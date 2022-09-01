Жадины! Еще несколько производителей могут отказаться от комплектной зарядки

Помните, сколько шума было после того, как Apple перестала класть в комплект с iPhone зарядное устройство? Я бы даже назвал это волной хейта. В том числе и многие производители подкалывали американскую компанию, говоря в своей рекламе ”а у нас-то все нормально…”. Вот только в последующих поколениях моделей Samsung и Xiaomi, которые выступали активнее всего, тоже не было комплектной зарядки. Лично я считаю, что это хорошо, но многие со мной не согласятся. Тем более, что до недавнего времени положение бюджетных и средних смартфонов казалось стабильным. Теперь еще больше моделей могут остаться без зарядного устройства в комплекте.

Телефоны без зарядки в комплекте

Если вы не помните, почему компании отказались от комплектной зарядки, то они заявляли, что так будет лучше для экологии. Кто-то говорил, что так получается сдерживать цены на смартфоны, мол, цена осталась прежней, но комплект уменьшился. Лично я бы вообще продавал смартфоны без зарядки и провода. Если бы знал, что так они будут стоить дешевле примерно на стоимость этих аксессуаров. Просто у меня накопилось много оригинальных и сторонних зарядок, и мне просто не нужно то, что в коробке. А если будет нужно, я доплачу разницу и получу нужные мне аксессуары.

Но многие говорят о том, что компании просто в край [обнаглели], и поэтому стали навязывать покупку аксессуаров. Правда есть и с той, и с другой стороны, но сейчас не об этом, а о том, что Apple, Samsung, Google и Xiaomi больше не кладут адаптер питания в комплект со всеми или частью своих устройств. Есть некоторые исключения по рынкам, где наличие зарядки обязательно по закону, но это редкие случаи.

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Есть зарядка в комплекте Oppo

Теперь Oppo провела сессию вопросов и ответов со своим вице-президентом по международным продажам и обслуживанию Билли Чжаном в кулуарах конференции, посвященной европейскому дебюту Oppo Reno 8 и других устройств, которая прошла в Париже. Одним из многих вопросов, затронутых в ходе их почти часовой беседы, было то, будет ли Oppo класть зарядку в комплект поставки новых телефонов.

Билли Чжан начал с демонстрации опыта своей команды в области быстрой зарядки с помощью решения SuperVooc. Производитель готовится выпустить зарядное устройство на 240 Вт. Оно имеет напряжение 24 вольта и силу тока 10 ампер, а запущено будет в 2023 году. При этом батарея емкостью 4500 мАч может полностью зарядиться за девять минут. И это происходит без ущерба для срока службы батареи.

Самая быстрая зарядка телефона

Учитывая это, Билли Чжан отмечает, что Oppo хочет и дальше делать эту технологию доступной для пользователей. Потому что компания осознает, что в настоящее время может быть сложно найти на рынке зарядное устройство SuperVooc. Зарядное устройство мощностью 80 Вт для Find X5 Pro (и Reno 8) даже не включено в каталог компании. Однако доступен блок на 65 Вт и прилагаемый кабель.

Представитель говорит: «На данный момент мы должны продолжать класть его в коробку, чтобы предоставить его нашим пользователям». С другой стороны, он дает понять, что Oppo рассматривала возможность удаления зарядного устройства из упаковки «некоторых продуктов», начиная с 2019 года. Билли Чжан подчеркивает, что компания действительно думает над этим вопросом. А поставка зарядных устройств SuperVooc в определенные магазины делает такое развитие событий более вероятным.

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Будут ли все телефоны продаваться без зарядки

Мы не знаем, действительно ли Oppo уберет зарядное устройство из комплекта поставки всех своих следующих смартфонов. Но вероятность крайне велика, и компания этого не скрывает. Особенно учитывая то, что я сказал в начале, о том, что проще сделать цену смартфона на несколько десятков долларов или тысяч рублей ниже, чем класть в комплект дорогой адаптер питания.

Ходят слухи и о том, что другие производители последуют этому примеру, включая многие китайские компании (OnePlus, Huawei и другие). Пока это только слухи и доказательств нет, но если раньше их сдерживала конкуренция, то сейчас, когда все отказались от зарядки, это их выбор. Они могут сделать комплектную зарядку конкурентным преимуществом или отказаться от нее, не проиграв ничего не фоне конкурентов. Это наш новый мир, в котором места комплектному адаптеру питания нет. А если он вам нужен, вы можете купить его отдельно, в том числе заказав на AliExpress. Много отличным вариантов можно найти в Telegram-канале Сундук Али-Бабы. А Поделиться своим мнением о комплектной зарядке можно в нашем Telegram-чате.