В прошлый раз мы с вами разбирали подборку товаров с AliExpress, которую я собрал по отзывам своих друзей — там получилась годная база из проверенных вещей. Но в этот раз решил действовать иначе: ради эксперимента просто заказал десять случайных товаров с площадки. Жестить, конечно, не стал — отбирал только товары с рейтингом 4.8 и выше, чтобы не прогадать. Получилось интересно: ни одну вещь из десяти возвращать не пришлось, а половина из них прочно прописалась в быту.

Умные часы на Wear OS с GPS

Когда привезли OnePlus Watch 4, я особо чудес не ждал — ну, очередные часы на Wear OS, что там может быть нового. А по факту получились умные часы на Wear OS, которые по ощущениям ближе к Apple Watch Ultra, чем к большинству Android-конкурентов. Сапфировое стекло, титановый корпус, двухчиповая архитектура и автономность до 5 дней — за такие деньги это выглядит подозрительно хорошо. У нас AndroidInsider.ru как раз вышел подробный обзор этих часов, где всё расписано по характеристикам и сценариям. Сходите, почитайте — но спойлер: возвращать часы точно не хочется.

Цена: 17 970 рублей

Часы OnePlus

Велокомпьютер с GPS для подсчета расстояния

Если вы когда-нибудь катались на велосипеде дольше двух часов и ловили себя на мысли, что неплохо бы знать дистанцию, скорость и хотя бы примерный пройденный маршрут. Велокомпьютер iGPSPORT BSC100 поможет вам в этом деле, вещь реально крутая. Крепится на руль, заряжается по USB, экран читается даже под прямым солнцем — без этой пляски с ладонью над дисплеем. Велокомпьютер с GPS быстро коннектится с приложением на телефоне, а батареи хватает на десятки часов езды. После такого гаджета телефон в кармане вообще не требуется, можете кататься налегке.

Цена: 2935 рублей

Велкомпьютер

Компактный датчик температуры и влажности воздуха

Эту маленькую штуковину я повесил рядом со столом и в первый же день начал замечать вещи, которые раньше игнорировал: что зимой в комнате влажность падает до 25%, а летом перед грозой подскакивает за 70%. Датчик температуры и влажности от Xiaomi показывает данные на e-ink дисплее, синхронизируется с Mi Home и работает на одной батарейке месяцами. Никакого Wi-Fi, никаких настроек на полчаса — повесил и забыл. Только теперь, в отличие от прошлой жизни, понимаешь, почему по вечерам першит в горле.

Цена: 360 рублей

Датчик Xiaomi

Внешний корпус для SSD с быстрым подключением

Покупка SSD сама по себе — мероприятие приятное, но без корпуса этот накопитель так и останется лежать в столе. Корпус для SSD от UGREEN решает вопрос радикально: вставил диск, прикрутил пару винтиков, подключил по USB-C — и получил внешний накопитель на пару терабайт со скоростями, которые не снились флешкам. Корпус металлический, не греется до критических температур, провод в комплекте. Идеальный способ хранить рабочие архивы, бэкапы и тот один важный фильм, который занимает 80 ГБ непонятно за что.

Цена: 950 рублей

Корпус SSD

Беспроводной автомобильный насос для шин

С обычным насосом всё просто: достал, размотал шланг, понял, что забыл переходник, психанул, поехал на заправку. Беспроводной автомобильный насос Baseus устроен иначе — это компактная штука размером с банку колы, которая работает от встроенного аккумулятора, сама определяет давление и сама же отключается, когда оно достигнуто. Подкачать колесо на парковке — минута. Велосипед, мяч, надувной матрас — автонасос от Baseus это тоже обслуживает без проблем. После такого решения сразу непонятно, как вообще терпел старый насос с проводом и педалью.

Цена: 1820 рублей

Автомобильный насос

Массажная подушка для офисного кресла

Если вы проводите за рабочим столом по восемь часов в день, спина вам этого долго не простит — особенно поясница, которая в офисном кресле обычно висит без поддержки. Массажная подушка для поясницы крепится ремнями к спинке кресла, повторяет естественный изгиб позвоночника и снимает напряжение, которое к концу рабочего дня превращается в тупую ноющую боль. Есть варианты с подушкой под пятую точку — в комплекте получается полноценная экосистема для офисного выживания. Звучит как мелочь, а к третьему дню понимаешь масштаб разницы.

Цена: 4850 рублей

Подушка для спины

Компактный Android-планшет для дома и машины

Бывают ситуации, когда смартфон уже маловат, а ноутбук тащить — это перебор. Компактный Android-планшет Teclast P30T закрывает именно этот промежуток: 10-дюймовый экран, нормальная начинка, поддержка SIM-карты на случай поездок. Планшет работает как навигатор в машине — закрепил на держателе, и Яндекс Карты выглядят на нём в разы удобнее, чем на телефоне. Дома можно почитать новости за завтраком или включить сериал, пока готовишь. Не премиум-сегмент и не претендует, за свои деньги делает ровно то, чего от него ждёшь.

Цена: 6900 рублей

Недорогой планшет

Дешевый смартфон с большим экраном для бабушки

Покупать пожилому родственнику флагман — затея сомнительная: половина функций не пригодится, а интерфейс будет пугать. Новый Redmi A7 Pro — объективно топчик за свои деньги: большой экран, на котором всё хорошо видно, громкий динамик, чтобы не пропустить звонок, и батарея, которая держит дня три при умеренном использовании. Ничего лишнего, никаких замороченных функций — мы про него рассказывали недавно. Телефон идеален для пожилых родственников — убедился лично. Тот случай, когда минимализм работает лучше любой премиальности.

Цена: 7500 рублей

Недорогой смартфон

Лучший фитнес-браслет за свои деньги в 2026 году

Я давно перестал относиться к фитнес-браслетам серьёзно — каждый год выходят новые, и каждый год примерно одно и то же. Но Xiaomi Smart Band 10 в очередной раз доказывает, что эта линейка — лучшая в категории за свои деньги. Большой AMOLED-экран без подбородка, автономность до трёх недель, точные датчики пульса и сна. У нас есть подробный обзор после года ношения — крайне рекомендую заглянуть, там разобраны и плюсы, и минусы. Браслет на каждый день, без претензий и без лишнего.

Цена: 3000 рублей

Лучший фитнес-браслет

4K веб-камера для стримов и видеозвонков

Стандартная камера ноутбука выдаёт картинку, после которой собеседник на другом конце звонка начинает беспокоиться о вашем здоровье. Если надоела стремная картинка как с дешевого нетбука из 2009 года, вам подойдет 4K веб-камера от UGREEN: подключаешь по USB, и качество видео мгновенно подтягивается до уровня, при котором не стыдно проводить созвон с клиентом. У вебки есть автофокус, нормальный микрофон, широкий угол обзора. Можно подключить даже к телевизору — например, для видеозвонков в Zoom на большом экране, что неожиданно удобно при семейных разговорах. Один из тех аксессуаров, которые незаметно меняют всё.

Цена: 2110 рублей

Веб-камера UGREEN