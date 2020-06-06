Чем заменить Apple Watch для Android

Смарт-часы для Android всегда были жалкой тенью Apple Watch. То ли Android Wear, ныне известная как Wear OS, оказалась недостаточно функциональной, то ли сами производители не были особенно заинтересованы в выпуске смарт-часов, но, так или иначе, достойных претендентов на рынке встретить было практически невозможно. Логично, что это спровоцировало сильный рост доли фитнес-браслетов, которые тоже ничего особенного не умели, но по крайней мере стоили в 5, а то и в 10 раз дешевле часов. К счастью, есть как минимум одна модель смарт-часов для Android, которая способна не только конкурировать с Apple Watch, но и даже заткнуть их за пояс.

Лучшие смарт-часы для плавания

Я говорю о Galaxy Watch Active 2. Это фирменные смарт-часы Samsung, которые вышли в начале этого года и, что странно, совершенно не привлекли к себе внимания. Возможно, сказалась недостаточно грамотная политика продвижения и не совсем удачный брендинг. Всё-таки наличие в названии слова Active явно указывает на спортивную ориентацию гаджета, хотя на самом деле строгой ориентации на спортсменов у него нет. Так чем же всё-таки интересны Galaxy Watch Active 2? Ведь не только же за цену в 17 тысяч их следует любить. Поэтому давайте разбираться.

Часы с функцией ЭКГ

Очевидно, взяв пример с Apple, Samsung решила, что тоже будет делать не просто часы, а устройство для слежения за состоянием здоровья пользователей. Это наиболее выигрышный вариант, учитывая, что просто гаджет на запястье, который принимает уведомления и считает шаги, — это не то, что хотелось бы купить подавляющему большинству пользователей. Задача, казалось бы, нетривиальная, но корейцы взяли и просто сделали. В результате у них получился не просто носимый гаджет, а вполне рабочий медицинский прибор. Причём статусом медицинского устройства Watch Active 2 наделила не сама Samsung, а Министерство продовольственной безопасности и лекарственных средств Южной Кореи.

Почему смарт-часы — это пустая трата денег

Galaxy Watch Active могут измерять показания ЭКГ. Как и Apple Watch, смарт-часы Samsung оснащаются специальными электродами и программным обеспечением, которое рассчитывает сердечный ритм, анализирует его и делает вывод о состоянии здоровья сердца. Достаточно просто приложить указательный палец на управляющую кнопку, как начнутся необходимые измерения. По их завершении часы сообщат, обнаружены у пользователя признаки мерцательной аритмии или нет. Пока это единственное расстройство, которое могут диагностировать Galaxy Watch Active 2 посредством снятия ЭКГ, но аналогичное ограничение есть и у Apple Watch.

Какие часы измеряют давление

Зато Galaxy Watch Active 2 могут ещё и измерять кровяное давление. Это, на мой взгляд, вообще ценнейшая функция, потому как мерцательная аритмия – это болезнь пожилых людей, а вот гипертония встречается даже у молодёжи. Методика замера давления у Galaxy Watch Active 2 весьма примечательна. Она основывается на скорости кровотока, который сканируют лучи пульсометра. Однако, чтобы начать производить измерения, часы нужно откалибровать с помощью полноценного тонометра. Для этого необходимо надеть манжету себе на предплечье и одновременно запустить измерения и на часах. Затем необходимо внести данные с тонометра в приложение Samsung Health для синхронизации. Оно автоматически сверит результаты, и после этого часы смогут производить замеры самостоятельно.

Этим приложениям не нужны умные часы, чтобы следить за здоровьем вашего сердца

Правда, круто? Сегодня ничего подобного не умеют ни одни коммерческие смарт-часы в мире. Даже Apple Watch пока ограничиваются только функцией снятия показаний ЭКГ и не дошли в своём развитии до того, чтобы измерять давление. Все остальные часы, которые есть на рынке, и близко не могут ничего подобного, ограничиваясь в основном не очень точным подсчётом шагов и пульса. Почему-то их производители полагают, что если они будут и дальше выпускать этот шлак, то пользователи продолжат довольствоваться тем, что дают, и не уйдут к конкурентам. Но это не так. Поэтому, если вы ищете смарт-часы, берите Galaxy Watch Active 2, не прогадаете.