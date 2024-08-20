Вышла новая Яндекс Станция Лайт 2! Теперь с аккумулятором, дисплеем и крутыми фишками Алисы

Яндекс продолжает радовать своих пользователей большими обновлениями: не так давно компания выпустила Алису Про и новые телевизоры, а теперь взялась за апгрейд колонок. Вышла Яндекс Станция Лайт 2 — в свежем дизайне, которая наконец работает от аккумулятора! Гаджет мало чем похож на предыдущее поколение — разве что, очертанием, цветом и ценой. А еще в нем переработали массу функций и сделали намного удобнее для пользователей, благодаря чему она превратилась в портативную колонку с Алисой для использования практически в любом месте. Рассказываем подробно, как изменилась новая Яндекс Станция Лайт 2.

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Новая Яндекс Станция Лайт

Если прошлая модель имела рубленные грани, как и подобало всей линейке колонок в принципе, то новая Станция Лайт стала закругленной. Видимо, разработчики решили идти в ногу со временем — тот же iPhone 15 получил ровно такую же особенность корпуса. Теперь колонка с Алисой стала похожа на VK Капсулу, поэтому издалека их можно перепутать. При этом новая модель унаследовала расположение микрофонов сверху и кнопки управления.

В Яндексе признались, что их исследование показало необходимость именно такого форм-фактора — он привлекает пользователей больше всего наряду с покрытием soft-touch и LED-экраном. Так что, теперь в Яндекс Станции Лайт 2 есть небольшой дисплей с анимацией в виде глазок. Он отображает погоду и время, поэтому колонка определенно стала живее и информативнее.

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Есть ли в Яндекс Станции аккумулятор

Станция Лайт 2 стала первой колонкой Яндекса с аккумулятором — этого давно ждали пользователи! Правда, сделали это в лучших традициях Apple: батарея устанавливается не внутри по умолчанию, а является съемным дополнительным аксессуаром. Он напоминает то ли подставку, то ли беспроводную зарядку, но по факту является повербанком с Type-C на 2500 мА*ч, которого должно хватить на три часа работы.

Удобно ли это? Определенно, да, особенно, в сравнении с тем, что теперь можно взять колонку с собой куда угодно — раньше она могла оказаться лишней при поездке на природу, так как ее нельзя было никуда подключить. Единственный минус — в продаже зарядки для Яндекс Станции Лайт 2 пока нет, поэтому о цене пока можно только догадываться.

Кстати, именно для того, чтобы не возникало проблем с подключением вне дома, в Станцию Лайт 2 добавили мульти Wi-Fi. Это новая функция, позволяющая колонке работать в разных сетях без необходимости сбрасывать ее до заводских настроек и заново активировать. Просто раздаешь интернет с телефона и добавляешь другую точку доступа в настройках — пользуйся. Будем надеяться, что эту фичу со временем добавят и в другие колонки, так как это пригодится вообще всем при перемещении по дому или переезде в другую квартиру.

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У какой Яндекс Станции лучше звук

В Яндексе отметили, что качество звука в Станции Лайт 2 улучшили: он стал чище, объёмнее за счет нового динамика. Свою роль сыграл и новый корпус, благодаря чему басы стали более выраженными. Несмотря на то, что мощность выросла с 5 до 6 Вт, Станцию Лайт 2 сложно называть полноценной колонкой для музыки или вечеринок. Она по-прежнему предназначена для прослушивания музыки в пределах небольшой комнаты и, по большей части, для взаимодействия с Алисой.

Последняя, кстати, поддерживает все новейшие фишки: распознавание голоса, управление шепотом и Pro-версию ассистента на YaGPT 3 Pro. При этом Алиса умеет понимать ваше настроение благодаря технологии эмоционального синтеза. Она анализирует смысл диалога и меняет интонацию, проявляя эмпатию. Интересная фишка!

Большой плюс — поддержка двухдиапазонного Wi-Fi, чем не может похвастаться даже Яндекс Станция 2. Она работает лишь на частоте 5 ГГц и сбоит на 2,4 ГГц. Небольшой недостаток, который вижу лично я — это уже устаревший Bluetooth 5.0. Ну неужели в 2024 году нельзя было воткнуть версию посвежее, чтобы никаких сбоев уж точно не было? Любопытно и то, как справляется с нагрузкой процессор: прошлая модель либо начинала заикаться, либо просто теряла связь с Wi-Fi на ровном месте.

Купить Яндекс Станцию Лайт 2

Стоит ли покупать Яндекс Станцию Лайт 2? А почему бы нет! На данный момент, лично я, опробовав почти все модели колонок с Алисой, не вижу каких-либо существенных недостатков у нового гаджета. Выглядит он привлекательно, пусть немного игрушечно и напоминает колонку от VK, да и стоит вменяемых денег — 5990 рублей. В любом случае, намного разумнее взять ее, чем модель предыдущего поколения.