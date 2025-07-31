У смартфонов Samsung будет революционный процессор. Такие не делают Qualcomm и Apple

  2. Темы
  3. Железо
Герман Вологжанин

В то время как гики выбирают смартфоны на Snapdragon, Samsung рассказала о «революции» на рынке мобильных чипов. Компания заявила, что ее новый процессор Exynos 2600 станет настоящим прорывом. Но, как это обычно бывает у корейцев, за их сладкими словами всегда скрывается горькая правда. Мы изучили характеристики Exynos 2600, выяснив, в чем заключается «революционность» свежего чипа, и почему технологический прорыв Samsung, скорее всего, не даст дивидендов простым пользователям.

У смартфонов Samsung будет революционный процессор. Такие не делают Qualcomm и Apple. Новый Exynos 2600 станет прорывом, но только на бумаге. Изображение: Samsung. Фото.

Новый Exynos 2600 станет прорывом, но только на бумаге. Изображение: Samsung

Характеристики Exynos 2600

Через аналитика Брайана Ма Samsung распространила информацию о том, что ее новый Exynos 2600 будет первым мобильным чипом, изготовленным по техпроцессу 2 нм. Почему так важен техпроцесс — читайте в нашем отдельном материале.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

В то время как Samsung готовит процессор на 2 нм, ее конкуренты в лице Apple, Qualcomm и MediaTek выпустят свои свежие чипы на техпроцессе 3 нм, что сделает их менее производительными и энергоэффективными на бумаге в сравнении с Exynos 2600. Кроме того, как стало известно из предыдущих утечек, корейский «камень» будет использовать новый видеоускоритель Xclipse 960. Но насколько это повлияет на производительность — большой вопрос.

Какие смартфоны получат Exynos 2600

Какие смартфоны получат Exynos 2600. Ждем Exynos 2600 в линейке Galaxy S26. Изображение: Mike O’Brien. Фото.

Ждем Exynos 2600 в линейке Galaxy S26. Изображение: Mike O’Brien

Exynos 2600 — флагманский процессор. Изначально на его базе будут работать только смартфоны Galaxy S26:

  • Galaxy S26 Ultra;
  • Galaxy S26+;
  • Galaxy S26.

При этом стоит отметить две важные детали. Во-первых, в некоторых регионах (США и Республика Корея) смартфоны будут работать на базе Snapdragon 8 Elite 2. Во-вторых, Samsung может и вовсе отказаться от выпуска Galaxy S26, затеяв масштабный ребрендинг серии.

Почему Exynos 2600 не будет лучшим процессором

Как бы Samsung ни бахвалилась прорывными возможностями своего железа, еще месяц назад мы рассказывали, что Exynos 2600 будет плохим процессором. Косвенное подтверждение — отказ от его использования на приоритетных для компании рынках США и Республики Корея. Прямое доказательство — слитые тесты Exynos 2600, демонстрирующие отставание даже от Snapdragon 8 Elite из Galaxy S25.

👉 Читай наши лучшие материалы в Дзене

Причина такого несоответствия обещаний и реальности — технология производства чипов. Если не углубляться в подробности: процессоры Exynos делаются на заводах Samsung, в то время как все конкуренты используют производственные мощности TSMC, чей техпроцесс 3 нм ничуть не хуже и даже лучше корейского техпроцесса 2 нм. Так что обещанная «революция» почти наверняка станет очередным маркетинговым пшиком.

Теги
Новости по теме
Samsung отказалась улучшать камеру своих смартфонов. Ничего хорошего не будет до 2028 года
Учись, Apple: в Galaxy S26 будет свой MagSafe как у iPhone, но в 2 раза быстрее
В Samsung рассказали, когда выйдет новый Galaxy S25 FE и другие устройства
Лонгриды для вас
Кто получит One UI 8. Полный список смартфонов и планшетов Samsung

Разработчики из Samsung находится на финишной прямой и уже совсем скоро выпустят оболочку One UI 8. И, хотя устройства корейской компании отличаются длительным сроком поддержки, далеко не все из них получат долгожданное обновление. Некоторые устройства останутся за бортом, а кое-кто сможет установить апдейт только через несколько месяцев после релиза. Какие телефоны получат One UI 8 — рассказываем в нашем материале.

Читать далее
Недорогие смартфоны станут еще лучше. На что способен новый Snapdragon 6 Gen 4

Чипы Qualcomm серии Snapdragon 6 уже давно зарекомендовали себя как надежное решение для бюджетных смартфонов на базе Android. Однако до недавнего времени они не могли похвастаться поддержкой современных технологий, которые стали стандартом для более дорогих устройств. С выходом нового Snapdragon 6 Gen 4 ситуация начинает меняться, так как этот чип привносит в бюджетный сегмент несколько значительных улучшений, которые могут сделать устройства на его основе более конкурентоспособными.

Читать далее
Почему телевизорам на Android TV нужен мощный процессор

Казалось бы, телевизор (пускай даже умный) — это устройство совсем не про мощность. Нам всего-то нужно включить видео или ТВ-канал на стриминговой платформе и наслаждаться просмотром. Но, стоит сделать пару движений внутри интерфейса Android TV, как сразу понимаешь: телевизору нужен мощный процессор, а производительности железа моделей, представленных сегодня на рынке, критически не хватает. Почему? Сейчас объясним.

Читать далее
Новости партнеров
Сколько будет стоить iPhone 17: все, что известно о цене новых смартфонов Apple
Сколько будет стоить iPhone 17: все, что известно о цене новых смартфонов Apple
Инвестор-миллиардер рекомендует вкладывать в Биткоин и золото 15% своего портфеля. Почему?
Инвестор-миллиардер рекомендует вкладывать в Биткоин и золото 15% своего портфеля. Почему?
Самый лучший тест на скорость печати: сможете ли вы побить рекорд?
Самый лучший тест на скорость печати: сможете ли вы побить рекорд?