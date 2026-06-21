Есть у меня одна слабость: люблю собирать подборки из товаров, в которых нет ни логики, ни общей темы — просто всё, что зацепило взгляд на AliExpress за последнее время. Сегодня разброс особенно лихой: от электронного тамагочи из детства до полноценной газонокосилки для дачи. Если же вас больше интересует техника посерьёзнее, обратите внимание, что цена на Galaxy A57 рухнула до 26 тысяч, и теперь это самый выгодный Samsung в 2026 году. А я тем временем показываю, что нашёл на AliExpress и взял сам без раздумий.

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Тамагочи из детства недорого

Начну с чистой ностальгии: тамагочи как из детства вернул меня лет на двадцать назад, когда такая штука была пределом мечтаний на школьной перемене. Маленький брелок с пиксельным зверьком, которого нужно кормить, мыть и развлекать, иначе он обиженно пищит. Вешается на ключи или рюкзак, работает от батарейки месяцами. Заказал по приколу, а в итоге залипаю по вечерам сам и отдаю поиграть детям. Идеальный антистресс и подарок, который вызывает улыбку у любого, кто помнит девяностые.

Цена: от 180 рублей

Тамагочи

Компактная мойка высокого давления по цене телефона

А вот это уже серьёзная техника: мойка высокого давления Huter W105-GS превращает мытьё машины из мучения в почти медитацию. Мощная струя сбивает грязь, которую обычной тряпкой пришлось бы оттирать полчаса, а расход воды при этом меньше, чем из шланга. Подходит не только для авто, но и для дорожек, забора, садовой мебели. Компактная, легко убирается в гараж или багажник. После первой же мойки во дворе соседи начинают подозрительно поглядывать и интересоваться, где брал. Вещь, которая окупает себя экономией на автомойках.

Цена: 7100 рублей

Мойка высокого давления

Ретро-камера для атмосферных снимков

Эта компактная цифровая камера — чистая любовь к эстетике, а не к мегапикселям. Снимает с тем самым ламповым ретро-эффектом, который сейчас гоняются восстановить через фильтры, а тут он получается сам собой, прямо на матрице. IPS-экран, HD-съёмка, режим селфи — всё начального уровня, но именно в этом и кайф. Фотографии как со старой плёночной мыльницы, классика. Молодёжь сходит по таким с ума, и я внезапно понял почему. Лёгкая, помещается в карман, заряжается по USB.

Цена: 1380 рублей

Ретро-камера

Компактная зарядка GaN на 65 Вт с быстрой зарядкой

Без нормальной зарядки в наше время никуда, и адаптер UGREEN на 65 Вт закрывает вопрос для всей техники сразу. Технология GaN держит компактный размер при солидной мощности: заряжает ноутбук на полной скорости, параллельно тянет телефон и наушники. Поддержка Quick Charge 4.0 поднимает смартфон с нуля за считанные минуты. В поездку беру только её, и весь зоопарк блоков питания остаётся дома. UGREEN снова делает вещь без лишнего пафоса, которая просто работает.

Цена: 2340 рублей

Зарядка на 65 Вт

Силиконовые эспандеры для тренировки хвата

Простая, но коварно затягивающая штука: силиконовые эспандеры для кисти укрепляют хват, разминают пальцы и незаметно превращаются в привычку. Сжимаешь во время созвонов, за просмотром сериала, в пробке — а через месяц замечаешь, что рукопожатие стало крепче, а усталость в запястьях после клавиатуры ушла. В наборе несколько эспандеров разной жёсткости, так что нагрузку наращиваешь постепенно. Стоят копейки, помещаются в карман, а пользы приносят неожиданно много. Отличная замена дорогим тренажёрам для тех, кто работает руками за столом.

Цена: 230 рублей

Эспандер для хвата

Беспроводные наушники — недорогие и удобные

Беспроводные наушники HUAWEI FreeBuds SE 3 я взял как недорогой вариант на каждый день — и они приятно удивили. Звук чистый и сбалансированный, в ушах сидят плотно, не выпадают на ходу, а заряд держат весь день с запасом. Подключаются мгновенно, переключаются между устройствами без танцев с бубном. Для звонков, музыки в дороге и подкастов — попадание в цель. За свою цену предлагают то, за что у других брендов просят вдвое больше. Тот случай, когда недорогие наушники не значит компромиссные.

Цена: 2222 рубля

Наушники Huawei

Удобная велосипедная сидушка для комфортной езды

Любой, кто проезжал на велосипеде больше часа, знает, как это больно. Анатомическое велосипедное седло с продуманной формой и вырезом снимает давление в нужных местах и превращает долгие покатушки из испытания в удовольствие. Перестаёшь ёрзать каждые пять минут и наконец думаешь о дороге, а не о собственном комфорте. Ставится на большинство рам без переходников, материал сидушки не дубеет и не скользит. Заказал перед сезоном, проверил на длинной поездке — разница с родным седлом колоссальная. Маленький апгрейд, который меняет всё.

Цена: 1600 рублей

Сидушка для велосипеда

Портативный двойной монитор для ноутбука

А вот это находка для тех, кто работает в разъездах: складной монитор с двойным экраном UPERFECT раскладывается из компактного блока в полноценное рабочее место с двумя-тремя дисплеями. Подключается к ноутбуку, расширяет пространство для таблиц, кода или десятка вкладок сразу. Складывается обратно как чехол для планшета, весит немного. В командировке или на даче превращает крошечный экран ноутбука в нормальную многозадачную станцию. После пары недель работы с огромным внешним дисплеем возвращаться к одному монику — настоящая пытка. Дорогая, но окупающая себя продуктивностью игрушка.

Цена: 12 400 рублей

Складной монитор

Беспроводная аккумуляторная газонокосилка для дачи

Кульминация подборки и самый внушительный пункт: беспроводная газонокосилка с бесщёточным мотором избавляет от проводов, бензина и сопутствующей возни. Заряжаешь аккумулятор, идёшь и косишь, не привязанный к розетке и не задыхаясь от выхлопа. Бесщёточный двигатель работает тихо и живёт дольше обычного, высота скашивания регулируется. Для дачного участка или газона у дома — отличное решение без лишнего шума и запаха. Да-да, я реально заказал газонокосилку на AliExpress, и нет, я об этом не пожалел ни разу.

Цена: 8313 рублей

Триммер для дачи

Карманный термопринтер для фото и заметок

Завершает список милая и неожиданно полезная штука: карманный принтер Xiaomi печатает фотографии, заметки и стикеры прямо со смартфона, причём без чернил — по технологии термопечати. Закинул фото из галереи, через секунду держишь готовую карточку в руках. Дети в восторге, на холодильнике появляется галерея, а заметки и списки дел обретают физическую форму. Компактный, заряжается по USB, рулонов бумаги хватает надолго. Из тех гаджетов, которые покупаешь без особой цели, а потом не выпускаешь из рук неделями.

Цена: 4999 рублей

Принтер Xiaomi

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