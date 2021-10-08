Беспроводные TWS-наушники дешевле 2000 рублей. Какие купить

Я — один из тех, кто реально пользуется комплектными наушниками ко всем своим смартфонам. Мне было банально жалко выложить 30-40-50 тысяч рублей за телефон, а потом ещё и докупать к нему наушники. Нет уж, увольте, думал я. В конце концов, музыку я предпочитаю слушать через колонки, а в качестве гарнитуры сгодится и то, что производители кладут по умолчанию. Но так было раньше, а теперь времена поменялись. Во-первых, наушники из комплекта поставки смартфонов исчезли, а, во-вторых, в моду вошли беспроводные TWS-наушники, которые мне реально захотелось, но отпугивала цена. Хорошо, что в продаже есть варианты для тех, кому подешевле.

Несмотря на то что я далеко не меломан, я предъявляю к беспроводным наушникам много требований:

Это должны быть обязательно TWS-наушники, которые не скрепляются друг с другом проводами, что реально очень неудобно;

Это должны быть наушники-вкладыши без амбушюр, потому что они либо вываливаются у меня из ушей, либо создают неприятное ощущение вакуума;

Они должны жить от зарядки как можно дольше, потому что у меня и так хватает гаджетов, которые приходится заряжать каждый день;

Они должны быть защищены от проникновения влаги, чтобы выдержать потоки моего пота, льющегося во время пробежки;

Они должны стоить не больше 2 тысяч рублей, потому что — камон — это же наушники, что в них такого?

Какие TWS-наушники купить

Очевидно, что найти наушники, которые бы соответствовали хотя бы 3 критериям из пяти, не так сложно. Пожалуйста, открывай АлиЭкспресс и выбирай то, что придётся по душе. Но я неспроста выработал эти требования, и абы что мне бы не подошло. Поэтому, когда я нашёл их, я был вне себя от счастья — наконец, это то, что мне нужно.

Xiadou Du Smart Buds — это бюджетные TWS-наушники, использующие Bluetooth-подключение. То есть это полностью беспроводные «уши», которые не имеют проводов не только для подключения к смартфону, но и даже между собой они не скрепляются. Разберёмся, чем они так хороши.

Звучание. Несмотря на то что качество звука каждый оценивает индивидуально, у Xiadou Du Smart Buds есть все задатки для того, чтобы порадовать даже меломана. Они оснащаются 13-мм динамиком, имеют продвинутое ПО на основе ИИ, ориентированное на улучшение воспроизведения, а также поддерживают форматы AAC, SBC и многие другие.

Перевод речи. Во многих наушниках есть микрофоны, которые используются во время телефонного разговора или голосового управления подключённого смартфона. Однако Xiadou Du Smart Buds не просто передают звук, они записывают его и переводят на три языка: английский, китайский и японский. Это позволит вам общаться даже с иностранными партнёрами на их языке.

Внимание к деталям. Xiadou Du Smart Buds выполнены из очень приятного наощупь материала, который не будет создавать неприятных ощущений при ношении, а благодаря анатомически правильной форме и весу всего в 3,7 грамма наушники обеспечат комфортную посадку практически в любые уши без риска выпадения даже при взаимодействии с ними.

Шумоподавление. Xiadou Du Smart Buds поддерживают функцию шумоподавления в режиме разговора. Благодаря ей ваш собеседник будет отчётливо слышать то, что вы говорите, даже если вы сами в это время находитесь посреди шумной улицы или едете в лязгающем метро.

Бюджетный аналог AirPods

Управление. Для взаимодействия с Xiadou Du Smart Buds используется система тач-управления. Вы просто прикасаетесь к дужке наушника и таким образом можете ставить воспроизведение на паузу, отвечать или сбрасывать звонки, а также можете настроить кастомные жесты для других действий.

Начинка. Xiadou Du Smart Buds оснащаются Bluetooth 5.0, а не 4.2, как большинство современных наушников, благодаря чему достигается более высокая скорость сопряжения со смартфоном (менее 0,2 сек), а также более стабильный сигнал.

Автономность. Наушники оснащаются аккумулятором, который обеспечивает каждому из них по 4 часа проигрывания музыки, а комплектный футляр позволяет зарядить их три раза, в результате чего совокупное время работы возрастает до 16 часов. Это просто отличный показатель.

Универсальность. Xiadou Du Smart Buds совместимы с любыми устройствами на базе iOS и Android. Для большего удобства вы можете скачать специальное приложение, и наушники будут сопрягаться с вашим смартфоном так же быстро, как AirPods с iPhone, а также предложат вам подробную информацию о своём состоянии.

Защита от воды. Как я и люблю, эти наушники защищены и сертифицированы по стандарту IPX4. Это значит, что они выдерживают контакт с влагой и подходят для занятий спортом, потому что ваш пот не нанесёт им какого-либо вреда. Очень важно, что производитель не сэкономил и таки получил подтверждающий сертификат.

Я понимаю, что бренд Xiadou мало кому известен за пределами Китая. Но ведь вы наверняка слышали про Baidu? Это известная китайская поисковая система вроде Google, которая решила выйти на рынок носимой электроники. То есть, по сути, перед вами наушники Google Pixel в исполнении инженеров и маркетологов из Поднебесной. А поскольку они стоят меньше 20 долларов США, думаю, мы можем простить им их неизвестность. Тем более что вряд ли вы будете ежедневно засматриваться на их логотип. Ведь куда важнее это то, что умеет устройство, а не то, кто прилепил на него свой бренд.

Xiadou Du Smart Buds

Купить Xiadou Du Smart Buds по обычной цене вы всегда успеете. Однако в период с 11 по 13 октября будет действовать акция, в рамках которой можно попытаться урвать наушники за половину их стоимости, то есть всего за 10 долларов, или примерно 750 рублей. Для этого нужно перейти по этой ссылке, добавить товар в корзину, а на этапе оформления ввести промокод DUVIP10, который и обеспечит вам скидку в размере 50%. Количество срабатываний промокода ограничено. Им смогут воспользоваться только первые 100 покупателей, а второй сотне светит бесплатный защитный кейс для наушников.