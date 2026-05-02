В этом году майские праздники у нас короче обычного, и времени на грандиозные путешествия не остаётся — самое то залечь дома с экраном побольше и устроить себе отпуск хотя бы понарошку. Кстати, недавно мы уже собирали подборку фильмов про животных и природу, ради которых стоит отложить смартфон. А сегодня — кино про отдых, отпуска и каникулы, которые пошли совсем не по плану. Тут вам и временные петли, и угнанная «Жигули», и труп на пляже. Запасайтесь поп-корном и изучайте список фильмов про отпуск и каникулы.

Невероятные приключения итальянцев в России — комедия о погоне за кладом по Ленинграду

Без этого фильма не обходятся вообще никакие праздники, и неспроста. Лента Эльдара Рязанова 1973 года вышла как советско-итальянская совместная постановка — и в ней снялся целый ансамбль колоритных итальянских актёров вместе с Андреем Мироновым в роли милиционера.

История начинается с того, что умирающая в Риме старушка-эмигрантка рассказывает внучке, что в Ленинграде под одним из львов спрятан её клад. Случайные свидетели тоже всё слышат — и вот уже компания совершенно разных людей мчится в СССР наперегонки. Гонки на «Жигулях», трюки с самолётом, лев в клетке скорой помощи и Ленинград 70-х в роли отдельного героя. Сложно представить, что такой экшн снимали в СССР в 70-е!

Жандарм на отдыхе — комедия с Луи Де Фюнесом

Комедии про жандармов с Луи де Фюнесом — это вообще-то один большой отпуск длиной в шесть фильмов. Все картины снимались на Лазурном берегу, действие крутится вокруг пляжей, набережной и яхт, а на экране всегда лето, солнце и вечный курортный сезон. Но это совсем другой вайб — до хайпа нулевых, когда туда понаехали богачи.

«Жандарм на отдыхе» 1970 года выделяется среди остальных — потому что здесь Людовик Крюшо наконец-то официально не на службе. Бригаду расформировали, фуражку с формой убрали в шкаф, и неугомонный жандарм отправляется отдыхать вместе с дочерью. Только вот привычка ловить нарушителей никуда не делась — Крюшо чует «преступления» там, где их нет, гоняется за подозрительными личностями и устраивает погони в плавках. А вокруг — открытки с видами Сен-Тропе, белые виллы, голубое море и фирменная мимика де Фюнеса, ради которой и стоит пересматривать эти французские комедии каждые майские.

Зависнуть в Палм-Спрингс — комедия о временной петле на чужой свадьбе

Если хочется чего-то поновее и с понятной сюжетной линией — берите эту романтическую комедию 2020 года. Дебютный полный метр режиссёра Макса Барбакова произвёл сенсацию на фестивале «Сандэнс» и собрал 95% свежести на Rotten Tomatoes. В главных ролях — Энди Сэмберг (тот самый Джейк из «Бруклин 9-9») и Кристин Милиоти из «Как я встретил вашу маму».

Найлз застрял во временной петле прямо посреди свадьбы в калифорнийской пустыне: каждое утро он просыпается в один и тот же день, валяется в бассейне, пьёт пиво и пугает гостей странными тостами. А потом в петлю случайно попадает ещё один человек — и день начинает играть новыми красками. Но по ходу действия становится жутковато, зато будет над чем подумать. В частности, так ли хорошо всегда отдыхать?

Без тормозов — комедия, где семья едет на машине и не может остановиться

Французская фарсовая комедия 2016 года от Николаса Бенаму, того самого режиссёра дилогии «Superнянь». Парижский пластический хирург Том Кокс (нереально похожий на Роберта Дауни-младшего) берёт долгожданный отпуск, грузит в новенький минивэн беременную жену, двоих детей, весьма бодрого деда и отправляется на курорт.

На шоссе он включает круиз-контроль, бортовой компьютер даёт сбой, и тормоза просто перестают работать. Машина мчит без остановки на 140 км/ч, а внутри ещё и обнаруживается посторонний пассажир. Вся история разворачивается в режиме реального времени и держит в напряжении до самого финала. Лёгкий, абсолютно безмозглый и невероятно смешной фильм без претензий на глубину. В главной роли здесь автомобиль Danjoon Medusa: сможете без Гугла узнать, что за тачка на самом деле?

Этот канал недоступен в Telegram — как обойти ограничение на Android в 2026 году

Уикенд у Берни — чёрная комедия про мёртвого босса на вилле

Чёрная комедия 1989 года — настоящая классика американского кино конца 80-х, которую обязательно надо хотя бы раз увидеть. А еще — лично мой краш, потому что ничего более бредового и смешного человечество не придумывало. Двое молодых клерков, Ларри и Ричард, обнаруживают махинации в собственной компании и докладывают об этом боссу — Берни. А босс приглашает их на выходные в свой роскошный пляжный дом на Лонг-Айленде.

Только вот к моменту приезда выясняется, что Берни мёртв, а гости уже на подходе. Парни решают сделать вид, что хозяин жив-здоров и просто немного устал — то есть весь уикенд таскают труп босса между шезлонгами, вечеринками и катером. Звучит дико, выглядит ещё дичее, но смешно до сих пор. Фильм даже породил ремейк-сиквел и вошёл в поп-культуру как мем.

Американский пирог: Все в сборе — комедия о встрече выпускников спустя 13 лет

Четвёртая полнометражная часть культовой франшизы вышла в 2012 году и собрала всю основную команду спустя 13 лет после оригинала. Джим, Кевин, Финч, Стифлер и компания возвращаются в родной городок Ист-Грейт-Фоллс на встречу выпускников. У всех уже работа, жёны, дети и ипотека, но стоит собраться вместе — и начинается ровно тот же подростковый ад, что и в 1999-м.

Последний «Американский пирог» играет на ностальгии по полной, но делает это успешно: знакомые шутки, знакомые ситуации, знакомые лица, только морщин чуть больше. Все ключевые актёры на месте — Джейсон Биггс, Шон Уильям Скотт, Алисон Хэннигэн, Эжен Леви в роли вечно неловкого папы. Идеальное кино для пятничного вечера в компании старых друзей.

Притворись моей женой — комедия с Адамом Сэндлером об отдыхе с фальшивой семьёй

В качестве бонуса — комедия 2011 года «Притворись моей женой» с Адамом Сэндлером и Дженнифер Энистон в главных ролях. Вы же тоже любите вечно молодую Дженнифер Энистон? Мы — да. Так вот: пластический хирург Дэнни случайно знакомится с девушкой своей мечты и понимает, что она готова пойти с ним в загс. Проблема в том, что на пальце у него старое обручальное кольцо, и Дэнни наплёл, что несчастлив в браке.

Чтобы выкрутиться, он уговаривает свою помощницу Кэтрин притвориться его женой, которая якобы хочет развода. А потом всё это в полном составе — с детьми Кэтрин в придачу — отправляется на отдых на Гавайи. Картинка с пляжами и пальмами, лёгкий сюжет и фирменный сэндлеровский юмор еще до того, как он ударился в драмы про спорт — отличный вариант для майских праздников.

