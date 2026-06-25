Операторы начали рассылать москвичам сообщения о том, что мобильный интернет в городе могут ограничить. Нет, это пока не полное отключение по всей России, как прогнозировалось. Пока формулировка стандартная — сложности со связью из-за мер безопасности. Главное, что нужно понимать: при таком ограничении телефон не превращается в кирпич, но привычные приложения и сайты могут просто перестать открываться.

Проблемы с интернетом в Москве

По последним данным, российские операторы предупредили жителей Москвы о возможных сложностях с мобильным интернетом. В тексте рассылки от МегаФона говорится, что в регионе могут возникать проблемы со связью из-за обеспечения мер безопасности. Минцифры уверяет, что все это фейк. Однако в любом случае лучше быть готовым к отключениям интернета заранее.

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Важный нюанс: речь идёт именно о мобильном интернете, то есть о доступе в сеть через SIM-карту. Звонки и SMS в таких рассылках отдельно не упоминаются, а значит сама сотовая связь для разговоров, скорее всего, продолжит работать, как и Wi-Fi. Правда, с ним может приключиться другая напасть, из-за которой интернет будет работать медленно. Хотя даже применительно к мобильной связи точных границ ограничения операторы не называют, поэтому заранее рассчитывать на стабильный интернет с телефона не стоит.

Что будет работать без мобильного интернета: белый список

При ограничении доступа в сеть работают только сайты и сервисы из так называемого белого списка. Это перечень ресурсов, которые остаются доступны, даже когда остальной интернет недоступен:

Соцсети. «ВКонтакте», «Одноклассники».

«ВКонтакте», «Одноклассники». Мессенджер. МАКС.

МАКС. Видеосервисы. Rutube, «Окко», «Иви», Premier.

Rutube, «Окко», «Иви», Premier. Маркетплейсы. «Озон», «Вайлдберриз», «Мегамаркет».

«Озон», «Вайлдберриз», «Мегамаркет». Банки. «Альфа-банк», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк.

«Альфа-банк», ВТБ, ПСБ, Газпромбанк. Операторы связи. «Билайн», «Мегафон», МТС, Т2, «Ростелеком», «Мотив», «Т-Мобайл», «Сбермобайл», «Эр-Телеком», «ВТБ-Мобайл», Next mobile.

«Билайн», «Мегафон», МТС, Т2, «Ростелеком», «Мотив», «Т-Мобайл», «Сбермобайл», «Эр-Телеком», «ВТБ-Мобайл», Next mobile. Рестораны и магазины. «Вкусно и точка», «Бургер Кинг», «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», «Метро», «Петрович», «Детский мир», «Лента», «Окей», «Додо Пицца».

«Вкусно и точка», «Бургер Кинг», «Вкусвилл», «Ашан», «Спар», «Метро», «Петрович», «Детский мир», «Лента», «Окей», «Додо Пицца». СМИ. РИА Новости, «Аргументы и факты», «Ведомости», «Витрина ТВ», «Дума ТВ», ТВ3, «Вместе-РФ», «Газета.ру», «Домашний», «Звезда», «Коммерсант», НТВ, ОТР, «Комсомольская правда», «Лента.ру», «Матч ТВ», «Мир», «Московский комсомолец», «Муз ТВ», «Парламентская газета», «Первый канал», ТНТ, RT, «Пятница», «Пятый канал», «Радиоплеер», «Рамблер», «РБК», «Рен ТВ», ТВЦ, «Российская газета», «Спас», ВГТРК, СТС, телеканал 360°, Соловьев Live, Sport24.

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На практике это значит, что под ограничение могут попасть привычные вещи: мессенджеры Телеграм и Ватсап, Гугл карты, некоторые службы такси, сервисы доставки и даже оплата по QR-коду, не говоря уже про остальные приложения, которым нужен выход в сеть. Если вы уже сталкивались с подобным, помните, что раньше в Москве отключения связи объявляли заранее — мы разбирали дату и что делать в таких случаях.

Чем мобильный интернет отличается от Wi-Fi при отключении связи в Москве

Ограничение касается мобильного интернета через SIM-карту. Домашний и рабочий Wi-Fi по проводу обычно работает по другим правилам и при таких ограничениях чаще остаётся доступным. Поэтому самый простой способ остаться на связи с интернетом — заранее подключиться к стабильному Wi-Fi там, где вы будете находиться.

Если вам критично иметь доступ к нужным сервисам именно с улицы или в дороге, стоит заранее продумать запасной вариант: уточнить, есть ли поблизости проводной интернет, и не рассчитывать только на мобильную сеть.

Как подготовиться к отключению мобильного интернета

Полностью обойти ограничение нельзя, но снизить неудобства реально, если подготовиться заранее. Вот что имеет смысл сделать:

Скачайте офлайн-карты нужного района, чтобы не остаться без навигации

Сохраните важные адреса, контакты и билеты в память телефона или на бумагу

Запомните, что для оплаты лучше иметь при себе наличные или физическую карту

Заранее предупредите близких, как с вами связаться, если интернет пропадёт

Держите телефон заряженным и при необходимости возьмите внешний аккумулятор

Если у вас есть домашний интернет, держите под рукой устройства, которые могут работать по Wi-Fi. Ранее мы подробно объясняли, как ситуация выглядела, когда 9 мая в Москве могут отключить не только сеть, но и звонки.

Стоит ли паниковать из-за рассылки об отключении интернета в Москве

Паниковать не нужно. Рассылки операторов — это предупреждение, а не сигнал о том, что связь пропадёт навсегда. Звонки и SMS обычно сохраняются, а ограничения касаются прежде всего мобильного интернета и затрагивают конкретный регион.

Главное — не строить планы, которые целиком зависят от мобильного интернета: оплату, навигацию, вызов такси и связь через мессенджеры лучше подстраховать заранее. Тогда даже при ограничениях вы останетесь на связи и не окажетесь в неудобной ситуации посреди города.