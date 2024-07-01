За что фанаты Xiaomi любят смартфоны POCO и почему выбирают именно их

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Герман Вологжанин

У меня противоречивое отношение к смартфонам POCO. Будучи фанатом Xiaomi, я их всегда избегаю, и не так давно даже рассказывал почему. Тот текст вызвал бурю негодования, и столь мощная реакция заставила меня задуматься: в чем заключаются плюсы телефонов POCO. Оказывается, их предостаточно, а имеющиеся недостатки с лихвой перекрываются достоинствами, о которых сегодня узнают те, для кого POCO — это до сих пор темный лес.

За что фанаты Xiaomi любят смартфоны POCO и почему выбирают именно их. У смартфонов Xiaomi неслучайно много фанатов. Фото: Trusted Reviews. Фото.

У смартфонов Xiaomi неслучайно много фанатов. Фото: Trusted Reviews

Процессоры в смартфонах POCO

Почти все смартфоны POCO делают акцент на производительности. Поэтому выбор процессора является их главным достоинством. Возьмем, например, POCO X6 Pro. В дни распродаж на AliExpress он превращается в лучший смартфон до 25000 рублей, предлагающий беспрецедентный по уровню производительности процессор Dimensity 8300-Ultra.

POCO X6 Pro на AliExpress

Набирая в AnTuTu почти полтора миллиона баллов и поддерживая все актуальные стандарты оперативной (LPDDR5X) и постоянной (UFS 4.0) памяти, он обеспечивает производительность почти флагманского уровня. С таким чипом можно играть на максималках в любые игрушки без необходимости тратить 50, 60, а то и 70 тысяч рублей на полноценный флагман.

Процессоры в смартфонах POCO. Dimensity 8300-Ultra — процессор флагманского уровня. Фото.

Dimensity 8300-Ultra — процессор флагманского уровня

Занятно, что за прошедшие полгода с момента выхода POCO X6 Pro ни один другой смартфон не получил в свое распоряжение процессор Dimensity 8300-Ultra, и это косвенно свидетельствует об исключительности POCO. Пока «шестерка» рвет и мечет в бенчмарках, остальные производители за 25 тысяч рублей готовы предложить TECNO Camon 30 5G на хилом Dimensity 7050 (450K в AnTuTu) или в крайнем случае Samsung Galaxy A35 с Exynos 1380 (менее 600K в AnTuTu).

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Причем POCO X6 Pro — это не какое-то исключение из правил. Подавляющее большинство моделей бренда, что пару лет назад, что сейчас предлагает максимальную производительность за свои деньги. Поэтому, если кому-то нужен недорогой мощный смартфон, то он с высокой долей вероятности выберет POCO.

Сколько стоят телефоны POCO

Сколько стоят телефоны POCO. Смартфоны POCO очень выгодные на фоне конкурентов. Фото: NewEsc Tech. Фото.

Смартфоны POCO очень выгодные на фоне конкурентов. Фото: NewEsc Tech

Можно было бы подумать, что вложения в процессор негативным образом сказываются на все остальные характеристики смартфона. Но это не так. В частности, POCO M6 Pro был и остается лучшим смартфоном до 15000 рублей, предлагая помимо неплохого за свои деньги чипа Helio G99-Ultra:

  • безрамочный AMOLED-экран с частотой 120 Гц и яркостью до 1300 нит;
  • камеру на 64 МП с оптической стабилизацией;
  • зарядку на 67 Вт (от 0 до 100% за 45 минут) в комплекте;
  • стереодинамики с эффектами Dolby Atmos;
  • флагманский X-осевой вибромотор;
  • 8/256 ГБ памяти в базовой версии.

Такое чумовое комбо не найти ни в одном другом смартфоне 2024 года по аналогичной цене. И тот же POCO X6 Pro предлагает отнюдь не только мощный процессор, но и экран с повышенным до 1.5K разрешением и поддержкой технологии Dolby Vision, а также камеру с OIS и записью видео в 4K. Топ за свои деньги, как ни крути.

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POCO — суббренд Xiaomi

Стараясь изо всех сил дистанцироваться, POCO был и остается суббрендом Xiaomi. Более того, в тексте о недостатках устройств этой фирмы я уже говорил, что почти все POCO представляют собой ребрендинг смартфонов Redmi для китайского рынка. Например, POCO X6 Pro — это копия Redmi K70E, а POCO F6 полностью слизан с Redmi Turbo 3.

POCO — суббренд Xiaomi. За POCO стоит большая компания Xiaomi. Фото.

За POCO стоит большая компания Xiaomi

Для обычного покупателя это означает следующее: являясь более выгодным с точки зрения цены и характеристик, смартфоны POCO отличаются той же надежностью, что и устройства Redmi или Xiaomi. Платишь меньше — получаешь то же самое.

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Оболочка Xiaomi с POCO Launcher

Хотя POCO — это те же Xiaomi, работающие под управлением оболочки HyperOS (ранее — MIUI), они имеют собственный лончер, то есть уникальное оформление рабочего стола. Иконки на POCO круглые, дизайн ярлыков некоторых стандартных программ немного отличается, а по свайпу от нижнего края экрана можно вызвать меню приложений, как в старые добрые времена.

Оболочка Xiaomi с POCO Launcher. POCO Launcher (слева) немного отличается от классического лончера HyperOS и MIUI. Фото.

POCO Launcher (слева) немного отличается от классического лончера HyperOS и MIUI

Мне эти новшества не нравится, поскольку меню приложений нельзя отключить. Плюс ко всему все то же самое можно сделать на Redmi и Xiaomi, покопавшись в настройках и установив пак иконок. Однако многие люди, писавшие гневные комментарии под текстом о недостатках POCO Launcher, переиначивали каждый минус в плюс и отмечали нежелание рыться в параметрах системы. POCO дает им то, что они хотят. Впрочем, на вкус и цвет, как говорится.

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Какой смартфон POCO стоит купить

Телефоны POCO определенно заслуживают внимания, если вас устраивает их дизайн и не раздражают особенности фирменного лончера. Обеспечивая тот же уровень надежности, они стоят меньше и конкурентов от других брендов, и устройств от братьев по Xiaomi. Поэтому в 2024 году вы можете смело купить один из лучших смартфонов POCO:

  • POCO M5s. Хороший вариант смартфона до 10 тысяч рублей с AMOLED-экраном, довольно мощным для своей цены чипом и стереодинамиками.
  • POCO M6 Pro. Эталон смартфона до 15 тысяч рублей, предлагающий оптимальный баланс за свои деньги.
  • POCO X6. Еще одна сбалансированная модель, но уже в категории до 20 тысяч, представляющая собой ребрендинг Redmi Note 13 Pro 5G со слегка упрощенной камерой по более низкой цене.
  • POCO X6 Pro. Самый мощный смартфон за свои деньги с невероятно производительным железом и хорошими характеристиками.

Также можно приобрести POCO F6 или POCO F6 Pro. Однако эти модели, хоть и являются более дорогими, не дают существенного прироста мощности по сравнению с POCO X6 Pro. Разве что POCO F6 Pro выгодно отличается от других моделей бренда приятным корпусом из стекла и металла, действительно хорошей камерой, сверхбыстрой зарядкой на 120 Вт и влагозащитой по стандарту IP68.

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