Google рассказала сколько заработала за последние три месяца. Спойлер: много!

В современном мире, где технологии играют ключевую роль в нашей повседневной жизни, крупные технологические компании, например, Google, имеют огромное влияние на мировую экономику. Финансовая отчетность Google предоставляет ценную информацию о том, как эта гигантская корпорация ведет свой бизнес и каких финансовых результатов она достигает. Очередной отчет компании просто не оставляет шансов не поговорить о нем. Тем более, сейчас компания в очередной раз показала рост прибыли. Так сколько заработала Google и говорит ли нам это о чем-то на самом деле? Или это просто любопытная статистика. Давайте проанализируем ключевые показатели и попытаемся понять, что мы имеем.

Сколько зарабатывает Google

Компания Alphabet (материнская компания Google) опубликовала отчет о прибылях и убытках за III квартал 2023 года, который завершился в конце сентября. По данным CNBC, компания сообщила о выручке за этот период в размере 76,69 миллиардов долларов. Кроме того, рост выручки составил 11% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Президент и главный инвестиционный директор Alphabet Рут Порат отметила, что «фундаментальная сила бизнеса компании вновь стала очевидной в III квартале», учитывая вышеупомянутые статистические данные. Порат добавила, что это было обусловлено «значительным ростом в поисковом секторе и YouTube, а также ростом облачных технологий».

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На чем зарабатывает Google

Если рассматривать каждый отдельный аспект в отдельности, то материнская компания Google сообщила, что доходы от поиска составили 44,02 миллиарда долларов, а от рекламы на YouTube — 7,95 миллиардов долларов.

Тема генеративного ИИ была довольно популярной во время отчета Alphabet за второй квартал 2023 года, и компания продолжает ее развивать в третьем квартале. Постоянный рост доходов в поисковом сегменте в прошедшем квартале, скорее всего, объясняется усилиями Google по внедрению новых функций искусственного интеллекта, таких как новые инструменты генерации изображений и основанные на искусственном интеллекте резюме для длинных статей.

С другой стороны, объем продаж Google Cloud составил 8,4 млрд долларов, и аналитики не впечатлены его «слабыми показателями».

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Быстро ли развивается Гугл

По мнению Джесси Коэна, старшего аналитика Investing, «рост продаж платформы Google Cloud компании Alphabet оказался ниже рыночных ожиданий, поскольку клиенты сократили расходы на облачные технологии в условиях текущей макроэкономической ситуации”. Проще говоря, облачные сервисы довольно дорогие и не все пользователи готовы за них платить.

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Кроме того, в III квартале в Google прошла волна увольнений в команде рекрутеров, в результате которой работу потеряли «сотни» сотрудников. По всей видимости, это произошло в результате сокращения штата сотрудников. Одним из примеров сокращений, которые были в компании, является увольнение от 40 до 45 человек, работающих в новостном подразделении Google. Об этом так же сообщает CNBC.

Увольнение сотрудников из Гугл

Но несмотря на кажущийся масштаб, это небольшое сокращение в сравнении с тем, как компания уволила 12 000 сотрудников в январе этого года. Изменения в мировой экономике, несомненно, повлияли на компанию, поскольку ее генеральный директор Сундар Пичаи заявил, что необходимо сделать «жесткий выбор» из-за того, что компания продолжает уделять особое внимание качеству продуктов и услуг, которое соответствует ожиданиям.

Как видим, Google зарабатывает действительно много, но переоценивать указанную сумму точно не стоит, ведь это только выручка без вычета расходов, которые также составляют внушительную сумму. Но это не мешает компании зарабатывать больше многих в индустрии.