Знаете, что самое интересное в сравнении флагманов? Побеждает далеко не всегда тот, у кого больше цифр в характеристиках. Samsung Galaxy S26 Ultra давит топовым железом, огромным экраном и камерой на 200 мегапикселей, а iPhone 17e делает ставку на баланс, разумную цену и «магию Apple». Один стоит почти как подержанный ноутбук, второй вдвое дешевле. И вот тут начинается самое интересное, потому что разница в цене далеко не всегда означает такую же разницу в повседневном опыте. В чем даже бюджетный Android лучше нового iPhone 17e мы уже разобрались, а сейчас давайте сравним между собой корейский флагман и американский смартфон среднего уровня.

Какой экран лучше: Galaxy S26 Ultra или iPhone 17e

По экрану Samsung выигрывает с заметным отрывом, и тут даже спорить сложно. У Galaxy S26 Ultra экран на 6,9 дюйма, LTPO AMOLED с частотой 120 Гц и пиковой яркостью до 2600 нит. Плюс антибликовое покрытие, которое реально спасает на солнце. Если вы часто смотрите видео или работаете с текстом на улице, разница будет ощутимой.

У iPhone 17e дисплей поскромнее: 6,1 дюйма, OLED, цветопередача отличная, но нет высокой частоты обновления и яркость заметно ниже. Честно говоря, для повседневных задач этого хватает с головой, но стоит положить оба смартфона рядом, и вы сразу увидите, кто тут играет в другой лиге. Samsung ещё и стилус предлагает в комплекте, что для заметок и рисования может оказаться очень удобным бонусом.

Что мощнее: Snapdragon 8 Elite Gen 5 или Apple A19

Внутри Galaxy S26 Ultra стоит Snapdragon 8 Elite Gen 5 с мощными ядрами Oryon и серьёзным GPU. Это топ Android-сегмента, и в тяжёлых играх, многозадачности и ресурсоёмких приложениях он чувствует себя уверенно. Плюс Samsung обещает целых семь обновлений Android, а значит, смартфон будет актуален ещё очень долго.

Apple A19 в iPhone 17e работает по другому принципу. Он не пытается быть самым мощным, зато за счёт оптимизации iOS выдаёт плавный и стабильный опыт в повседневных сценариях. На практике вы вряд ли почувствуете разницу, листая ленту или переключаясь между мессенджерами. Но если нагрузить оба смартфона чем-то серьёзным на длительное время, Galaxy S26 Ultra окажется заметно выносливее.

По зарядке тоже перевес у Samsung. Батарея на 5000 мАч с быстрой зарядкой 60 Вт позволяет вернуть смартфон к жизни за достаточно короткое время. У iPhone 17e аккумулятор на 4005 мАч, и заряжается он медленнее. Для спокойного ритма жизни этого достаточно, но если вы из тех, кто забывает подключить телефон на ночь, Samsung будет прощать такие вещи гораздо охотнее.

Как снимают камеры Galaxy S26 Ultra и iPhone 17e

Вот тут разрыв, пожалуй, самый ощутимый. Камера Samsung Galaxy S26 Ultra включает основной сенсор на 200 Мп, два телеобъектива с 3-кратным и 5-кратным зумом, а также широкоугольный модуль высокого разрешения. Это полноценный набор на все случаи, и зум здесь действительно рабочий, а не «для галочки». Если вы любите снимать на концертах, в поездках или просто фотографировать что-то далёкое, Galaxy S26 Ultra даст ощутимое преимущество.

iPhone 17e обходится одним модулем на 48 Мп. Скажу честно, снимает он стабильно и предсказуемо, с хорошей цветопередачей и приличным динамическим диапазоном. Для соцсетей и повседневных кадров этого более чем достаточно. Но вот зума фактически нет, и в сложных сценариях вроде ночной съёмки или дальних объектов Samsung просто в другой весовой категории.

По фронтальной камере оба смартфона предлагают 12 Мп с автофокусом. Apple добавляет датчик глубины и запись видео в Dolby Vision, Samsung отвечает поддержкой HDR10+. Разница тут скорее вкусовая, но для видеоблогинга iPhone может оказаться чуть удобнее.

Сколько стоят Galaxy S26 Ultra и iPhone 17e

А вот здесь самое время для главного вопроса. Цена Samsung Galaxy S26 Ultra составляет около 140 000 рублей, и это ультрапремиальный сегмент без оговорок. iPhone 17e просят примерно за 65 000 рублей, то есть почти вдвое дешевле. И это не просто разница в числах, это разница в философии.

Samsung оправдывает ценник передовым дисплеем, продвинутой камерой, стилусом, режимом DeX и флагманской производительностью. Всё это работает и имеет смысл, особенно если вам нужен один смартфон, который заменит и записную книжку, и фотоаппарат, и почти ноутбук. Но если быть откровенным, далеко не каждому пользователю весь этот арсенал нужен ежедневно.

iPhone 17e берёт другим. Стабильная iOS, долгая поддержка обновлений, спутниковые функции и камера, которая просто работает без сюрпризов. Для большинства повседневных сценариев этого хватает, и остаток суммы можно потратить на что-нибудь поприятнее.

Стоит ли покупать Galaxy S26 Ultra или лучше взять iPhone 17e

Если вам нужен максимум возможностей в одном устройстве, Galaxy S26 Ultra действительно один из лучших вариантов на рынке. Экран, камера, производительность, стилус и даже режим десктопа через DeX. Это смартфон для тех, кто хочет выжать из устройства всё и готов за это заплатить.

Но если подойти к выбору рационально, iPhone 17e выглядит куда логичнее для большинства покупателей. Он даёт флагманский опыт в ключевых сценариях, не просит за это космических денег и не заставляет переживать о том, что вы переплатили за функции, которыми пользуетесь раз в месяц. Лично я бы посоветовал задать себе один простой вопрос: как часто вы реально используете зум больше трёх крат и стилус? Если ответ «почти никогда», то и переплачивать смысла нет.

Характеристика Samsung Galaxy S26 Ultra iPhone 17e Что лучше Экран 6,9 дюйма, LTPO AMOLED, 120 Гц, QHD+, 2600 нит 6,1 дюйма, OLED, 60 Гц, 1200 нит Samsung — плавнее, ярче, чётче Защита корпуса Gorilla Armor 2, Armor Aluminum, IP68 Ceramic Shield 2, алюминий, IP68 Samsung — прочнее стекло и корпус Процессор Snapdragon 8 Elite Gen 5 Apple A19 Samsung — больше сырой мощности Память До 16 ГБ ОЗУ, UFS 4.X 8 ГБ ОЗУ, NVMe Samsung — больше ОЗУ, быстрее хранилище Основная камера 200 Мп + 10 Мп (3x) + 50 Мп (5x) + 50 Мп ширик 48 Мп, один модуль Samsung — намного универсальнее Фронтальная камера 12 Мп, PDAF 12 Мп, 3D-датчик глубины iPhone — лучше для видео и Face ID Видео 8K, 4K@120 fps, HDR10+ 4K, Dolby Vision Samsung — выше разрешение и гибкость Аккумулятор 5000 мАч 4005 мАч Samsung — больше ёмкость Зарядка 60 Вт проводная, 25 Вт беспроводная, реверсивная 15 Вт проводная, 15 Вт беспроводная Samsung — заметно быстрее Связь Wi-Fi 7, Bluetooth 6.0, UWB Wi-Fi 6, Bluetooth 5.3 Samsung — более новые стандарты Дополнительно S Pen, DeX, UWB Face ID, спутниковые функции, MagSafe Samsung — больше инструментов Цена в России от 139 990 ₽ (256 ГБ), от 159 990 ₽ (512 ГБ), от 209 990 ₽ (1 ТБ) от 60 000 ₽ (256 ГБ), от 85 000 ₽ (512 ГБ) iPhone — более чем вдвое дешевле

Если в двух словах подвести итоге, то можно просто сказать следующее: