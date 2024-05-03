Часы на Wear OS могут стать более популярными, чем Apple Watch

Wear OS долгое время не могла угнаться за Apple Watch по доле рынка. Причин этому было довольно много. Тут и отсутствие единой экосистемы, и то, что сама платформа была намного более сырой, чем watchOS. Сюда же можно отнести маркетинговые ограничения, ведь только с Apple Watch телефоны iPhone могли раскрываться полностью. Но Wear OS развивается, а время идет. Поэтому новое исследование утверждает, что в этом году Wear OS способна откусить кусок от лидерства Apple. Вряд ли это положит конец часам от Apple, но точно пошатнет их лидерство, ведь сейчас Apple Watch продается больше, чем любых других умных часов вместе взятых.

Самые популярные смарт-часы

Согласно исследованию компании Counterpoint Research, в 2023 году поставки смарт-часов за пределами Китая состояли из 53% устройств на Watch OS (Apple Watch), 21% устройств на Wear OS и 26% других. Китай не учитывался в общей статистике, а рассматривался отдельно, из-за того, что этот рынок довольно спецефичен. В первую очередь из-за его закрытости и большого количества устройств от локальных производителей. Но есть еще один важный фактор, к которому мы вернемся через пару абзацев.

Согласно прогнозам, в 2024 году приведенный выше баланс изменится, поскольку появится больше вариантов, использующих носимую ОС Google, например, OnePlus Watch 2 и Pixel Watch 2.

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Какие часы покупают чаще остальных

В 2024 году, согласно исследованию, доля рынка Wear OS за пределами Китая вырастет до 27%. Между тем, ожидается, что поставки Apple Watch упадут с 53 % до 49 %. Другая категория также сократится на два процентных пункта. Это означает, что примерно каждый четвертые смарт-часы будут поставляться под управлением Wear OS. Такое изменение сложно назвать драматичным, но это показывает тенденцию. Wear OS довольно удачная платформа, которая является универсальной и позволит пользователям иметь единый инструмент. Это как Android в мире смартфонов, которые доминирует на рынке. Со временем его успехи в мире смарт-часов может повторить именно Wear OS.

Между тем, есть и отдельная статистика по Китаю, которая выглядит совершенно иначе. Там господствует Harmony OS от Huawei, которая контролирует 48 % рынка в 2023 году и ожидает увеличения на 13 % в 2024 году. Для сравнения: доля Apple на рынке в 2023 году составила 28 %, а доля других ОС — 24 %. Ожидается, что в 2024 году эти показатели снизятся до 25 % и 14 % соответственно.

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Когда выйдет новая Wear OS

Google подтвердила, что расскажет о следующей итерации Wear OS на Google I/O 2024 в мае. Компания заявила, что обсудит, как разрабатывать и создавать устройства в условиях расширения разнообразия их моделей. Это заявление, по-видимому, соответствует сообщениям о том, что Google может работать над двумя разными размерами часов Pixel Watch 3.

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Стоит ли покупать смарт-часы

Умные часы завоевывают все большую популярность среди пользователей по всему миру. Эти многофункциональные устройства не только показывают время, но и предлагают множество полезных функций, таких как отслеживание физической активности, мониторинг сна, уведомления о входящих звонках и сообщениях, а также возможность управления музыкой и другими приложениями на смартфоне.

Многие умные часы оснащены датчиками, которые позволяют отслеживать различные параметры здоровья, такие как частота сердечных сокращений, уровень кислорода в крови, качество сна и стресс. Эта информация помогает пользователям лучше понимать свое здоровье и вносить необходимые изменения в образ жизни для улучшения самочувствия.

Производители умных часов постоянно совершенствуют свои устройства, добавляя новые функции и улучшая дизайн. Современные модели часто оснащены цветными дисплеями, возможностью совершать бесконтактные платежи, управлять умным домом и даже принимать звонки прямо с запястья. Все эти инновации делают умные часы еще более привлекательными для потребителей.

Huawei Watch GT 4 сильно подешевели в России. Это лучшие смарт-часы дешевле 15 000.

По мере того, как технологии продолжают развиваться, а пользователи ищут удобные и функциональные устройства для упрощения своей жизни, популярность умных часов, вероятно, будет только расти. Уже сейчас эти гаджеты стали неотъемлемой частью повседневной жизни для многих людей, и в будущем они могут стать столь же привычными, как и смартфоны. А увеличении доли Wear OS, как я уже сказал, говорит о переделе рынка этого типа гаджетов. Поэтому, запасаемся терпением и наблюдаем за интересным развитием событий.