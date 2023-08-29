Как отправить любое видео в Ватсапе без потери качества

Самым удобным способом поделиться фотографиями или видео являются мессенджеры. С учетом того, что WhatsApp — самый популярный из них, то именно здесь и идет основной обмен данными. Вот только есть одна очень серьезная проблема. Его алгоритмы настолько сильно сжимают изображение и видео, что итоговый файл, который приходит адресату, очень сильно отличается от первоначального. И если с отправкой фотографий без потери качества вопрос благополучно решили, то с видео до недавнего обновления все было не так просто. Но теперь HD-качество доступно и для них.

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Вот только есть здесь один серьезный подвох. Если до обновления отправить видео вы могли в разрешении 480p, то после установки новой версии вам станет доступно максимум 720p. И ладно, если бы алгоритмы мессенджера просто уменьшали разрешение и не портили качество, но агрессивное сжатие в угоду размеру и экономии трафика делает свое дело. Однако выход из ситуации все равно есть.

Обновить Ватсап на Андроиде

Если же 720p вам более чем достаточно, и это то, чего вы ждали все свое сознательное пользование Ватсапом, то отправить видео в HD-разрешении можно очень просто. В первую очередь обновите приложение любым удобным вам способом. Точно могу сказать, что в версии 2.23.16.76, которая доступна в Google Play, отправка HD-видео поддерживается:

Выбирайте тот вариант обновления, которые вам больше подходит. Кстати, при желании можете скачать себе на телефон бета-версию Ватсапа. Тогда все новые функции будут прилетать к вам одному из первых.

Видео в Ватсап в хорошем качестве

Сразу после обновления можно переходить к отправке видео в HD-качестве в Ватсапе. Сделать это очень просто:

Запустите Ватсап на смартфоне и перейдите в чат, в который хотите отправить видео;

Нажмите на скрепку в строке для ввода текста;

В появившемся окне выберите “Галерея”;

Найдите нужное видео и коснитесь его;

Как только оно загрузится, обратите внимание на его размер под таймлайном;

В верхней части экрана коснитесь кнопки “HD“ и переключитесь на “HD-качество”. Размер ролика сразу станет больше;

Нажмите кнопку “Отправить”.

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Видео сразу будет отправлено адресату. Обратите внимание, что сам ролик, который я отправлял, снят в разрешении FullHD и его реальный размер — почти 70 МБ. То есть Ватсап все равно уменьшает разрешение и применяет алгоритмы сжатия. Так что исходным качеством видео даже после обновления Ватсапа здесь не пахнет.

Как отправить видео без сжатия

Благо, что разработчики Ватсапа никуда не дели возможность отправить видео в виде файла. В таком случае оно уйдет в исходном качестве. Разрешение у него не изменится, и алгоритмы никоим образом на него не повлияют. Делается это следующим образом:

Откройте Ватсап и перейдите в нужный чат;

В строке ввода текста нажмите на скрепку;

В открывшемся окне нажмите на “Документ”;

Если в появившемся списке нужного видео нет, то нажмите на “Посмотреть другие документы”;

Переключитесь на вкладку “Видео” и найдите в списке нужный ролик;

Выберите его и отправьте адресату.

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Обратите внимание, что расход трафика при отправке видео в качестве файла значительно вырастет. Даже в HD-качестве этот ролик занимает 9,7 МБ, а без сжатия его вес составляет 70 МБ. То есть разница больше чем в 7 раз. Обязательно имейте в виду этот момент. Если Ватсап у вас не безлимитный, то лучше подключитесь к Wi-Fi, а то можно потратить весь мобильный интернет на это. Кстати, получателя это тоже касается. Загрузка полноразмерных видео легко съедает трафик.

Как скачать видео с облака

Есть и еще один способ, как можно поделиться видео без потери качества через Ватсап. Для этого потребуется любое облачное хранилище. Самые популярные из них позволяют создать ссылку на файл и отправить ее всем желающим. Я пользуюсь Яндекс Диском, и все мои фотографии и видеоролики автоматом заливаются туда. Поэтому поделиться каким-либо документом оттуда не составит труда:

Откройте Яндекс Диск или другое облако на вашем смартфоне;

Найдите нужное видео и разверните его на весь экран;

В верхнем правом углу нажмите на три вертикальные точки;

В появившемся меню выберите “Поделиться ссылкой”;

Как только ссылка будет сгенерирована, сразу отправьте ее в Ватсап или скопируйте и вставьте в нужный чат.

А вообще, лучше переходите в Телеграм. Там и в нашем чатике можно попереписываться, и крутые товары на АлиЭкспресс подобрать себе и в подарок, и видео без всяких проблем в хорошем качестве отправить. Не придется возиться с облаками и прочей ерундой. Если к отправке фотографий без сжатия в Ватсапе вопросов нет никаких, то с видео получилось очень странное обновление. Следующим этапом ждем отправку роликов в FullHD, а там и до 4К дойдем.