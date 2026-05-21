Власти решили, что пока россияне не будут платить за использование VPN. Об этом со ссылкой на три источника на телеком-рынке сообщает РБК. Изначально плату за международный трафик сверх лимита планировали запустить ещё до 1 мая, затем срок сдвинули на 1 июня, а теперь обсуждается перенос «ближе к осени». Мы уже подробно разбирали, сколько придётся платить за трафик VPN в России и как это вообще должно работать. А теперь рассказываем, что изменилось и чего ждать дальше.

Почему в России решили отложить плату за VPN-трафик

По данным СМИ, главная причина переноса платы за ВПН — техническая неготовность. Операторам связи и цифровым платформам потребовалось дополнительное время на подготовку инфраструктуры и тесты. Именно поэтому срок уже один раз сдвигали — с 1 мая на 1 июня, а теперь говорят, что платить за VPN не придется до осени.

Показательная деталь: на момент публикации «большая четвёрка» мобильных операторов так и не разослала абонентам уведомления о смене тарификации. А по закону предупредить должны минимум за 10 дней до изменения условий. Это косвенно подтверждает, что к 1 июня плату точно не введут.

Сколько будет стоить международный VPN-трафик

Речь идёт о дополнительной плате за международный трафик свыше 15 ГБ в месяц на мобильных сетях. То есть всё, что вы расходуете на зарубежные сервисы через VPN сверх этого лимита, планируют тарифицировать отдельно. Идея, по данным СМИ, принадлежит главе Минцифры Максуту Шадаеву — именно он в конце марта предложил бороться с VPN экономическими мерами, а не только блокировками.

При этом ранее отечественные сервисы перестали работать с VPN. В первую очередь, это коснулось маркетплейсов. Их приложения блокировали такие подключения, хотя веб-версии работали. Эту лазейку постепенно прикрывают.

Логика такая: когда рост международного трафика загрузит имеющиеся каналы связи, операторы сами начнут его фильтровать или повышать стоимость доступа к зарубежным сервисам. По сути — «экономический фильтр» вместо прямого запрета.

Почему в России не могут заблокировать VPN

Главная проблема в том, что интернет-трафик не имеет «национальности». Как объясняли эксперты IT-отрасли, у пакета данных нет флажка той или иной страны — технически отделить «международный» трафик от внутреннего и корректно его тарифицировать крайне трудно. VPN как раз и шифрует страну, маскируя, куда именно идёт запрос.

Даже глава СПЧ Валерий Фадеев в середине мая заявлял о невозможности полного запрета VPN в России. А значит, любые экономические меры рискуют ударить не столько по VPN, сколько по обычным пользователям, которые случайно превысят лимит.

Что это значит для обычных пользователей

Пока — ничего критичного. Плату отложили, уведомлений от операторов нет, и до осени, скорее всего, всё останется как есть. Но расслабляться рано: решение заблокировать VPN в России в силе, и власти явно намерены довести избранные меры до конца, пусть и с переносами сроков.

Если вы активно пользуетесь зарубежными сервисами, имеет смысл заранее прикинуть свой месячный расход международного трафика — те самые 15 ГБ исчерпываются быстрее, чем кажется, особенно если смотреть видео или слушать музыку через VPN. А все детали и новые сроки мы будем отслеживать и публиковать по мере появления официальной информации. Ну а пока радуемся: с 1 июня платить за VPN-трафик не придётся до самой осени. Что будет дальше — покажет время.