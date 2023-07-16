Все смартфоны с быстрой зарядкой сделаны неправильно. Вот пруф

Быстрая зарядка — очень хорошая вещь, которая позволяет компенсировать недостатки современных аккумуляторов, выдерживающих максимум один день использования. Просто ставите телефон на зарядку на 15-20 минут и получаете снова полностью заряженный аккумулятор. Уж столько времени точно найдет каждый из нас. Вот и получается, что быстрая зарядка часто важнее емкого аккумулятора. Но проблема в том, что все производители делают ее неправильно, лишая нас преимуществ, которых мы заслуживаем. Давайте разбираться, о чем речь и так ли все плохо на самом деле.

Почему iPhone заряжается так медленно

Независимо от того, ищете ли вы бюджетный или флагманский смартфон, многие из них либо заряжаются слишком медленно, либо имеют другие ограничения. А еще одной проблемой является то, что многие не могут поддерживать свои пиковые мощности более нескольких минут без сильного нагрева.

Возьмем, к примеру, серию iPhone 14 от Apple, мощность зарядки которой ограничена всего 20 Вт благодаря проверенному, но не самому современному стандарту USB Power Delivery. Огромной модели iPhone 14 Pro Max требуется почти два часа, чтобы зарядить не самую большую батарею емкостью 4323 мАч. Как бы Apple ни пыталась продавать аксессуары, с MagSafe дело обстоит еще хуже. Несмотря на огромное количество плюсов в телефонах Apple, низкая скорость зарядки становится тем, что многих отталкивает от их покупки.

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Pixel 7 Pro от Google тоже имеет небольшую максимальную мощность — 23 Вт. А Pixel 7 и Pixel Fold ограничены значением в 21 Вт. Но и это не предел, так как Pixel 7a заражается с максимальной мощностью 18 Вт. Как и iPhone, он по-прежнему использует старый стандарт USB PD. А как только зарядник нагреется, скорость падает еще больше.

Это приводит нас к пониманию того, что данные бренды просто перестраховываются, используя проверенный метод медленной зарядки, чтобы поддерживать батареи в приемлемом состоянии после многих лет использования. Пока нет по-настоящему толковых исследований, но теория гласит, что более высокие температуры и больший ток быстрее изнашивают аккумуляторы, особенно при использовании более дешевых элементов.

Серьезные бренды, безусловно, могут предложить более высокие скорости, но для этого все равно придется чем-то жертвовать. Например, делать батареи более громоздкими или более дорогими. При этом все равно подняв мощность максимум до 30 Вт.

Не исключено, что та же Apple применяет такой подход и не использует быструю зарядку из-за сложности замены встроенного аккумулятора. Возможно, это такая подстраховка. Ведь в случае быстрого и износа батареи поменять ее будет очень сложно. Последние европейские инициативы требуют от производителей смартфонов обеспечивать легкую замену аккумулятора. Хочется верить, что это приведет к появлению более быстрой зарядки.

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Смартфоны с быстрой зарядкой

С другой стороны, китайские бренды продвинулись вперед, предлагая невероятно мощные версии зарядки мощностью 100 Вт, 150 Вт, 200 Вт и даже больше. Такие телефоны, как Xiaomi 13 Ultra, заряжаются невероятно быстро — всего за полчаса и это не предел. Но в данном случае речь идет не об универсальных, а о проприетарных стандартах. Они позволяют производителям так настраивать параметры тока, как они считают нужным и выжимать из зарядки максимум.

Безопасно ли пользоваться быстрой зарядкой

Поскольку топовые бренды отказываются от сверхбыстрой зарядки, возможно, опасения по поводу долговечности вполне обоснованными. Более высокие скорости превосходны, но эти стандарты далеко не безупречны. Во-первых, зарядка и сам телефон сильно нагреваются, что часто требует снижения уровня мощности и/или громоздких систем охлаждения. Как показывают тесты, высокая мощность часто поддерживается около минуты, а потом падает из-за перегрева. В итоге мы все равно не получаем обещанных 100 Вт.

Неудивительно, что такие бренды, как Realme и Xiaomi, теперь прячут свои самые быстрые возможности зарядки в меню настроек, предоставляя пользователям гораздо более скромные возможности из коробки. Аналогичным образом, в этом году HONOR с своем Magic 5 Pro отказалась от 100-ваттных возможностей, предложив 66-ваттную зарядку, которая фактически выдает еще меньше. Это лишний раз заставляет нас усомниться в том, что чрезвычайно мощные проприетарные стандарты безопасны для аккумулятора или телефона в целом.

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Минусы смартфонов с быстрой зарядкой

Хуже того, если вы в конечном итоге выберете телефон с быстрой зарядкой, вы навсегда застрянете с комплектным зарядником и фирменными аксессуарами. При этом, некоторые производители даже не продают отдельно те блоки питания, которые кладут в комплект. Одно время такое было с телефонами OPPO. В комплекте лежал мощный адаптер питания, но купить его отдельно было нельзя. То есть, приобрести второй для того, чтобы он всегда лежал в офисе или на даче было невозможно. А если он терялся, то приходилось довольствоваться намного более скромными скоростями универсальных решений.

Для сравнения, OnePlus 11 заряжается за пару десятков минут, но попробуйте подключить его через универсальный USB PD, и время зарядки вырастет до двух часов. Это особенно актуально в свете того, как мы (и законодатели) стараемся сократить количество проводов и адаптеров питания в обиходе. То есть, с таким подходом мы не приближаемся к унификации, а наоборот отдаляемся от нее.

Потребители не должны вникать в спецификации, чтобы узнать, будет ли адаптер питания работать с их телефоном. Простота plug-and-play имеет важное значение. Конечно, некоторые бренды более дружелюбны в этом отношении, чем другие, поддерживая как проприетарные протоколы, так и протоколы USB PD с большей скоростью, чем базовые. Но в равной степени многие телефоны почти полностью полагаются на собственные протоколы, особенно те, которые в среднем сегменте предлагают огромные скорости зарядки. А что хорошего в быстрой зарядке, если вы забыли комплектный адаптер дома?

Лучший стандарт зарядки

К счастью, на рынке уже есть решение проблемы. Спецификация USB Power Delivery PPS, представленная в 2017 году, позволяет использовать ту же конфигурацию питания, что и проприетарные стандарты. К сожалению, протокол не прижился так, как должен. Во-первых, консервативные бренды все еще не хотят рисковать, внедряя более высокий уровень мощности. Во-вторых, зачем изобретать велосипед, если у вас уже есть работающий проприетарный протокол? И в-третьих, никто не хочет проигрывать фирменное послепродажное обслуживание. Тут я говорю о продаже аксессуаров, которые будут раскрывать все возможности телефона. Производителям куда выгоднее продавать их самим, чем согласиться, что пользователи будут покупать их у сторонних брендов или просто пользоваться тем, что у них уже есть дома.

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Как правильно заряжать телефон

Самым правильным подходом будет обеспечить от 30 Вт до 60 Вт мощности зарядки, в зависимости от емкости аккумулятора. Некоторые бренды предлагают компромиссные решения. Например, ASUS, объединяющая стандарты в своей терминологии HyperCharge, обеспечивает мощность до 30 Вт для своих младших моделей Zenfone и 65 Вт для серии ROG. Этого достаточно для полной зарядки аккумулятора ROG 7 Ultimate емкостью 6000 мАч всего за 42 минуты, а также полная совместимость со сторонними аксессуарами для зарядки.

Точно так же Samsung предлагает 45 Вт со своими телефонами Galaxy S23 Plus и Ultra, заряжая их до 100% примерно за час. Но, к сожалению, Samsung не привнесла те же возможности в свои более доступные модели, но, хочется верить, что это будет сделано в следующем их поколении.

А для экономии ресурса батареи надо внедрять такие функции, как возможность включения-выключения быстрой зарядки и умная зарядка ночью. Она уже применяется во многих гаджетах, включая iPhone. В этом случае телефон быстро набирает 80% заряда, а оставшееся набирается к тому моменту, когда вы обычно берете телефон утром.

Можно ли оставлять телефон на зарядке на ночь

Лучшая зарядка для смартфона

Вот он, идеальный зарядный формат. Мощность в районе 30-60 Вт (в зависимости от размера батареи) для быстрой ежедневной подзарядки, USB Power Delivery PPS для совместимости практически со всеми другими гаджетами USB-C и интеллектуальные графики ночной зарядки. Все просто!

А если еще подумать, как элегантно реализовать возможность быстрой замены аккумуляторов, то все станет вообще отлично. Вот только смартфон в этом случае можно будет не менять по 5-7 лет, а это не выгодно для производителей. Поэтому мы и имеем то, что имеем.