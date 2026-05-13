Xiaomi официально подтвердила выход нового браслета: компания опубликовала первое реальное фото Xiaomi Smart Band 10 Pro. Только вот вместо привычного фитнес-аксессуара компания показала нечто, больше похожее на компактные умные часы с акцентом на стиль и премиальные материалы. Получается, линейка постепенно превращается в умные часы. Особенно интересно это будет тем, кто провёл с обычным Xiaomi Smart Band 10 целый год и теперь думает, стоит ли менять рабочую лошадку на премиальную версию. Презентация запланирована на конец мая, но конкретной даты пока нет — разбираемся, что известно про Smart Band 10 Pro, а о чём остаётся только догадываться.

Как выглядит Xiaomi Smart Band 10 Pro

Главное отличие от базового Xiaomi Band 10 — заметно более крупный экран. Из-за него фитнес-браслет похож на умные часы, а не привычный вытянутый трекер. Сама Xiaomi подчёркивает это, продвигая новинку не как спортивный аксессуар, а как стильное украшение на запястье.

На официальном изображении новый Mi Band 10 Pro показан в золотистом алюминиевом корпусе со стальным миланским ремешком и подходящим виртуальным циферблатом. Конечно, ремешок поменять можно на спортивный, но компания намекает, что это теперь более элитный гаджет.

Характеристики Mi Band 10 Pro — что известно точно

Пока характеристики Smart Band 10 Pro раскрыты не полностью: толщина корпуса — 9,7 мм, вес — 21,6 г, автономность — до 21 дня. Для сравнения, базовый Xiaomi Band 10 весит около 16 г, а предшественник Smart Band 9 Pro — 24,5 г. То есть новинка стала немного легче предыдущей Pro-версии, но заметно тяжелее обычного Band 10.

Предполагается, что Xiaomi Smart Band 10 Pro выдержит 21 день без подзарядки — стандартная цифра для линейки, но нужно понимать, что это лабораторный максимум. В реальности при активном использовании, включённом отслеживании пульса и уведомлениях срок обычно сокращается примерно вдвое.

К официальным цифрам уже добавились утечки по железу. По нашим данным, Band 10 Pro может получить 1,74-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением 480 на 400 пикселей, аккумулятор на 380 мАч (у Band 9 Pro было 350 мАч), встроенный GPS, водозащиту 5 ATM и Bluetooth 5.4. Собрали всё в одну таблицу — официальное и неофициальное вместе:

Характеристика Band 10 Pro Источник данных Толщина корпуса 9,7 мм Официально Вес 21,6 г Официально Автономность до 21 дня Официально Экран 1,74″ AMOLED, 480×400 пикселей Утечки Аккумулятор 380 мА·ч Утечки GPS Встроенный Утечки Водозащита 5 ATM Утечки Bluetooth 5.4 Утечки

Несмотря на утечки, многое остаётся за кадром. Главные фишки Xiaomi Smart Band 10 Pro — точный размер и тип экрана, не подтвердила ёмкость аккумулятора и наличие GPS — не раскрыли. Также неизвестно, появится ли поддержка eSIM, NFC для оплаты и каких-либо новых режимов тренировок. Ранее также обсуждалось, как Xiaomi обновит свои часы, фитнес-браслеты и наушники, и Band 10 Pro вписывается в эту стратегию.

Чем Xiaomi Smart Band 10 Pro отличается от Smart Band 9 Pro

До сих пор браслеты Xiaomi Smart Band покупали из-за набора функций: лёгкий корпус, набор датчиков для тренировок, низкая цена. Smart Band 10 Pro ломает этот шаблон. Золотой алюминий, миланский ремешок, акцент на элегантность — всё это позиционирование в сторону аксессуара, а не спортивного инструмента. Возможно, мы ошибаемся, но пока это выглядит так.

Ход понятный: между бюджетным трекером за 4 000 рублей и полноценными умными часами за 15 000–20 000 рублей есть большая ниша. Людям, которым силиконовый браслет кажется слишком простым, а часы вроде OnePlus Watch 4 — избыточными, нужно что-то посередине. Band 10 Pro явно метит именно туда.

Сколько будет стоить Xiaomi Smart Band 10 Pro

Официальные цены Xiaomi Smart Band 10 Pro не названы. По данным утечек, в Европе стоимость может составить около $85 — на уровне предшественника Smart Band 9 Pro. Если пересчитать по текущему курсу, это около 9000 — 10 000 рублей в России. В Китае ориентировочная цена может быть ниже — около 5 000–7 000 рублей.

Smart Band 9 Pro сейчас можно найти на АлиЭкспресс за 4 000–5 000 рублей. Если Band 10 Pro окажется заметно дороже, ему придётся конкурировать уже не с фитнес-браслетами, а с бюджетными умными часами — включая новые Redmi Watch 6, о которых мы рассказывали ранее.

Стоит ли покупать Xiaomi Smart Band 10 Pro

Если у вас Smart Band 9 Pro и он вас устраивает, ждать релиза Xiaomi Smart Band 10 Pro нет смысла. Недаром нынешняя версия в топе лучших браслетов Xiaomi. Судя по первому тизеру, главное изменение — дизайн и позиционирование, а не кардинальный скачок в функциональности. Датчики, экран и автономность, скорее всего, получат небольшие улучшения. Как правило, браслеты редко обновляются радикально, все изменения едва заметные. Прошлое поколение хоть и вышло 2 года назад, но претензий к нему нет.

Новый Xiaomi Mi Band 10 Pro может быть интересен тем, кто хочет носимый гаджет — повседневный аксессуар, а не спортивный трекер. Ну и готов заплатить чуть больше за премиальные материалы. А также пользователям, которые переходят с совсем старых моделей Band 7 или Band 8.

Презентация Smart Band 10 Pro пройдёт вместе с анонсом Xiaomi 17 Max в конце мая. Точная дата пока не объявлена, и полные характеристики мы узнаем только тогда.