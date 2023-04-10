Где скачать и как пользоваться Google Authenticator на Android-смартфонах

  2. Темы
  3. Софт
Кирилл Пироженко

Наверняка вы заметили, что большинство популярных сервисов, которыми вы пользуетесь, используют двухфакторную аутентификацию. Теперь недостаточно просто ввести логин и пароль при входе в свою учетную запись. В большинстве случаев вам потребуется подтвердить вход вводом кода из СМС-сообщения. С одной стороны, это повышает безопасность, и даже если ваш пароль куда-то утечет, то просто так войти в учетку не получится. А с другой — смски иногда приходят с задержкой или вообще могут не прийти, что вызывает определенные трудности с использованием некоторых сервисов.

Где скачать и как пользоваться Google Authenticator на Android-смартфонах. Коды могут генерироваться прямо в приложении. Фото.

Коды могут генерироваться прямо в приложении

❗️ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА НАШ ДЗЕН. ТАМ ВЫ ВСЕГДА НАЙДЕТЕ КРУТЫЕ СТАТЬИ

Но благо, что выход из этой ситуации есть. Приложение Google Authenticator позволяет генерировать коды подтверждения прямо на устройстве пользователя, и больше никакие СМС-сообщения вам не потребуются. В этом материале рассказываем, где скачать и как настроить Google Authenticator на Android-смартфоне.

Где взять Google Authenticator

Где взять Google Authenticator. Пользоваться Аутентификатором очень просто. Фото.

Пользоваться Аутентификатором очень просто

Как и любое другое Гугловское приложение, загрузить Аутентификатор можно из Google Play. Именно так я вам и советую поступить. Это самый простой и способ загрузить программу на ваше устройство. На всякий случай дадим ссылку на APKMirror, если у вас по какой-то причине нет Google Play или просто отсутствует возможность скачать приложение оттуда:

Владельцы смартфонов Huawei могут установить любое приложение от Google по нашей инструкции. Аутентификатор исключением не является, поэтому можете смело изучать и загружать его себе.

Как пользоваться Google Authenticator

Теперь осталось разобраться, как им пользоваться и правильно настроить. Для этого мы воспользуемся социальной сетью ВКонтакте. Она уже давно поддерживает использование сторонних сервисов по типу Google Authenticator и очень легко настраивается. Вот как это сделать со смартфона:

  • Откройте приложение VK и войдите в свою учетную запись;
    • Как пользоваться Google Authenticator. В разделе “Безопасность” можно найти много интересного. Фото.

    В разделе “Безопасность” можно найти много интересного

  • Перейдите на вкладку “Главная” и нажмите на ваш аватар в верхнем правом углу;
  • На открывшейся странице нажмите на три точки в правом верхнем углу и выберете “Редактировать профиль”;
  • Перейдите в пункт “Безопасность”;
  • В этом разделе найдите “Двухфакторная аутентификация” и откройте ее;
    • Как пользоваться Google Authenticator. Пароль можно подставить из менеджера паролей. Фото.

    Пароль можно подставить из менеджера паролей

  • Нажмите на “Приложение для генерации кодов”;
  • Подтвердите вход в этот пункт своим паролем от учетной записи;
  • Проверьте, чтобы номер телефона использовался ваш, и нажмите кнопку “Продолжить”;
  • Введите код из СМС-сообщения;
  • В открывшемся окне скопируйте ключ из шага № 2 и сверните приложение VK;
    • Как пользоваться Google Authenticator. Код для шага 3 постоянно обновляется, поэтому главное — успеть его ввести. Фото.

    Код для шага 3 постоянно обновляется, поэтому главное — успеть его ввести

  • Запустите Google Authenticator и нажмите “Начать”;
    • Как пользоваться Google Authenticator. После успешного ввода кода приложение подтвердит подключение. Фото.

    После успешного ввода кода приложение подтвердит подключение

  • В пункте “Настройте первый аккаунт” нажмите “Ввести ключ настройки”;
  • Введите название для аккаунта, вставьте ключ и нажмите кнопку “Добавить”;
  • На экране высветится шестизначный код, вернитесь в приложение VK и введите его в шаг № 3, где необходимо подтвердить установку;
  • Сразу после этого высветится сообщение “Способ подтверждения входа подключен”.

❗️ПОДКЛЮЧАЙСЯ К ТЕЛЕГРАМ-КАНАЛУ СУНДУК АЛИБАБЫ, ЧТОБЫ ПОКУПАТЬ ТОЛЬКО ЛУЧШИЕ ТОВАРЫ С АЛИЭКСПРЕСС

Теперь при входе в вашу учетную запись вместо СМС-сообщения вам будет предложено ввести код из Google Authenticator. Для этого просто откройте его, и под названием учетной записи будет отображаться код авторизации, а немного правее — круговой таймер со временем действия.

Как отключить Google Authenticator

Отключать Google Authenticator тоже необходимо правильно. Просто так взять и удалить учетную запись из него нельзя. Необходимо в первую очередь отключить такой вход в самом сервисе, для которого вы его настраивали. В противном случае сайт будет требовать код из Google Authenticator, в котором его естественно не будет. Тогда вы просто не сможете войти в свою учетную запись. На примере той же социальной сети ВКонтакте давайте посмотрим, как правильно отключить получение кодов через Google Authenticator:

  • Откройте приложение VK и перейдите на вкладку “Главная”;
    • Как отключить Google Authenticator. Зайдите в настройки так же, как при подключении. Фото.

    Зайдите в настройки так же, как при подключении

  • Нажмите на вашу аватарку в левом верхнем углу для перехода на вашу страничку;
  • Коснитесь трех точек в левом верхнем углу и нажмите “Редактировать профиль”;
    • Как отключить Google Authenticator. Подтвердить отключение придется вводом пароля. Фото.

    Подтвердить отключение придется вводом пароля

  • Перейдите в раздел “Безопасность” и на открывшейся странице выберите “Двухфакторная аутентификация”;
  • Как видите, под приложением для генерации кодов светится надпись “Подключено”. Нажмите на три вертикальные в конце строки;
  • В появившемся окошке выберите “Отключить”;
  • Подтвердите отключение вводом пароля и нажмите “Продолжить”.

❗️ПОДПИШИСЬ НА НАШ ТЕЛЕГРАМ-ЧАТИК И ЗАДАВАЙ ВОПРОСЫ НАШИМ АВТОРАМ БЕЗ КУПЮР

Как отключить Google Authenticator. Об отключении уведомят всеми возможными способами. Фото.

Об отключении уведомят всеми возможными способами

Сразу после этих действий генерация кодов проверки через приложение будет отключено, и вы получите сразу три уведомления об этом. Одно появится в самом низу страницы, другое будет направлено вам администрацией ВКонтакте в мессенджер, а третье придет на электронную почту. После этого можно смело удалять учетную запись из Google Authenticator: Откройте приложение, задержите палец для выделения и после этого просто нажмите на мусорное ведро в верхнем правом углу. Главное запомните: сначала получение кодов через приложение отключается в сервисе и только потом в Аутентификаторе. Тогда все будет в порядке, и вы не потеряете доступ к вашей учетной записи.

Теги
Оставить комментарий в Telegram. Поделитесь мнением в чате читателей Androidinsider.ru
Лонгриды для вас
Как выключить Андроид без кнопок и другие действия, которые можно делать с экрана

Можно сколько угодно ругать Apple за ограничения в iOS и уступающие флагманам на Android с точки зрения отдельных характеристик смартфоны, но надо отдать компании из Купертино должное за раздел “Универсальный доступ”. Он позволяет людям с ограниченными возможностями свободно пользоваться смартфонами. В этом же разделе есть настройка Assistive Touch, которая легко заменяет все физические кнопки. В случае каких-то проблем достаточно просто активировать Assistive Touch, и можно даже не обращаться в сервисный центр за ремонтом.

Читать далее
Сколько трафика мобильного интернета нужно в месяц и как его сэкономить

Одним из главных критериев выбора тарифа для SIM-карты является лимит трафика мобильного интернета. От его количества зависит, как долго вы сможете пользоваться подключением к сети на максимальной скорости. При этом размер пакета сказывается на абонентской плате. Чтобы не тратить лишние деньги за бесполезные услуги, важно определить, сколько нужно трафика в месяц и как его сэкономить. А мы вам в этом поможем, дав много полезных советов.

Читать далее
5 новых игр для Android, которые вышли в ноябре

И снова пришло время поговорить о новых играх. Они не всегда становятся лучшими, но они именно новые, а значит, они могут быть недооцененными. Если с ними что-то не так, то разработчики еще будут лечить ”детские болячки” и выпускать обновления. В общем, это те игры, которые будут становиться только лучше. Если они вам сразу понравятся, вы и дальше будете играть в них с обновлениями. Поэтому расслабляйтесь, скачивайте их и получайте удовольствие от простого игрового процесса.

Читать далее