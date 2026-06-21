Есть у меня одна слабость: люблю собирать подборки из товаров, в которых нет ни логики, ни общей темы — просто всё, что зацепило взгляд на AliExpress за последнее время. Сегодня разброс особенно лихой: от электронного тамагочи из детства до полноценной газонокосилки для дачи. Если же вас больше интересует техника посерьёзнее, обратите внимание, что цена на Galaxy A57 рухнула до 26 тысяч, и теперь это самый выгодный Samsung в 2026 году. А я тем временем показываю, что нашёл на AliExpress и взял сам без раздумий.

Очередная подборка разного топчика с АлиЭкспресс! Фото.

Очередная подборка разного топчика с АлиЭкспресс!

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Тамагочи из детства недорого

Ни один смартфон не сравнится с электронным питомцем. Фото.

Ни один смартфон не сравнится с электронным питомцем

Начну с чистой ностальгии: тамагочи как из детства вернул меня лет на двадцать назад, когда такая штука была пределом мечтаний на школьной перемене. Маленький брелок с пиксельным зверьком, которого нужно кормить, мыть и развлекать, иначе он обиженно пищит. Вешается на ключи или рюкзак, работает от батарейки месяцами. Заказал по приколу, а в итоге залипаю по вечерам сам и отдаю поиграть детям. Идеальный антистресс и подарок, который вызывает улыбку у любого, кто помнит девяностые.

Цена: от 180 рублей

Тамагочи

Компактная мойка высокого давления по цене телефона

Позвольте себе эту роскошь и мойте авто в любое время! Фото.

Позвольте себе эту роскошь и мойте авто в любое время!

А вот это уже серьёзная техника: мойка высокого давления Huter W105-GS превращает мытьё машины из мучения в почти медитацию. Мощная струя сбивает грязь, которую обычной тряпкой пришлось бы оттирать полчаса, а расход воды при этом меньше, чем из шланга. Подходит не только для авто, но и для дорожек, забора, садовой мебели. Компактная, легко убирается в гараж или багажник. После первой же мойки во дворе соседи начинают подозрительно поглядывать и интересоваться, где брал. Вещь, которая окупает себя экономией на автомойках.

Цена: 7100 рублей

Мойка высокого давления

Ретро-камера для атмосферных снимков

Крутая камера для тех, кто хочет делать незабываемые снимки. Фото.

Крутая камера для тех, кто хочет делать незабываемые снимки

Эта компактная цифровая камера — чистая любовь к эстетике, а не к мегапикселям. Снимает с тем самым ламповым ретро-эффектом, который сейчас гоняются восстановить через фильтры, а тут он получается сам собой, прямо на матрице. IPS-экран, HD-съёмка, режим селфи — всё начального уровня, но именно в этом и кайф. Фотографии как со старой плёночной мыльницы, классика. Молодёжь сходит по таким с ума, и я внезапно понял почему. Лёгкая, помещается в карман, заряжается по USB.

Цена: 1380 рублей

Ретро-камера

Компактная зарядка GaN на 65 Вт с быстрой зарядкой

Ловите зарядку для всего и сразу по адекватной цене. Фото.

Ловите зарядку для всего и сразу по адекватной цене

Без нормальной зарядки в наше время никуда, и адаптер UGREEN на 65 Вт закрывает вопрос для всей техники сразу. Технология GaN держит компактный размер при солидной мощности: заряжает ноутбук на полной скорости, параллельно тянет телефон и наушники. Поддержка Quick Charge 4.0 поднимает смартфон с нуля за считанные минуты. В поездку беру только её, и весь зоопарк блоков питания остаётся дома. UGREEN снова делает вещь без лишнего пафоса, которая просто работает.

Цена: 2340 рублей

Зарядка на 65 Вт

Силиконовые эспандеры для тренировки хвата

Тренировать хват можно прямо во время работы или за рулем. Фото.

Тренировать хват можно прямо во время работы или за рулем

Простая, но коварно затягивающая штука: силиконовые эспандеры для кисти укрепляют хват, разминают пальцы и незаметно превращаются в привычку. Сжимаешь во время созвонов, за просмотром сериала, в пробке — а через месяц замечаешь, что рукопожатие стало крепче, а усталость в запястьях после клавиатуры ушла. В наборе несколько эспандеров разной жёсткости, так что нагрузку наращиваешь постепенно. Стоят копейки, помещаются в карман, а пользы приносят неожиданно много. Отличная замена дорогим тренажёрам для тех, кто работает руками за столом.

Цена: 230 рублей

Эспандер для хвата

Беспроводные наушники — недорогие и удобные

Наушники Huawei на AliExpress по очень аппетитной цене. Фото.

Наушники Huawei на AliExpress по очень аппетитной цене

Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 я взял как недорогой вариант на каждый день — и они приятно удивили. Звук чистый и сбалансированный, в ушах сидят плотно, не выпадают на ходу, а заряд держат весь день с запасом. Подключаются мгновенно, переключаются между устройствами без танцев с бубном. Для звонков, музыки в дороге и подкастов — попадание в цель. За свою цену предлагают то, за что у других брендов просят вдвое больше. Тот случай, когда недорогие наушники не значит компромиссные.

Цена: 2222 рубля

Наушники Huawei

Удобная велосипедная сидушка для комфортной езды

Сидушка отменная, о чем не стесняясь говорят покупатели в комментариях. Фото.

Сидушка отменная, о чем не стесняясь говорят покупатели в комментариях

Любой, кто проезжал на велосипеде больше часа, знает, как это больно. Анатомическое велосипедное седло с продуманной формой и вырезом снимает давление в нужных местах и превращает долгие покатушки из испытания в удовольствие. Перестаёшь ёрзать каждые пять минут и наконец думаешь о дороге, а не о собственном комфорте. Ставится на большинство рам без переходников, материал сидушки не дубеет и не скользит. Заказал перед сезоном, проверил на длинной поездке — разница с родным седлом колоссальная. Маленький апгрейд, который меняет всё.

Цена: 1600 рублей

Сидушка для велосипеда

Портативный двойной монитор для ноутбука

Классный монитор для максимальной многозадачности. Фото.

Классный монитор для максимальной многозадачности

А вот это находка для тех, кто работает в разъездах: складной монитор с двойным экраном UPERFECT раскладывается из компактного блока в полноценное рабочее место с двумя-тремя дисплеями. Подключается к ноутбуку, расширяет пространство для таблиц, кода или десятка вкладок сразу. Складывается обратно как чехол для планшета, весит немного. В командировке или на даче превращает крошечный экран ноутбука в нормальную многозадачную станцию. После пары недель работы с огромным внешним дисплеем возвращаться к одному монику — настоящая пытка. Дорогая, но окупающая себя продуктивностью игрушка.

Цена: 12 400 рублей

Складной монитор

Беспроводная аккумуляторная газонокосилка для дачи

Крутая газонокосилка, а стоит так дешево. Но подвоха нет. Фото.

Крутая газонокосилка, а стоит так дешево. Но подвоха нет

Кульминация подборки и самый внушительный пункт: беспроводная газонокосилка с бесщёточным мотором избавляет от проводов, бензина и сопутствующей возни. Заряжаешь аккумулятор, идёшь и косишь, не привязанный к розетке и не задыхаясь от выхлопа. Бесщёточный двигатель работает тихо и живёт дольше обычного, высота скашивания регулируется. Для дачного участка или газона у дома — отличное решение без лишнего шума и запаха. Да-да, я реально заказал газонокосилку на AliExpress, и нет, я об этом не пожалел ни разу.

Цена: 8313 рублей

Триммер для дачи

Карманный термопринтер для фото и заметок

Компактный принтер для печати фотокарточек — мечта, а не просто очередной гаджет. Фото.

Компактный принтер для печати фотокарточек — мечта, а не просто очередной гаджет

Завершает список милая и неожиданно полезная штука: карманный принтер Xiaomi печатает фотографии, заметки и стикеры прямо со смартфона, причём без чернил — по технологии термопечати. Закинул фото из галереи, через секунду держишь готовую карточку в руках. Дети в восторге, на холодильнике появляется галерея, а заметки и списки дел обретают физическую форму. Компактный, заряжается по USB, рулонов бумаги хватает надолго. Из тех гаджетов, которые покупаешь без особой цели, а потом не выпускаешь из рук неделями.

Цена: 4999 рублей

Принтер Xiaomi

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