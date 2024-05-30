Почему защитная пленка лучше стекла на экране смартфона

Защита экрана телефона — очень важная штука, ведь никто из нас не застрахован от падения устройства. А любой жесткий контакт с твердой поверхностью — большой риск разбить дисплей, из-за чего мы лишимся возможности полноценно пользоваться Андроидом или будем вынуждены потратить до половины стоимости гаджета ради замены всего лишь одного компонента. Это прописные истины, но чем защитить экран телефона: пленкой или стеклом? Для меня ответ однозначный, и я всегда выбираю первый вариант.

Прочность стекла смартфона

Пленка не защищает смартфон от последствий падения, а лишь исключает появление царапин на его экране. Значит ли это, что от нее нет никакой пользы? Напротив! Пользы меньше от защитного стекла телефона, ведь экран любой современной модели уже накрыт довольно прочным стеклом.

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Разумеется, заводская защита вряд ли спасет экран, если смартфон упадет с высоты человеческого роста или будет отправлен на рандеву со стеной своим взбесившимся хозяином. Но при повседневном использовании мы роняем мобильное устройство с высоты метра-полутора, когда держим его в руках или неловко достаем из кармана. В этом случае вероятность разбить уже имеющееся стекло телефона крайне мала. А потому, сколько бы я ни ронял свой аппарат из-за неловкости рук, на его дисплее не появилось ни одной трещинки.

Кроме того, почти все владельцы смартфонов, включая меня, носят свое устройство в чехле, у которого есть бортики, немного выступающие над экраном. Это тоже своего рода защита дисплея при падении гаджета на плоскую, но все-таки твердую поверхность.

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Удобно ли пользоваться телефоном с защитным стеклом

Одно время я пользовался смартфоном с защитным стеклом, полагая, будто только так мне удастся защитить его экран. Стоит признать, взаимодействие со вспомогательным аксессуаром было не очень приятным: палец то и дело цеплялся за острые бортики стекла (даже в чехле), да и вообще наличие дополнительного покрытия создавало ощущение чего-то инородного и лишнего.

С защитной пленкой на экране все совсем не так. Ее можно разглядеть на заблокированном экране, но как только загорается дисплей, аксессуар будто сливается с матрицей. Вдобавок ко всему ее толщина совершенно не ощущается тактильно.

Чем защитное стекло лучше пленки на экране

Я прекрасно осознаю, что для иного человека защитное стекло является более предпочтительным вариантом. Его легче наклеить, а дополнительная прочность совсем не кажется лишней. Особенно, если владелец смартфона работает на высоте или имеет тягу к непрерывным дроп-тестам.

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Но опять же: я говорю о личных впечатлениях, которые не претендуют на звание истины. Считаете защитное стекло необходимым аксессуаром — пожалуйста. Можете даже поделиться случаями спасения с его помощью экрана смартфона в нашем телеграм-чате. Но для меня это абсолютно лишний предмет, чью ненадобность я хочу подтвердить последним тезисом.

Защитная пленка на экране телефона

Сегодня подавляющее большинство смартфонов поставляется с пленкой на экране. То есть, в отличие от стекла, ее не нужно устанавливать самостоятельно, тратя время и нервы, а потом сокрушаясь из-за отсутствия визуальной симметрии.

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Конечно, подобный тезис заставляет поднять вопрос долговечности пленки как защиты экрана. Кто-то считает, что ее придется менять чаще, чем стекло, но мой опыт это опровергает. Предыдущий смартфон, купленный в 2020 году, до сих пор прекрасно себя чувствует с заводской пленкой, да и нынешний образца 2023 года еще не требовал замены комплектного аксессуара. Впрочем, у изогнутых экранов своя история, и вот тут-то без замены стандартной защиты, скорее всего, не обойтись.