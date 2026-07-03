Несмотря на то, что совсем недавно Xiaomi выпустила свежее обновление HyperOS 3, о котором мы рассказывали отдельно, сейчас компания пополнила свой центр безопасности и официально прекратила поддержку целого списка устройств. Среди них флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro, POCO X5 и несколько моделей Redmi. Формально многие из этих аппаратов и так уже выходили из графика обновлений, но теперь их статус зафиксирован официально. Разберемся, кого это касается на самом деле, что перестанет приходить на телефон и стоит ли бежать за новым устройством прямо сейчас.
Какие устройства Xiaomi больше не получат обновления
Xiaomi официально перевела в статус End of Life несколько смартфонов и планшетов. С этого момента они больше не получат обновлений Android, новых функций HyperOS и патчей безопасности. Вот какие модели попали в список:
- Xiaomi 12;
- Xiaomi 12 Pro;
- Xiaomi 12S Ultra (китайская версия);
- Xiaomi Pad 6 (китайская версия);
- Xiaomi Pad 6 Pro (китайская версия);
- POCO X4 Pro 5G (Европа);
- POCO X5 5G (Турция);
- POCO X5 Pro 5G (Индонезия);
- Redmi Note 12T Pro (Китай);
- Redmi K60E (Китай);
- Redmi 10 5G (Европа).
Отдельно отметим, что прошивки Xiaomi 12 и 12 Pro для разных регионов тоже уходят на покой. В списке End of Life оказались глобальная, европейская, турецкая, тайваньская, индонезийская, российская и китайская версии. То есть российских владельцев Xiaomi 12 это касается напрямую.
Что будет после прекращения поддержки Xiaomi
Прекращение поддержки звучит пугающе, но не означает, что телефон превратится в кирпич. Устройство продолжит работать как раньше, просто перестанет получать обновления от Xiaomi.
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Конкретно вы больше не увидите:
- новых версий Android;
- новых функций HyperOS;
- ежемесячных и ежеквартальных патчей безопасности;
- официальных исправлений уязвимостей;
- сервисных обновлений с исправлением ошибок.
Главный нюанс здесь в безопасности. Телефон работает нормально, но новые найденные уязвимости уже не будут закрываться официальными обновлениями. Для повседневных задач это не критично сразу, а вот в долгую растет риск для тех, кто хранит на телефоне банковские приложения и важные данные.
Стоит ли покупать новый Xiaomi в 2026 году
Короткий ответ: не обязательно срочно, но задуматься уже можно. Устройства из списка остаются полностью рабочими, и если вам хватает текущих функций, менять телефон завтра же нет причины. Задуматься о замене в ближайшие месяцы стоит тем, для кого важны долгосрочная безопасность, новые возможности Android и свежие функции HyperOS. Так, Xiaomi Pad 6 можно заменить на Xiaomi Pad 8, который сейчас продают за 27 тысяч рублей, а владельцам POCO X4 Pro совершенно точно пора брать новый и более мощный POCO X8 Pro.
Если же телефон для вас это звонки, мессенджеры и камера, можно спокойно пользоваться дальше, соблюдая базовые меры предосторожности. О них мы рассказывали в отдельном материале, так что обязательно с ним познакомьтесь.
Что делать владельцам старых Xiaomi и POCO
Если о замене вы пока не думаете, есть несколько простых шагов, которые снизят риски. Они не вернут обновления Xiaomi, но помогут дольше пользоваться аппаратом безопасно:
- Установите последнюю доступную официальную прошивку, чтобы получить максимум из уже выпущенных исправлений.
- Держите приложения обновленными через Google Play.
- Не ставьте программы из непроверенных источников и сомнительных сборок.
- Регулярно делайте резервные копии важных данных.
Отдельно стоит быть осторожнее с банковскими приложениями и хранением паролей на устройстве без свежих патчей. Это не значит, что телефоном нельзя пользоваться, но аккуратность становится важнее, чем на аппарате с актуальной поддержкой.