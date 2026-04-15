Стоимость смартфонов зависит от множества факторов. Так, в 2026 году цены на многие модели выросли из-за кризиса памяти. Но есть и другой фактор — курс рубля по отношению к доллару. Когда американская валюта проседает, смартфоны дешевеют, что мы и наблюдаем сейчас. С 20 марта 2026 года доллар опустился с отметки в почти 85 ₽ до порядка 75 ₽ сейчас. И по этому случаю я собрал подешевевшие смартфоны на Android, которые нужно успеть заказать до конца распродажи на AliExpress.

POCO M7 — лучший смартфон до 10000 рублей

Если вы находитесь в поиске хорошего бюджетного смартфона, то POCO M7 за 8 337 ₽ станет идеальным выбором. А все потому, что у него огромная батарейка на 7000 мАч. Смартфон работает очень долго от одного заряда (в среднем 2 дня), и это — главное.

Цена: от 8 337 ₽

При этом у него хороший экран с разрешением FullHD, годная камера на 50 МП и далеко не самый слабый процессор Snapdragon 685, который любые повседневные задачи щелкает как орешки и не тормозит. Надо брать.

realme 15 — лучший смартфон до 20000 рублей

Если готовы накинуть сверху, обязательно присмотритесь к realme 15 на AliExpress. Сегодня это лучший смартфон до 20 тысяч, и вместе с курсом доллара его цена опустилась до 17K.

Цена: от 16 976 ₽

За эти деньги вы получите безрамочный AMOLED-экран, мощный процессор Dimensity 7300+ с быстрым накопителем UFS 3.1, сразу 256 ГБ встроенной памяти и аккумулятор аж на 7000 мАч с 80-ваттной зарядкой в комплекте. Камера, к слову, тоже не разочарует: 50 МП на основе и 50 МП на селфи — редкость в этом ценовом сегменте.

Недорогой камерофон vivo V70

Горячая новинка, поступившая в продажу буквально вчера. При этом из-за крепкого рубля купить vivo V70 можно за 25K. В России за него просят 40 тысяч, и в таких условиях спонсировать отечественную розницу нет никакого смысла.

Цена: от 25 189 ₽

А вот взять vivo V70 смысл есть, ведь это — полноценный камерофон на Android с хорошей основной камерой и перископом, обеспечивающим 100-кратное приближение. Классный экран, мощный процессор Snapdragon 7 Gen 4 и батарея на 6500 мАч. Выходит отличное пополнение нашего рейтинга недорогих камерофонов 2026 года.

OnePlus 15 — лучший флагман на Android

Если вы не хотите размениваться по мелочам и желаете взять полноценный флагман на Android, то сейчас самое время купить OnePlus 15 на AliExpress. Ведь его цена опустилась до 50 тысяч, хотя в DNS за него просят больше 80K.

Цена: от 50 772 ₽

Самый мощный процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5, крутейший экран с плавными анимациями на 165 Гц, камера с перископом и шикарная автономность за счет аккумулятора на 7300 мАч — все это про OnePlus 15, который справедливо входит в число лучших китайских флагманов 2026 года.

HONOR Magic8 Pro — смартфон с лучшей камерой 2026

Если вам нужен не просто флагман, а еще и смартфон с лучшей камерой, то как можно быстрее закажите HONOR Magic8 Pro на AliExpress, где его цена сейчас опустилась ниже 65 тысяч. Для сравнения: в России за него официально просят 119 990 ₽. Ну и чего вы ждете?

Цена: от 64 706 ₽

Наверное, объяснения, чем же HONOR Magic8 Pro круче других флагманов. А я вам объясню: помимо самого мощного процессора Snapdragon 8 Elite Gen 5, отменного экрана и аккумулятора на 7100 мАч здесь установлена передовая система камер с 200-мегапиксельным перископом. Смартфон не только максимально приближает объекты съемки, но и делает это непревзойденно.