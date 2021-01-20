Что нужно знать об автономности Galaxy S21. Тут не всё очевидно

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Иван Кузнецов 0

Не знаю, заметили ли вы, но в последнее время былую значимость для пользователей смартфонов потеряли не только характеристики процессоров, но и ёмкость их аккумуляторов. Нет, кое-кто по-прежнему готов удавиться из-за лишней сотни миллиампер, но для большинства этот показатель по значимости примерно сравнялся с объёмом оперативной памяти. В конце концов, какая разница, какой ёмкостью обладает батарея, если плюс-минус все смартфоны сегодня живут примерно по полтора дня, но ставить их на зарядку всё равно приходится вечером? Логично, что никакой. Разберёмся, как с этим дела у Galaxy S21.

Galaxy S21

Автономность Galaxy S21 выросла по сравнению с S20. Но какой ценой?

Samsung готова отказаться от комплектной зарядки во всех смартфонах. К чему это приведет

Автономность Galaxy S21 возросла, несмотря на идентичную Galaxy S20 ёмкость аккумулятора, дисплей идентичного размера и поддержку 5G, от которой нельзя отказаться, как в прошлогодней модели. Апгрейд сложно назвать критически значимым, поскольку в разных сценариях использования он составил около четверти часа. Но сам факт того, что новый смартфон будет жить от одной зарядки дольше старого, заслуживает если не уважения, то по крайней мере внимания. Ведь откуда ему, этому приросту, было взяться?

Сравнение автономности Galaxy S20 и Galaxy S21

S21 vs S20

Galaxy S21 живёт от одной зарядки примерно на 5-7% больше, чем S20

Galaxy S21 – единственный смартфон в линейке флагманов Samsung 2021 года, для которого заявлена автономность дольше одного дня. Это серьёзная заявка. А что по факту?

Galaxy S20 (4000 мА*ч)

  • 60 Гц – 12 часов 12 минут
  • 120 Гц – 7 часов 45 минут

Galaxy S21 (4000 мА*ч)

  • 60 Гц – более 12 часов
  • 120 Гц – более 8 часов

На какие телефоны похож Samsung Galaxy S21. Необычное сравнение

В случае с Galaxy S21 цифры являются лишь примерными, поскольку прямого сравнения двух смартфонов в таком режиме пока никто не проводил. Всё-таки для этого нужно взять оба аппарата, подключить их к специальному роботу и заставить его браузить в течение всего дня. У живых обозревателей такой возможности нет, поэтому ограничимся только их впечатлениями.

«Я заряжал свой Galaxy S21 в течение ночи и до 8 утра. С того момента прошло больше 12 часов, и в данный момент уровень зарядки находится на отметке 24%, а экранное время составляет 4 часа 27 минут. Я смотрел видео, сделал несколько фотографий, но в основном браузил. Причём нужно понимать, что всё это время я пользовался им с частотой обновления 120 Гц. Я понимаю, что это первый день, но Galaxy предыдущего поколения никогда не давал мне таких цифр», — написал Абджит М., обзорщик сайта SamMobile.

Каким должно быть разрешение экрана

Galaxy S20

Дисплей Galaxy S21 имеет меньшее разрешение, чем Galaxy S20

Аналогичные отзывы можно прочитать и у других обозревателей. Получается, что Samsung действительно проапгрейдила автономность Galaxy S21. Но за счёт чего? Оказывается, за счёт дисплея. Дело в том, что Samsung отказалась от использования Quad HD-матриц. Теперь Galaxy S21, в отличие от Galaxy S20, оснащается дисплеем с разрешением Full HD. В принципе, к числу факторов, поспособствовавших увеличению автономности новинки, можно отнести ещё и 5-нм процессор, но очевидно, что основной было именно разрешение.

Samsung крупно прокололась на дизайне Galaxy S21

Samsung поняла, что высокое разрешение не имеет большого значения для пользователей, которые либо отключают его, переключаясь на Full HD, либо просто не замечают этого. В результате страдает автономность, страдают финансы, поскольку Quad HD-матрица стоит в производстве дороже, чем Full HD, а этого ещё никто и не замечает. Поэтому в этом году корейцы решили рискнуть и, судя по всему, риск оправдался, потому что дангрейда никто не заметил, а автономность, судя по первым обзорам, выросла.

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