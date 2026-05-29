Сезон 2025/2026 в европейском футболе выходит на финишную прямую: позади национальные чемпионаты, а впереди главное событие года — финал Лиги чемпионов УЕФА 2026. В решающем матче встретятся два сильнейших клуба сезона: Арсенал и ПСЖ. Где пройдёт, когда и во сколько смотреть финал Лиги чемпионов 2026 — рассказываем в нашем материале. А пока ждёте субботу, можете заглянуть в подборку приложений для бесплатного просмотра фильмов на Android, чтобы скоротать вечер пятницы.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТЕБЯ ЖДУТ КРУТЫЕ ТОВАРЫ СО СКИДКОЙ

Где пройдёт финал Лиги чемпионов 2026

Финал Лиги чемпионов 2026 пройдёт в Будапеште — столице Венгрии. Главный матч сезона примет «Пушкаш Арена», рассчитанная примерно на 67 000 зрителей. Для города это первый подобный праздник: раньше арена принимала финал Лиги Европы, а теперь ей доверили вершину клубного футбола.

Обе команды уверенно прошли плей-офф Лиги чемпионов: парижане в полуфинале выбили Баварию, а лондонцы — Атлетико. Для ПСЖ, в составе которого выступает российский вратарь Матвей Сафонов, это уже второй финал Лиги чемпионов подряд: год назад французы впервые в истории взяли трофей, разгромив Интер со счётом 5:0, и параллельно снова стали чемпионами Франции.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Арсенал же добрался до финала главного еврокубка впервые за 20 лет, а в этом сезоне ещё и прервал 22-летнюю засуху, выиграв АПЛ. Кубок Лиги чемпионов лондонцы пока не брали ни разу, хотя играли в финале Лиги Европы в 2019 году.

Во сколько начнется финал Лиги чемпионов 2026 ПСЖ — Арсенал

Матч ПСЖ — Арсенал начнётся 30 мая в 19:00 по московскому времени. Игра пройдёт в субботу, причём раньше привычного времени. Будьте внимательны, чтобы успеть к началу. А повод есть: перед стартовым свистком зрителей ждёт традиционное The Kick Off Show: в этом году его хедлайнерами объявлена американская рок-группа The Killers. Включить трансляцию стоит немного заранее, чтобы не пропустить выступление и предматчевую атмосферу.

Составы команд: кто выйдет на поле в финале ПСЖ — Арсенал

Точные составы на матч ПСЖ — Арсенал тренеры объявят перед матчем, но ориентировочные сочетания уже известны. У ПСЖ традиционно мощная атака во главе с Дембеле и Кварацхелией, а в воротах ожидается Матвей Сафонов. Артета же делает ставку на сыгранную связку Салиба — Габриэл в обороне и быстрого Саку впереди. Примерные составы спортивные СМИ видят так.

В целом, никаких сюрпризов. Обе команды подходят в оптимальном состоянии к финалу, несмотря на длинный сложный сезон. Обсудить игру можно в нашем чатике в МАКС.

Что говорят букмекеры и эксперты перед финалом

Букмекеры считают ПСЖ фаворитом финала Лиги чемпионов 2026: победа парижан идёт примерно за 2.33, успех Арсенала — за 3.15, а ничья оценивается в 3.30. Разрыв минимальный, так что равной борьбы ждут почти все. Суперкомпьютер Opta тоже немного склоняется в пользу ПСЖ, давая ему около 55% против 45% у лондонцев.

Российские специалисты отдельно следят за игрой Сафонова: например, Андрей Аршавин отмечал, что вратарь подходит к финалу в полном порядке, а Станислав Черчесов и вовсе поделился советом для голкипера перед решающим матчем.

Это финал Лиги чемпионов, у футболистов ПСЖ свои задачи. Поэтому скажу уже сейчас: будь самим собой. До решающих матчей ЛЧ просто так не доходят, поэтому ничего менять не надо. Сафонов знает свою работу — пусть и дальше ее делает.

Сходятся эксперты в одном: голов наверняка будет немало, ведь финалисты ЛЧ 2026 любят и умеют атаковать.

Где смотреть финал ПСЖ — Арсенал

На территории России трансляцию финала Лиги чемпионов 2026 покажет онлайн-кинотеатр Okko — единственный официальный вещатель еврокубков в нашей стране. Для доступа к прямому эфиру матча ПСЖ — Арсенал понадобится подписка сервиса, а новым пользователям Okko обычно предлагает пробный период: промокод KODISI60OKKO дает 60 дней доступа новым пользователям за 1 рубль, так что финал реально посмотреть с минимальными вложениями.

Смотреть можно практически где угодно: скачайте приложение Okko на Android или Android TV либо откройте сайт okko.tv, авторизуйтесь и включите трансляцию. В прошлом году мой коллега Герман Вологжанин всё посмотрел без сбоев, так что, все должно пройти как по маслу и в этот раз.

Предматчевая студия Okko стартует в 17:00 по московскому времени — за два часа до игры. Эксперты разберут составы и шансы команд, а обсуждение продолжится и после финального свистка. Не забудьте поделиться в нашем Телеграм-чате, за кого будете болеть в финале ПСЖ — Арсенал!