Какой смартфон мощнее: Android или iPhone. Сравнение Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro

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Герман Вологжанин

Мы никогда не перестанем сравнивать iPhone и Android, потому что каждый год появляются новые вводные. В частности, у смартфонов меняются процессоры. В сентябре Apple показала iPhone 15 Pro и iPhone 15 Pro Max, работающие на чипе Apple A17 Pro, а в конце октября компания Qualcomm представила Snapdragon 8 Gen 3, который станет основой большинства Android-флагманов следующего года. Что изменилось, какой процессор мощнее, и влияют ли цифры в бенчмарках на реальный опыт эксплуатации? Ответим на эти вопросы в сравнении Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17.

Какой смартфон мощнее: Android или iPhone. Сравнение Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro. Разберемся, смартфоны на каком процессоре мощнее. Фото: Smartphoneblogger. Фото.

Разберемся, смартфоны на каком процессоре мощнее. Фото: Smartphoneblogger

Отличия Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro

Начнем с теории и постепенно перейдем к практике. Сначала сравним начинку процессоров Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17, чтобы понять, в чем заключается их принципиальное отличие.

ХарактеристикиSnapdragon 8 Gen 3Apple A17 Pro
Количество ядер86
Архитектура ядер1х3.3 ГГц
3х3.15 ГГц
2х2.96 ГГц
2х2.26 ГГц		2х3.78 ГГц
4х2.11 ГГц
Частота GPU770 МГц1398 МГц
Тип ОЗУLPDDR5XLPDDR5
Техпроцесс4 нм (TSMC)3 нм (TSMC)

У Apple A17 Pro выше частота CPU и GPU, а также тоньше техпроцесс, но Snapdragon 8 Gen 3 имеет больше ядер и поддерживает более современный тип оперативной памяти LPDDR5X. Это то, что мы видим на бумаге. Однако более-менее объективно сравнить Snapdragon 8 Gen 3 и A17 нельзя, потому что Qualcomm и Apple предоставляют не все данные о своих процессорах. К примеру, производитель чипсетов для Android скрывает количество транзисторов.

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Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro в AnTuTu

Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro в AnTuTu. Android-смартфон показывает лучшую производительность, но сильнее нагревается. Фото: System Hacks. Фото.

Android-смартфон показывает лучшую производительность, но сильнее нагревается. Фото: System Hacks

Второй этап нашего сравнения — поведение Snapdragon 8 Gen 3 и A17 Pro в бенчмарках, позволяющих оценить их производительность. На YouTube-канале System Hacks выложены тесты iPhone 15 Pro Max и Xiaomi 14 Pro, чьи результаты мы объединили в сводную таблицу.

ТестSnapdragon 8 Gen 3Apple A17 Pro
AnTuTu 101 959 771 балл1 620 239 баллов
Geekbench 62 132 балла (одноядерный тест)
6 900 баллов (многоядерный тест)		2 949 баллов (одноядерный тест)
7 408 (многоядерный тест)
Solar Bay Stress Test8 564 балла (максимальный результат)
6 984 балла (минимальный результат)		6 795 баллов (максимальный результат)
4 532 балла (минимальный результат)
Нагрев в области экрана36.5°C (AnTuTu)
32.2°C (Geekbench)
46.7°C (SBST)		30.7°C (AnTuTu)
30.1°C (Geekbench)
37.5°C (SBST)

Во всех бенчмарках за исключением Geekbench 6 уверенную победу одержал смартфон на Snapdragon 8 Gen 3, но по нагреву видно, что iPhone 15 Pro Max будто бы работает не на полную мощность. Тестируемые устройства на Android и iOS используют разные алгоритмы троттлинга, а это вновь не позволяет определить победителя в сравнении.

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Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro в играх

Сравнение характеристик и тестов, даже если бы оно было объективным, в полной мере не говорит об опыте эксплуатации, который вы получите при взаимодействии с iPhone или Android. Поэтому посмотрим на процессоры в реальных задачах. Например, в играх.

Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro в играх. Производительность в играх на плюс-минус одинаковом уровне. Фото: TechDroider. Фото.

Производительность в играх на плюс-минус одинаковом уровне. Фото: TechDroider

YouTube-канал Velian Speaks Tech протестировал Xiaomi 14 Pro (Snapdragon 8 Gen 3) и iPhone 15 Pro Max (Apple A17 Pro) в очень требовательной игре CarX Street, включив максимальные настройки графики. По субъективным ощущениям автора видео, который не смог вывести fps на экран iOS-смартфона, в обоих случаях частота болтается в пределах 30-40 fps.

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Что лучше: Snapdragon 8 Gen 3 или Apple A17 Pro

При выполнении рендеринга двухминутного видео из 4K в 1080p через приложение CapCut процессоры ведут себя по-разному. Xiaomi 14 Pro справляется с поставленной задачей за 55 секунд, а iPhone 15 Pro Max требуется 138 секунд. Об этом свидетельствуют результаты сравнения Айфона и Андроид, проведенного YouTube-каналом Velian Speaks Tech.

Что лучше: Snapdragon 8 Gen 3 или Apple A17 Pro. Общая скорость работы тоже почти не отличается. Фото: TechDroider. Фото.

Общая скорость работы тоже почти не отличается. Фото: TechDroider

Другая задача: рендеринг с принудительным увеличением частоты кадров видео с 30 до 60 fps. iPhone 15 Pro Max справился за 23 секунды, а Xiaomi 14 Pro на Snapdragon 8 Gen 3 — за 30. Скорость запуска приложений на смартфонах практически не отличается, что доказывает сравнение TechDroider. Где-то быстрее оказался Xiaomi, а где-то — iPhone.

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Вот и получается, что Snapdragon 8 Gen 3 и Apple A17 Pro — два равноценных чипсета, а iOS и Android — системы, по-разному управляющие железом. В процессе эксплуатации заметить отличия сложно, да и при выполнении ресурсоемких задач на первый план выходит не столько реальная производительность, сколько оптимизация приложений. Поэтому выявить победителя не получается даже при всем желании.

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