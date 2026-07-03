Несмотря на то, что совсем недавно Xiaomi выпустила свежее обновление HyperOS 3, о котором мы рассказывали отдельно, сейчас компания пополнила свой центр безопасности и официально прекратила поддержку целого списка устройств. Среди них флагманы Xiaomi 12 и 12 Pro, POCO X5 и несколько моделей Redmi. Формально многие из этих аппаратов и так уже выходили из графика обновлений, но теперь их статус зафиксирован официально. Разберемся, кого это касается на самом деле, что перестанет приходить на телефон и стоит ли бежать за новым устройством прямо сейчас.

Более десятка устройств Xiaomi отправились на покой. Фото.

Более десятка устройств Xiaomi отправились на покой

Какие устройства Xiaomi больше не получат обновления

Xiaomi официально перевела в статус End of Life несколько смартфонов и планшетов. С этого момента они больше не получат обновлений Android, новых функций HyperOS и патчей безопасности. Вот какие модели попали в список:

  • Xiaomi 12;
  • Xiaomi 12 Pro;
  • Xiaomi 12S Ultra (китайская версия);
  • Xiaomi Pad 6 (китайская версия);
  • Xiaomi Pad 6 Pro (китайская версия);
  • POCO X4 Pro 5G (Европа);
  • POCO X5 5G (Турция);
  • POCO X5 Pro 5G (Индонезия);
  • Redmi Note 12T Pro (Китай);
  • Redmi K60E (Китай);
  • Redmi 10 5G (Европа).

Отдельно отметим, что прошивки Xiaomi 12 и 12 Pro для разных регионов тоже уходят на покой. В списке End of Life оказались глобальная, европейская, турецкая, тайваньская, индонезийская, российская и китайская версии. То есть российских владельцев Xiaomi 12 это касается напрямую.

Что будет после прекращения поддержки Xiaomi

Прекращение поддержки звучит пугающе, но не означает, что телефон превратится в кирпич. Устройство продолжит работать как раньше, просто перестанет получать обновления от Xiaomi.

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Конкретно вы больше не увидите:

  • новых версий Android;
  • новых функций HyperOS;
  • ежемесячных и ежеквартальных патчей безопасности;
  • официальных исправлений уязвимостей;
  • сервисных обновлений с исправлением ошибок.

Главный нюанс здесь в безопасности. Телефон работает нормально, но новые найденные уязвимости уже не будут закрываться официальными обновлениями. Для повседневных задач это не критично сразу, а вот в долгую растет риск для тех, кто хранит на телефоне банковские приложения и важные данные.

Стоит ли покупать новый Xiaomi в 2026 году

Владельцам старых устройств пора взять новый смартфон или планшет. Фото.

Владельцам старых устройств пора взять новый смартфон или планшет

Короткий ответ: не обязательно срочно, но задуматься уже можно. Устройства из списка остаются полностью рабочими, и если вам хватает текущих функций, менять телефон завтра же нет причины. Задуматься о замене в ближайшие месяцы стоит тем, для кого важны долгосрочная безопасность, новые возможности Android и свежие функции HyperOS. Так, Xiaomi Pad 6 можно заменить на Xiaomi Pad 8, который сейчас продают за 27 тысяч рублей, а владельцам POCO X4 Pro совершенно точно пора брать новый и более мощный POCO X8 Pro.

Купить Xiaomi Pad 8

Купить POCO X8 Pro

Если же телефон для вас это звонки, мессенджеры и камера, можно спокойно пользоваться дальше, соблюдая базовые меры предосторожности. О них мы рассказывали в отдельном материале, так что обязательно с ним познакомьтесь.

Что делать владельцам старых Xiaomi и POCO

Если о замене вы пока не думаете, есть несколько простых шагов, которые снизят риски. Они не вернут обновления Xiaomi, но помогут дольше пользоваться аппаратом безопасно:

  1. Установите последнюю доступную официальную прошивку, чтобы получить максимум из уже выпущенных исправлений.
  2. Держите приложения обновленными через Google Play.
  3. Не ставьте программы из непроверенных источников и сомнительных сборок.
  4. Регулярно делайте резервные копии важных данных.

Отдельно стоит быть осторожнее с банковскими приложениями и хранением паролей на устройстве без свежих патчей. Это не значит, что телефоном нельзя пользоваться, но аккуратность становится важнее, чем на аппарате с актуальной поддержкой.