Хорошие новости приходят редко, поэтому сегодняшнюю фиксируем сразу. Минцифры заявило, что платить за внесение смартфона в базу IMEI россиянам не придётся — об этом со ссылкой на министерство пишет «Коммерсантъ». А ведь ещё недавно прогнозы были совсем не радужные. История, к слову, повторяется почти один в один с другой инициативой: незадолго до этого плату за VPN-трафик в России тоже снова перенесли. Складывается ощущение, что власти прощупывают реакцию, прежде чем что-то вводить. Рассказываем, что известно.

ПОДПИШИСЬ НА "СУНДУК АЛИ-БАБЫ" В МАКСЕ: ТАМ СОБРАНЫ ГОРЯЧИЕ ТОВАРЫ ПО СУПЕРЦЕНЕ

Сколько будет стоить регистрация IMEI в России

Главное по делу: Минцифры не будет брать деньги за внесение телефона в базу IMEI. Хотя недавно проскочила новость, платная регистрация IMEI затронет всех. Пока в министерстве прямо подчеркнули, что речи о взимании какой-либо платы не идёт. Раньше обсуждался вариант, при котором сбор стал бы обязательным для всех — от завода до полки магазина. Именно этого сценария боялись больше всего, потому что любые расходы импортёра в итоге отражались на цене смартфона.

Напомню, как уникальный идентификатор работает в принципе. IMEI в телефоне — это 15-значный номер, который производитель присваивает каждому смартфону ещё на заводе, и даже две одинаковые модели имеют разные коды. По нему оператор определяет устройство в сети, банки сверяют вход в приложение, а полиция ищет украденные телефоны. Так что сам по себе идентификатор IMEI — штука полезная, вопрос всегда был только в том, как именно государство решит им распоряжаться.

Зачем нужен единый реестр IMEI

А вот здесь расслабляться рано. Отмена платы не означает отмену самой базы — её всё равно создадут. Единый реестр обсуждается в рамках второго пакета поправок по борьбе с кибермошенничеством, и это та самая инициатива, которую мы подробно разбирали в материале о том, как в России придумали платную базу IMEI и что будет с ценами.

Логика такая: смартфоны, которые уже находятся у людей на руках, признают легитимными, и переживать за свой нынешний аппарат не нужно. А вот дальше система может работать жёстче — например, одна SIM-карта не будет работать в разных телефонах.

Сейчас обсуждается, что все устройства, уже находящиеся на руках у пользователей, будут признаны легитимными. В дальнейшем система может работать так, что SIM-карта, привязанная к конкретному IMEI, не будет функционировать в другом устройстве.

Зачем государству всё это? Тут две понятные цели. Первая — обеление рынка: по оценкам участников, доля серого оборота в отдельных категориях (например, по смартфонам Apple) может доходить до 50%. Вторая — собираемость налогов, потому что легальный ввоз — это пошлины в бюджет. Звучит разумно, но дьявол, как всегда, в деталях исполнения.

Заблокируют ли смартфоны без регистрации

Это вопрос, который волнует тех, кто успел купить смартфон на AliExpress или в другой стране. Сразу успокою: в текущей версии «Антифрода 2.0» блокировка серых устройств не прописана. То есть прямо сейчас отключать серые смартфоны в России не будут.

Но и тут есть нюанс. Поговаривают про разные модели ужесточения — от частичных ограничений до полной блокировки незарегистрированных устройств в сетях связи. Параметры регулирования вообще могут серьёзно поменяться ко второму чтению. Так что тему отключат ли в России смартфоны, которых нет в базе IMEI, пока рано закрывать окончательно — окончательной версии закона просто не существует.

Когда появится база IMEI в России

Торопиться с выводами не стоит. Законопроект прошёл только первое чтение в Госдуме, и его финальная версия ещё не сформирована. При этом базы IMEI в других странах (Казахстан, Узбекистан, Турция), после принятия закона обычно предполагают переходный период с бесплатной регистрацией.

Чем всё в итоге закончится? Подписывайтесь на наш канал в Telegram — там мы первыми разбираем все новые инициативы по полочкам.

Пока главный вывод такой: отмена платы за внесение IMEI в базу — это безусловный плюс для нас с вами, потому что именно она грозила прибавить к ценнику каждого нового смартфона лишние несколько сотен рублей. Но саму базу всё же доведут до ума, и её финальная конфигурация решит главное. Пока же можно выдохнуть и спокойно пользоваться своим Айфоном или Android-смартфоном — менять в обозримом будущем ничего не придётся.