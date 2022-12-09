Стильные смарт-часы с мощной батареей и AMOLED-экраном. Какие купить на Новый год со скидкой

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Иван Герасимов 0

Смарт-часы — один из самых популярных гаджетов на сегодняшний день. Получить наручный аксессуар хотел бы, наверное, каждый: но проблема в том, что их ассортимент огромен, а выбрать недорогие смарт-часы с функцией разговора, большим дисплеем и мощной батареей — почти невыполнимая задача. Конечно, можно купить устройство от известного производителя, но есть риск попросту переплатить в два-три раза. Получается, нет какой-то «золотой» середины? На самом деле, есть: не так давно вышли смарт-часы Mibro Lite2 — идеальном устройстве и для владельцев Android-смартфонов, и для iPhone. Сейчас расскажем, почему их стоит выбрать для себя или своих близких.

Стильные смарт-часы с мощной батареей и AMOLED-экраном. Какие купить на Новый год со скидкой. Рассказываем о смарт-часах, которые вы точно захотите купить. Фото.

Рассказываем о смарт-часах, которые вы точно захотите купить

По названию вы наверняка поняли, что часы Mibro Lite2 — это устройство от Xiaomi. Так и есть: бренд является частью экосистемы китайской компании. И да, смарт-часы подходят не только для просмотра уведомлений.

Смарт-часы с хорошей батареей

Обновленные смарт-часы Mibro получились классными: устройство имеет 1,3-дюймовый AMOLED-экран с высокой плотностью пикселей — 391 ppi. Такие дисплеи очень яркие, поэтому в солнечную погоду вам не придется всматриваться в текст на экране. Кстати, смарт-часы с AMOLED-экраном — большая редкость: многие производители предпочитают устанавливать дешевые IPS-экраны, чтобы сэкономить. Пользователю же приходится страдать из-за низкокачественного изображения и плохой цветопередачи. Кроме того, экран смарт-часов защищен изогнутым 2,5D-стеклом, поэтому особой необходимости в защитных пленках нет.

Смарт-часы с хорошей батареей. Новые часы от Xiaomi — топ. Они точно не оставят вас равнодушными. Фото.

Новые часы от Xiaomi — топ. Они точно не оставят вас равнодушными

За быстродействие смарт-часов отвечает двухъядерный чип и графический процессор с динамическим масштабированием, поэтому все анимации плавные, без подвисаний. Кроме того, Mibro Lite2 — это смарт-часы с функцией вызовов: в них встроен Bluetooth с поддержкой Low Energy.

Смарт-часы с хорошей батареей. В часы встроен чип с Bluetooth LE для оптимального расхода энергии. Фото.

В часы встроен чип с Bluetooth LE для оптимального расхода энергии

Это позволяет снизить энергопотребление, поэтому вы можете спокойно отвечать на звонки прямо с наручного устройства — достаточно, чтобы оно было синхронизировано со смартфоном. Для этого в смарт-часах есть встроенный динамик, а также микрофон с защитой от помех.

Купить Mibro Lite2

Казалось бы, ну это устройство явно не проработает дольше двух-трех суток при наличии всех этих функций? Но нет: Mibro Lite2 имеют мощную батарею на 350 мА*ч, поэтому их хватит на 12 дней при активном использовании или на 60 дней — в режиме ожидания. Устройство в режиме разговора способно проработать целых 5 часов! Но это еще не все.

Какие смарт-часы купить для тренировок

Умные часы Xiaomi — все отличный помощник для наблюдения за здоровьем и для тренировок. Mibro Lite2 — не исключение: в них предусмотрен 24-часовой мониторинг сердечного ритма, а также датчик измерения кислорода в крови и даже датчик стресса! Если вы фанат тренировок, для вас есть более 60 видов спортивных режимов, среди которых есть даже езда на велосипеде, катание на роликах и альпинизм.

Естественно, Mibro Lite2 — это смарт-часы с защитой от воды: они рассчитаны на давление до 2 АТМ, поэтому без проблем выдержат купание в бассейне или тренировки под дождем. Если подключить часы к смартфону с активным GPS, то они могут отслеживать ваше местоположение и отображать маршрут во время тренировки, что является важной функцией в 2022 году.

Какие смарт-часы купить для тренировок. В комплект входит силиконовый ремешок и кожаный. Фото.

В комплект входит силиконовый ремешок и кожаный

Корпус часов выполнен из металлического сплава: несмотря на это, они весят всего 53,5 грамма, что довольно мало. Можно выбрать ремешок из любого материала, чтобы он был практичнее для повседневного использования: например, силиконовый, устойчивый к высоким температурам и поту, или мягкий кожаный — на каждый день.

А еще Mibro Lite2 имеют традиционный круглый форм-фактор, поэтому напоминают обычные часы и будут хорошо смотреться с любым образом. Наверное, единственное, что в них со стороны выдает умный гаджет — Always On Display, циферблат которого можно выбрать вручную.

Купить Mibro Lite2

Смарт-часы Xiaomi — купить недорого

В совокупности у нас получается надежный гаджет на каждый день с большим количеством режимов тренировок, ярким экраном и высокой автономностью. Помимо вышеупомянутых функций в Mibro Lite2 предусмотрено удобное меню и большое количество настроек для персонализации, сотни циферблатов и удобные фишки, без которых не обойтись. Например, регулировка громкости в плеере и управление воспроизведением. Как вы думаете, сколько стоят такие часы? Очень дорого? А вот и не угадали.

Смарт-часы Xiaomi — купить недорого. Сотни циферблатов уже встроены в систему! Фото.

Сотни циферблатов уже встроены в систему!

Купить Mibro Lite2 на АлиЭкспресс можно с 12 по 16 декабря: смарт-часы обойдутся всего в 64,99 доллара. После этого цена вырастет в два раза, поэтому у вас есть достаточно времени, чтобы купить смарт-часы по низкой цене. Идеальный подарок для себя, чтобы всегда оставаться на связи или дополнить свой гардероб модным гаджетом.

Купить Mibro Lite2

Кстати, купить смарт-часы выгодно поможет промокод MIBROLITE12: не забудьте использовать его при оформлении заказа, чтобы получить дополнительную скидку в 12 долларов! Срок его действия — с 12 по 16 декабря.

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