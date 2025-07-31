У смартфонов Samsung будет революционный процессор. Такие не делают Qualcomm и Apple

В то время как гики выбирают смартфоны на Snapdragon, Samsung рассказала о «революции» на рынке мобильных чипов. Компания заявила, что ее новый процессор Exynos 2600 станет настоящим прорывом. Но, как это обычно бывает у корейцев, за их сладкими словами всегда скрывается горькая правда. Мы изучили характеристики Exynos 2600, выяснив, в чем заключается «революционность» свежего чипа, и почему технологический прорыв Samsung, скорее всего, не даст дивидендов простым пользователям.

Характеристики Exynos 2600

Через аналитика Брайана Ма Samsung распространила информацию о том, что ее новый Exynos 2600 будет первым мобильным чипом, изготовленным по техпроцессу 2 нм. Почему так важен техпроцесс — читайте в нашем отдельном материале.

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В то время как Samsung готовит процессор на 2 нм, ее конкуренты в лице Apple, Qualcomm и MediaTek выпустят свои свежие чипы на техпроцессе 3 нм, что сделает их менее производительными и энергоэффективными на бумаге в сравнении с Exynos 2600. Кроме того, как стало известно из предыдущих утечек, корейский «камень» будет использовать новый видеоускоритель Xclipse 960. Но насколько это повлияет на производительность — большой вопрос.

Какие смартфоны получат Exynos 2600

Exynos 2600 — флагманский процессор. Изначально на его базе будут работать только смартфоны Galaxy S26:

Galaxy S26 Ultra;

Galaxy S26+;

Galaxy S26.

При этом стоит отметить две важные детали. Во-первых, в некоторых регионах (США и Республика Корея) смартфоны будут работать на базе Snapdragon 8 Elite 2. Во-вторых, Samsung может и вовсе отказаться от выпуска Galaxy S26, затеяв масштабный ребрендинг серии.

Почему Exynos 2600 не будет лучшим процессором

Как бы Samsung ни бахвалилась прорывными возможностями своего железа, еще месяц назад мы рассказывали, что Exynos 2600 будет плохим процессором. Косвенное подтверждение — отказ от его использования на приоритетных для компании рынках США и Республики Корея. Прямое доказательство — слитые тесты Exynos 2600, демонстрирующие отставание даже от Snapdragon 8 Elite из Galaxy S25.

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Причина такого несоответствия обещаний и реальности — технология производства чипов. Если не углубляться в подробности: процессоры Exynos делаются на заводах Samsung, в то время как все конкуренты используют производственные мощности TSMC, чей техпроцесс 3 нм ничуть не хуже и даже лучше корейского техпроцесса 2 нм. Так что обещанная «революция» почти наверняка станет очередным маркетинговым пшиком.