4 фишки старых смартфонов, которые не прижились

Ни для кого не секрет, что все новое — хорошо забытое старое. На рынке смартфонов дело обстоит именно таким образом. Часто случается, что какой-нибудь малоизвестный бренд внедряет к себе инновационную технологию, о которой начинают задумываться только спустя годы. Причем нельзя сказать, что это произошло по глупости, просто в то время пользователи либо не нуждались в таких фишках, либо сама технология была настолько дорогая, что позволить такое устройство мог далеко не каждый. Сегодня предлагаю обсудить 5 фишек смартфонов, которые были уж очень полезными, но слишком сильно обогнали свое время.

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Какой материал корпуса телефона лучше

В последние пару лет практически все смартфоны делают либо из пластика, либо из стекла. Последнее обычно устанавливают во флагманские устройства, а пластиковые крышки используются в бюджетных версиях. Где-то посередине затесались металлические смартфоны, но их крайне мало.

Вы, наверное, помните, что раньше все было по-другому. Буквально все смартфоны были сделаны из пластика. Я говорю про то время, когда только-только сенсорные экраны вышли на большой рынок. Но у всех смартфонов того времени была одна очень существенная проблема.

Дело в том, что задняя пластиковая панель таких устройств быстро приходила в негодность. Появлялись царапины, потертости и со временем пользоваться телефоном было просто невозможно. Чехлы в то время еще не обрели такой популярности.

Тогда компания LG решила проблему очень интересно. Они сделали смартфон с самозаживляющимся покрытием. В итоге все мелкие царапины, которые появлялись здесь со временем просто автоматически затирались и смартфон выглядел как новый. Звучит, конечно, фантастически.

Кроме самовосстанавливающеся задней крышки смартфон выделялся изогнутым дисплеем и изогнутым аккумулятором. Производитель даже разрешал гнуть такое устройство, представляете?

Куда исчезли модульные телефоны

Впервые о модульных смартфонах заговорили еще в далеком 2013 году, однако до сих пор технология не получила должного применения. На какие только ухищрения не шли производители. Больше всего, конечно, интересен проект Project Ara, над которым работали Google и Motorola.

Суть была такая: у вас есть смартфон-скелет, на который крепятся разные модули: дисплей, камера, аккумулятор и так далее. Если вдруг что-то вышло из строя или захотелось прокачать один из компонентов — всегда можно было докупить отдельный модуль. Однако смартфон так и не вышел в массы.

Позже, сторонние производители подхватили идею и начали эксперименты со своими устройствами. Один из моих любимых — LG G5. С виду это было обычный смартфон, ничем не примечательный. Однако если чуть надавить и потянуть его за подбородок, из смартфона выкатывалась специальная плашка, куда вставлялся дополнительный модуль. На выбор предлагалась вторая батарея, ЦАП и другие аксессуары.

Задумка была очень бодрая, но места среди широкой публики у него не нашлось. Разные блогеры выпускали видео с разбором этого устройства, а позже идея совсем канула в лету. Представьте, если бы сейчас такой аппарат вышел на рынок? Вы бы его приобрели?

Телефон с двумя экранами

Вот уже не второй десяток лет производители пытаются решить вопрос с внедрением в свои смартфоны второго экрана. Сейчас эту проблему частично решили с выходом Galaxy Z Flip и Xiaomi Mi 11 Ultra, но концепты подобных устройств появились еще очень давно.

Уверен, что многие из вас помнят YotaPhone 2 — первый в мире смартфон с двумя сенсорными экранами. Тогда на него делали ставку и говорили, что за этим телефоном стоит будущее индустрии, но для простого пользователя второй экран оказался не больше, чем простой безделушкой.

Позже концепция чуть-чуть изменилась, идею подхватили LG, выпустив LG V10 с крошечным маленьким экраном сверху, затем Xiaomi, которая выпускает телефоны со вторыми дисплеями и по сей день (вспомните Xiaomi 12 Ultra), ну и, конечно, Samsung с Galaxy Z Flip.

Нельзя не отметить еще один интересный проект от той же LG — LG Wing. Это смартфон — легенда, о котором спустя мы будем вспоминать, как о последней попытке революции вторых экранов в корейской компании. Подумать только, два экрана, да еще каких больших! Непонятно, кто бы этим пользовался в 2020 году.

Знаете, что отличает успешные попытки внедрения второго дисплея от неуспешных? Все более-менее сносные устройства имеют второй экран в качестве дополнительной, а не основной фишки. Вот если бы YotaPhone или LG Wing выделялись за счет своих технических возможностей, было бы иначе.

Разблокировка экрана без кнопки

Сейчас все мы привыкли к разблокировке телефона либо с помощью сканирования лица, либо через датчик отпечатков пальцев. Биометрия настолько прочно вошла в нашу жизнь, что многие из нас уже забыли, когда в последний раз вводили пароль.

Раньше такого не было, а значит производителям приходилось идти на разные ухищрения, дабы сделать разблокировку проще и удобнее. Про сканирование радужки глаз в Samsung говорить не будем, ибо технология оказалась слишком сложной, гораздо ведь проще сделать считывание лица, так банально быстрее.

Большего внимания заслуживает идея все той же LG, где придумали очень интересную фичу — стук-коды. С их помощью вы могли разблокировать телефон последовательно нажимая на определенные области экрана. Фишка очень удобная и однозначно прижилась бы сейчас, не будь у нас с вами биометрии.

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А вы как считаете, есть будущее у этих смартфонов? Скучаете по большому разнообразию гаджетов? Дайте обратную связь в нашем Телеграм-чате или в комментариях ниже, будет интересно прочесть.