Иногда хочется выключить голову, завернуться в плед и посмотреть что-нибудь красивое. Без стрельбы, без интриг, без очередного детектива, где кругом маньяки и убийства. Просто природа, животные и немного человеческой глупости на их фоне. Мы собрали шесть фильмов, после которых вы либо захотите завести собаку, либо уехать на необитаемый остров. Или и то, и другое сразу. Фильмы про природу и животных в нашей подборке очень разные по настроению: есть и драма, от которой комок в горле, и комедия, после которой болят щёки от смеха. Но все они заставляют на пару часов забыть про уведомления в телефоне и напоминают, что мир за окном бывает удивительно красивым.

Жизнь Пи — фильм про мальчика и тигра в открытом океане

Индийский парень по имени Пи оказывается в спасательной шлюпке посреди Тихого океана. Компанию ему составляет бенгальский тигр Ричард Паркер. Звучит как начало анекдота, но Энг Ли снял из этого одну из самых визуально ошеломляющих картин десятилетия. Океан здесь то сияет, как новогодняя гирлянда, то превращается в ночной кошмар.

Фильм получил четыре Оскара, включая награду за режиссуру, и это тот случай, когда награды полностью заслужены. Не ждите простого приключения: под красивой оболочкой спрятана философская история, которая не отпустит ещё несколько дней после просмотра. Конечно, не боевик про зомби и апокалипсис, но тоже очень даже ничего.

Новинки кино 2026: лучшие фильмы года

Белый плен — фильм с Полом Уокером про собак

Пол Уокер играет исследователя Антарктиды, который вынужден оставить свою упряжку ездовых собак на станции из-за экстренной эвакуации. Восемь хаски и маламутов остаются одни посреди ледяной пустыни на полгода. Дальше начинается душевное кино, после которого вы будете обнимать свою собаку крепче обычного (а если собаки нет, серьёзно задумаетесь о том, чтобы завести).

Снято по мотивам реальной истории японской экспедиции 1958 года, и Disney умудрился не превратить это в сахарную сказку. Природа здесь суровая, честная и невероятно красивая. Да и на Уокера приятно взглянуть за рамками «Форсажа»: картина доказывает, каким он был разноплановым актером.

Мой парень из зоопарка — комедия про говорящих животных

Герой Кевина Джеймса работает смотрителем в зоопарке и безнадёжно пытается наладить личную жизнь. Звери, наблюдая за этим цирком, решают нарушить главное правило и заговорить с ним. Горилла учит его уверенности, лев советует рычать на соперников, а медведь предлагает просто быть собой. Глупо? Безусловно. Смешно? Местами очень. «Мой парень из зоопарка» претендует на отличное кино на вечер!

Это лёгкая семейная комедия, которая не претендует на Оскар, зато идеально подходит для вечера, когда думать вообще не хочется. Голоса животным подарили Сильвестр Сталлоне, Ник Нолти и Адам Сэндлер, так что зверинец получился звёздный. Плюс зоопарк в кадре выглядит так, что хочется купить билет.

Как вернуть чат из архива в Телеграмме или добавить в архив на Android, iPhone и ПК

К-9: Собачья работа — фильм про полицейскую собаку

Детектив Дули в исполнении Джеймса Белуши получает в напарники немецкую овчарку по кличке Джерри Ли. Пёс жрёт сиденья его машины, ворует еду и ведёт себя так, будто значок носит именно он. Казалось бы, типичный бадди-муви, но химия между Белуши и собакой настолько убедительная, что вы забываете про криминальный сюжет и просто наблюдаете за их отношениями.

Где-то на фоне происходит расследование дела наркоторговца, но давайте честно: все смотрят этот фильм про собаку не ради легендарного актера. Картине уже больше 35 лет, а она по-прежнему вызывает улыбку. Классика кино, которая не устаревает.

Официальный сайт Bliss OS

Большой год — комедия про наблюдение за птицами

Джек Блэк, Стив Мартин и Оуэн Уилсон играют троицу фанатиков, которые соревнуются, кто увидит больше видов птиц за один календарный год. Основано на реальных событиях, и это, пожалуй, самое удивительное. Пока герои носятся по всей Северной Америке с биноклями, их семьи тихо сходят с ума.

Режиссёр Дэвид Фрэнкел, снявший «Дьявол носит Prada», сделал из этого тёплое и немного грустное кино о людях, которые гонятся за мечтой, забывая обо всём остальном. Птиц в кадре много, пейзажи от Аляски до Техаса потрясающие, а юмор ненавязчивый, такого сейчас не снимают. Кино недооценённое и совершенно незаслуженно прошло мимо большинства зрителей. Пора это исправить!

Пляж — фильм про райский остров с Ди Каприо

Формально «Пляж» с Леонардо ДиКаприо к фильмам про животных не имеет никакого отношения. Но мы включили его в подборку по одной причине: таиландская природа здесь настолько невероятная, что сама становится главным героем. Бирюзовая вода, скалы, джунгли и закрытый пляж, который выглядит как отфотошопленная открытка. И самое главное — вайб конца девяностых!

К тому же, молодой американец находит карту секретного рая и отправляется на его поиски вместе с парочкой французских попутчиков. Чем это заканчивается, рассказывать не будем, но Дэнни Бойл умеет превращать красоту в нечто тревожное. Идеальный фильм для тех, кто хочет одновременно помечтать об отпуске и немного понервничать.

