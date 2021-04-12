Чего не хватает Apple для победы над Android

Если вы думаете, что у Apple лучшие годы давно позади, то я спешу вас разочаровать. В последнее время дела у компании идут отлично. Продажи держатся на достаточно высоком уровне для компании, которая продает всего по паре моделей каждого продукта и только в премиальном или просто дорогом сегмента. Но есть несколько вещей, за которые Apple держится то ли из-за излишней самоуверенности, то ли из-за некой ”закостенелости”. В любом случае есть минимум пять вещей, которые очень сильно мешают купертиновцам в борьбе с производителями Android-смартфонов. Я намеренно не буду говорить о том, что надо делать более дешевые гаджеты, так как это уже идет в разрез с философией бренда (многие за это критиковали OnePlus). Зато несколько простых действий могут изменить многое, и я их жду.

Что нового может показать Apple в 2021 году

Эта подборка назревших изменений будет касаться не только того, что надо изменить в Apple в целом, чтобы она набрала еще больше популярности, но и того, чего я лично жду от нее. Того, что компания должна сделать, чтобы стать ближе к людям, пусть и с довольно дорогими продуктами. Хотя, смотря на некоторые модели OnePlus, Samsung и даже Xiaomi, о ”дорогих продуктах” можно поспорить.

Главное, чтобы несмотря на все сказанное ниже, компания не переставала делать то, что у нее получается лучше всего — профессиональные продукты и экосистему. Зато ниже вы найдете не просто ”хотелки”, но и то, что может случиться уже в этом году.

Внешний вид iPhone

Сегодняшний iPhone сильно отличается от его первой модели 2007 года. Однако четыре устройства в линейке iPhone 12 не слишком отличаются от дизайна, впервые представленного в iPhone X в 2017 году. Если вы взглянули только на дисплей, вам будет сложно идентифицировать iPhone, выпущенный за последние три года. Это резко контрастирует с миром Android, который за последнее время претерпел массу изменений в дизайне. Они не всегда были удачными, а сам дизайн это то, что иногда лучше не трогать, но что-то новое попробовать надо. Хотя бы в рамках отдельной модели.

Помимо передней части iPhone, есть немало вещей, которые Apple нужно либо вернуть, либо попробовать впервые. В 2021 году мы все действительно надеемся увидеть на iPhone дисплей с более высокой частотой обновления. Так же хотелось бы получить более быструю беспроводную зарядку и поддержку других аудиокодеков помимо AAC.

Лично я еще жду возвращения сканера отпечатков пальцев. Только ни в коем случае он не должен находиться на задней стенке. Под экраном ему тоже не место. Другое дело кнопка питания. Apple уже показала на примере нового iPad Air, что она умеет делать такие кнопки. Сделайте такую в iPhone. В период пандемии и хождения в масках это очень полезно.

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Открытость Apple Watch

Без всяких преувеличений Apple Watch Series 6 были лучшими умными часами последних лет. Пусть Samsung и Huawei тоже предлагали отличные решения, но именно часы из Купертино правят бал. Не зря же их продается больше, чем всех остальных часов вместе взятых. И это при том, что они работают ТОЛЬКО с iPhone. То есть всего с 10% продаваемых телефонов.

В последние годы Apple смягчила свою политику и сначала разрешила активировать часы без iPhone, дав им собственный App Store, потом разрешила настраивать часы для детей без необходимости покупать им iPhone, и наверняка предложит что-то еще. Но лучше всего сделать так, чтобы Apple Watch можно было синхронизировать с Android. Это не только до небес увеличит продажи самих часов, но и привлечет много новых потенциальных покупателей iPhone и других продуктов Apple.

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Новая приставка Apple TV

Apple TV еще один отличный продукт Apple, которым можно пользоваться вне зависимости от того, какой у вас смартфон и есть ли что-то еще из продуктов бренда. Вот только пока это отдельный, пусть и небольшой прибор, который надо подключать к телевизору проводом. Хотелось бы, чтобы компания предложила одну из его версий в формате стика.

В этом случае его можно было бы просто включать в HDMI разъем и запитывать от USB порта телевизора, которые есть даже в моделях 15-летней давности.

Так можно было бы не только выйти с новым продуктом для конкуренции с Chromecast, но и повысить привлекательность Apple TV Plus — сервиса, который компания запустила пару лет назад.

Существование iPhone SE и низкие начальные цены на iPhone 12-ой серии доказывают, что Apple не перестает предлагать продукты по конкурентоспособным ценам. Это надо перенести на Apple TV и выпустить в этом году не только дорогой Pro-проигрыватель, но и бюджетный вариант для каждого.

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Обновление App Store

Apple ведет полномасштабную юридическую битву с Epic Games, компанией, стоящей за Fortnite. Противоречия связаны с тем, сколько денег Apple берет у разработчиков, которые выпускают продукты через официальный App Store.

Мы не будем вдаваться в подробности судебной тяжбы, но она проливает свет на настоящую проблему, с которой сталкивается Apple. Независимо от того, какую сторону вы поддерживаете, битва Apple / Epic доказывает, что App Store устарел. Его политика должна обновиться в современном мире. Это же относится и к Google Play, который имел проблемы все с той же Epic Games, но на Android всегда можно установить приложения и игры, минуя магазин. На iPhone такой возможности нет, если он не взломан.

Мне кажется, что Epic Games не права и App Store является собственностью Apple, которой она может распоряжаться как захочет. Просто некоторые изменения назрели не только, чтобы угодить разработчикам, а для того, чтобы пойти навстречу пользователям. И, возможно, сейчас самое время что-то поменять. Вопрос — что именно.

iPhone с USB Type-C

Я просто обожаю Lightning! Кроме того, что он стал массовым началом универсальных разъемов с возможностью подключения ”любой стороной”, так он еще и удобен сам по себе. Его даже не портят ничем не прикрытые контакты. Зато с такой компоновкой чистить разъем телефона становится намного проще. Нет того внутреннего язычка, что у USB-С, и можно вытаскивать пыль, ворсинки и катышки буквально зубочисткой, не боясь что-то повредить внутри.

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Apple уже перешла на универсальный формат USB-C для многих своих продуктов. Сюда входят MacBook и iPad. Даже iPhone и AirPods перешли на USB-C, но только с другой стороны кабеля. В комплекте с ними идет провод Lightning на USB-C. Единственное, что осталось, это порт Lightning на iPhone и зарядном кейсе AirPods.

Говорить, что так Apple много зарабатывает на аксессуарах, не приходится. Есть огромное количество сторонних качественных кабелей, которые продаются очень недорого. Даже в нашем ”Сундуке Али-Бабы” мы часто пишем о них.

Более того, пользователи, наоборот, в некотором роде проиграют от такого перехода. Все из-за того, что у фанатов iPhone скопилось много кабелей, которые после замены разъема превратятся в тыкву.

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Ходят слухи о том, что в 2021 году может быть выпущен полностью безпортовый iPhone. Если это окажется правдой, это позволит Apple перешагнуть этап USB-C и сразу перейти в беспроводное будущее. Но я отношусь к этому скептически, ведь не каждый будет готов так резко отказаться от проводного способа зарядки. Следовательно, Apple по-прежнему будут нужны разъемы на будущих смартфонах, и они должны быть USB-C, а не Lightning.

По крайней мере для Apple невозможно поддерживать свою позицию экологичный компании, создавая ненужные отходы с собственной кабельной системой. Универсальность — залог того, что меньше проводов отправится на помойку. Напомню, что опасность проводов нельзя недооценивать. Многие говорят, что она даже больше, чем от батареек.

Когда Apple изменится

Приведенные выше изменения точно рано или поздно произойдут. Вопрос в том, когда именно. Если это случится уже в 2021 году, то компания сильно прибавит на фоне конкурентов, которые делают Android-смартфоны. Так соперничество будет еще более интересным, а мы получим много инертных устройств на рынке. А что хотели бы изменить в Apple лично вы?