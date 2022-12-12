Отличные товары с АлиЭкспресс до 1000 рублей. Тут только самое лучшее

В предновогодней суете иногда замечаешь, что подарки близким куплены, а самому себе — нет. При этом в кармане частенько остаются последние деньги, на которые еще надо дотянуть до зарплаты. Впрочем, если вы все-таки хотите себя порадовать, но уложиться в указанную сумму, то вот вам 10 отменных товаров с АлиЭкспресс: какой-нибудь из них вам наверняка придется по душе. Подобрали кое-что для дома, для фанатов чтения и прослушивания музыки, а также для автолюбителей. К тому же, все товары дешевле 1000 рублей: скорее изучайте их!

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Набор отверток для телефона

Возможно, у вас дома завалялся старый смартфон, который вы в силах починить самостоятельно. Для этого вам точно понадобится набор отверток: нашли для вас целый комплект, который обойдется вам дешевле 1000 рублей.

Цена: 600 рублей

Отвертки для смартфона

Автомобильный пылесос

Автомобильный пылесос — один из гаджетов, на которые можно смело тратить последнюю тысячу рублей. Нашли для вас классный вариант с несколькими насадками в комплекте и мощностью всасывания 9000 Па. Отличный подарок не только самому себе на Новый год, но и своему железному коню!

Цена: 950 рублей

Пылесос для вашего авто

Вкусный кофе в капсулах Неспрессо

Многие производители продуктов питания ушли из России, поэтому их товаров почти не встретить на полках. Вот, например, кофе Kimbo в капсулах: его уже нигде нет! А на Али цена чуть ли не дешевле, чем год назад — тогда они стоили около 500 рублей. Берите — вы не пожалеете!

Цена: 390 рублей

Капсулы Неспрессо дешево

Спрей для чистки экранов

Оглянитесь по сторонам: сколько у вас гаджетов и как часто вы протираете их экраны? Так что, если в кармане осталась пара сотен рублей, их можно потратить с умом, купив спрей для протирки дисплея и тряпочку из микрофибры от Defender. Проще заказать тут, чем идти до магазина — там набор стоит дороже.

Цена: 150 рублей

Спрей для протирки экранов

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Беспроводная зарядка в машину

Если предпочитаете заряжать смартфон в машине беспроводным способом, то вам наверняка давно пора прикупить зарядку от Bonola: она имеет противоскользящее покрытие и мощность до 15 Вт. Удобно и то, что ее можно спрятать в нишу возле рычага КПП, чтобы она не мешалась и не выделялась.

Цена: 890 рублей

Беспроводная зарядка в машину

Подставка для планшета

В последнее время я пользуюсь планшетом исключительно дома — в качестве второго монитора. Так что, с удовольствием купил подставку от Baseus, чтобы устройство было похоже на компьютер. Она устойчивая, не царапает заднюю крышку и легко меняет угол наклона. Крутой гаджет от известного бренда, который стоит копейки.

Цена: 900 рублей

Подставка для планшета

Гибкий светильник для чтения

Еще один гаджет, на который не стоит жалеть последних денег — лампа для чтения с гибкой ножкой. Ее можно прикрепить хоть к столу, хоть к кровати, чтобы просто не сидеть в темноте. У нее приятный свет, мощная батарейка и несколько режимов яркости. Взял себе и не пожалел — теперь советую вам!

Цена: 950 рублей

Светильник Baseus

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Недорогой конструктор Лего

Если игровая приставка у вас уже есть, но хочется порадовать себя приятной мелочью, то присмотритесь к конструктору! У продавца есть несколько моделей сборки — есть конструктор посложнее. Так что, наверняка найдете модель, которую можно смело подарить себе даже без повода!

Цена: 580 рублей

Конструктор дешево

Подушка с вырезом для руки

Еще один полезный товар с Али — подушка с вырезом для руки. Наверняка вы спите, а с утра чувствуете, что она устала или онемела. Оказывается, решение есть буквально на поверхности! Теперь спать будете в разы лучше!

Цена: 460 рублей

Подушка с вырезом для руки

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Недорогая блютуз колонка

Как ни крути, но без музыки никуда: если вы следуете этому правилу, то вам наверняка понадобится недорогая колонка на каждый день. На Али есть достойный вариант — он у вас перед глазами! Она защищена от воды и пыли, имеет аккумулятор на 1200 мА*ч и выдает качественный звук с максимальной мощностью до 10 Вт — это в два раза больше, чем у маленькой Яндекс.Станции! Вот уж точно не стоит жалеть последних денег на такое чудо!

Цена: 830 рублей

Дешевая колонка