Несмотря на то, что совсем недавно Xiaomi выпустила свежее обновление HyperOS 3, о котором мы рассказывали отдельно, сейчас компания пополнила свой центр безопасности и официально прекратила поддержку целого списка устройств. Среди них флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro, POCO X5 и несколько моделей Redmi. Формально многие из этих аппаратов и так уже выходили из графика обновлений, но теперь их статус зафиксирован официально. Разберемся, кого это касается на самом деле, что перестанет приходить на телефон и стоит ли бежать за новым устройством прямо сейчас.

Какие устройства Xiaomi больше не получат обновления

Xiaomi официально перевела в статус End of Life несколько смартфонов и планшетов. С этого момента они больше не получат обновлений Android, новых функций HyperOS и патчей безопасности. Вот какие модели попали в список:

Xiaomi 12;

Xiaomi 12 Pro;

Xiaomi 12S Ultra (китайская версия);

Xiaomi Pad 6 (китайская версия);

Xiaomi Pad 6 Pro (китайская версия);

POCO X4 Pro 5G (Европа);

POCO X5 5G (Турция);

POCO X5 Pro 5G (Индонезия);

Redmi Note 12T Pro (Китай);

Redmi K60E (Китай);

Redmi 10 5G (Европа).

Отдельно отметим, что прошивки Xiaomi 12 и 12 Pro для разных регионов тоже уходят на покой. В списке End of Life оказались глобальная, европейская, турецкая, тайваньская, индонезийская, российская и китайская версии. То есть российских владельцев Xiaomi 12 это касается напрямую.

Что будет после прекращения поддержки Xiaomi

Прекращение поддержки звучит пугающе, но не означает, что телефон превратится в кирпич. Устройство продолжит работать как раньше, просто перестанет получать обновления от Xiaomi.

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Конкретно вы больше не увидите:

новых версий Android;

новых функций HyperOS;

ежемесячных и ежеквартальных патчей безопасности;

официальных исправлений уязвимостей;

сервисных обновлений с исправлением ошибок.

Главный нюанс здесь в безопасности. Телефон работает нормально, но новые найденные уязвимости уже не будут закрываться официальными обновлениями. Для повседневных задач это не критично сразу, а вот в долгую растет риск для тех, кто хранит на телефоне банковские приложения и важные данные.

Стоит ли покупать новый Xiaomi в 2026 году

Короткий ответ: не обязательно срочно, но задуматься уже можно. Устройства из списка остаются полностью рабочими, и если вам хватает текущих функций, менять телефон завтра же нет причины. Задуматься о замене в ближайшие месяцы стоит тем, для кого важны долгосрочная безопасность, новые возможности Android и свежие функции HyperOS. Так, Xiaomi Pad 6 можно заменить на Xiaomi Pad 8, который сейчас продают за 27 тысяч рублей, а владельцам POCO X4 Pro совершенно точно пора брать новый и более мощный POCO X8 Pro.

Купить Xiaomi Pad 8

Купить POCO X8 Pro

Если же телефон для вас это звонки, мессенджеры и камера, можно спокойно пользоваться дальше, соблюдая базовые меры предосторожности. О них мы рассказывали в отдельном материале, так что обязательно с ним познакомьтесь.

Что делать владельцам старых Xiaomi и POCO

Если о замене вы пока не думаете, есть несколько простых шагов, которые снизят риски. Они не вернут обновления Xiaomi, но помогут дольше пользоваться аппаратом безопасно:

Установите последнюю доступную официальную прошивку, чтобы получить максимум из уже выпущенных исправлений. Держите приложения обновленными через Google Play. Не ставьте программы из непроверенных источников и сомнительных сборок. Регулярно делайте резервные копии важных данных.

Отдельно стоит быть осторожнее с банковскими приложениями и хранением паролей на устройстве без свежих патчей. Это не значит, что телефоном нельзя пользоваться, но аккуратность становится важнее, чем на аппарате с актуальной поддержкой.