Топовые товары с AliExpress, которые прокачают ваш смартфон

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Иван Герасимов 0

Гаджеты с АлиЭкспресс призваны помогать нам делать нашу жизнь лучше. Смартфон — неотъемлемая часть жизни, поэтому даже самый топовый телефон можно сделать еще круче. Нашли для вас несколько мегапрактичных гаджетов, которые прокачают ваш смартфон, не дадут ему разбиться и разрядиться. В общем, в нашей новой подборке только самый топ: сейчас цены на товары снизились благодаря курсу доллара, поэтому откладывать покупку точно не стоит — добавляйте в корзину и срочно оплачивайте!

Ловите топовые товары для смартфона, от которых нельзя отказываться

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Недорогие беспроводные наушники

Отличные наушники с хорошим звучанием — что еще нужно для счастья?

Представить смартфон без беспроводных наушников просто невозможно: забирайте себе в коллекцию недорогие игровые наушники с крутым дизайном! В них есть защита от воды, управление касанием, Bluetooth 5.2 для быстрого сопряжения и пространственное аудио для отличного звучания.

Цена: 1334 рубля

Купить крутые наушники

Комплект для смартфона

Теперь ваши аксессуары не потеряются — все будет храниться в одном месте

Если тоже замучались постоянно терять аксессуары для телефона, то вот для вас прекрасное решение — чехол для хранения аксессуаров. В него можно спрятать кабель, переходники, флэшки и иголку для извлечения SIM. Забирайте топчик по бросовой цене!

Цена: 138 рублей

Чехол для аксессуаров

Компактный повербанк

Компактный повербанк нужен? Берите, пока не подорожало!

Громоздкие портативки потихоньку приходят в прошлое — им на смену приходят компактные решения с высокой мощностью. Ловите отличный гаджет со встроенными кабелями для всех устройств на 20000 мА*ч и небольшим LED-дисплеем — такой девайс нельзя оставлять без внимания!

Цена: 598 рублей

Удобный повербанк

Подставка для телефона

Теперь сможете установить телефон так, чтобы он было удобно расположен перед вами

Иногда для работы телефон и вправду важно комфортно установить, но в силу особенностей материала сделать это невозможно. Забирайте отличную складную подставку для телефона — она выполнена из качественного материала и не занимает много места.

Цена: 374 рубля

Крутая подставка для телефона

Хороший кабель для зарядки телефона

Такой кабель может прослужить даже дольше, чем телефон

Высококачественный кабель для телефона всегда должен быть в коллекции гаджетомана: нашли для вас двухметровый провод из нейлона, который прослужит долго. При желании можно добавить GaN-адаптер для зарядки в комплект.

Цена: 575 рублей

Кабель для зарядки телефона

А еще есть отличный аналог от Baseus: стоит чуть дешевле, но по качеству ничем не хуже. Важно и то, что вы сами можете выбрать длину аксессуара.

Цена: от 149 рублей

Кабель от Baseus

Беспроводная зарядка для дома

Зарядку можно вмонтировать прямо в стол — это очень удобно!

Хотите обеспечить свою квартиру зарядками разных типов? Просто установить беспроводную зарядную станцию прямо в стол! Она легко монтируется, занимает мало места и выдает до 15 Вт мощности, позволяя оперативно подзаряжать любое устройство.

Цена: 1919 рублей

Мощная беспроводная зарядка

Что такое беспроводная зарядка. Как она работает и надо ли ей пользоваться

Беспроводная зарядка в стол

Qi-модуль можно спрятать прямо под стол — он будет работать!

Ну, а если вам не хочется сверлить дополнительных отверстий, то просто спрячьте беспроводную зарядку под столешницу: она изготовлена из алюминия, работает на расстоянии до 20 мм и имеет мощность 10 Вт.

Цена: 1331 рубль

Купить зарядку для стола

Как быстро зарядить телефон

Емкости портативки хватит для того, чтобы разово подзарядить телефон

Выше мы уже предложили отличное решение в виде компактного повербанка. Как быть, если хочется что-то удобнее? Выбрать такое портативное зарядное устройство: мощность гаджета достигает 3300 мА*ч, а для подзарядки не нужны провода — просто присоедините его в разъём для зарядки. И не забудьте выбрать нужный коннектор на странице продавца.

Цена: 667 рублей

Удобная зарядка для телефона

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Попсокет для телефона

С помощью попсокета можно удобно держать телефон и не давать ему царапаться об стол

Смартфон всегда должен находиться в безопасности: его ни в коем случае нельзя ронять. Попсокет — отличный способ перестраховаться, а также поставить устройство под нужным углом.

Цена: 74 рубля

Дешевый попсокет для телефона

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