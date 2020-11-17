Google и Apple уже начали работать над 6G, чтобы догнать Китай. Что это и когда ждать?

Прошло время, когда во многом благодаря набравшим непонятную популярность звездам и стареющим режиссерам мир истерил по поводу сетей 5G. Теперь все как-то смирились с ними, а многие даже ждут и уже покупают соответствующие смартфоны. Надо отдать должное, такие сети действительно разворачиваются по миру очень быстро, но что-то должно быть и после них. Именно поэтому, чтобы в очередной раз не отдать пальму первенства Китаю и не вводить потом новые санкции, американские компании уже начали разрабатывать сети шестого поколения. Они будут в разы быстрее 5G, смогут работать просто везде и оставят не у дел Интернет-спутники Илона Маска. Интересно, что для работы над этим проектом опять объединились Google и Apple.

Разработка сетей 6G

Развитие 5G действительно очень стремительно, и у огромного количества стран и регионов уже готовые соотвествующие проекты. Некоторые уже даже реализовали их и смогли обеспечить полноценное покрытие новых сетей.

Вот только часть производителей пошли еще дальше и уже создали отдельные команды, которые занимаются перспективными наработками в сфере 6G. Американские компании и, скорее всего, правительство поняли, что с Китаем надо быть осторожнее. В результате они решили на этот раз его опередить.

Напомню, Китай уже отправил в космос спутник для тестирования сигналов 6G. Эта сеть должна иметь более высокую скорость соединения, чем 5G, и обеспечивать более надежное соединение. Однако не стоит ждать таких сетей в ближайшее время. Скорее всего, на реализацию проекта потребуется не меньше десяти лет.

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О лидерстве Китая в сфере нового стандарта связи говорит и то, что смартфоны местных брендов наравне с Samsung уже давно поддерживают 5G. В то же время Apple и Google показали свои устройства только пару месяцев назад.

Кто занимается 6G

Именно поэтому Google и Apple недавно присоединились к Next G Alliance. Это североамериканская торговая группа, которая проведет свою первую конференцию на следующей неделе. Возглавляет этот Альянс Североамериканская торговая ассоциация ATIS, занимающаяся решениями для телекоммуникационной отрасли.

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По имеющимся данным, ATIS ранее работала над безопасными цепочками поставок, слуховыми аппаратами, автоматизированными системами связи и многим другим. Основная цель этой группы — ”продвинуть лидерство в области мобильных технологий в области 6G и более поздних сетей в течение следующего десятилетия”. В качестве основы исследований предполагается опираться на то, как будут развиваться существующие сети 5G.

Кроме Apple и Google, в Альянс входят и другие крупные компании, которые не хотят упустить возможности развития в перспективном направлении. К ним относятся Charter Communications, Cisco, Hewlett Packard Enterprise, Intel, Keysight Technologies, LG Electronics, Mavenir, MITER и VMware.

Для чего нужны сети 6G

В начале этого года представители Next G Alliance заявили: ”Пока мир изучает возможности, которые осветят путь к 6G, США должны принять своевременные меры для обеспечения безоговорочного лидерства в инновациях и развитии 6G”. В общем, все заявления, как это обычно и бывает, насквозь пропитаны патриотизмом.

Пока рано говорить о том, как Альянс и его члены смогут повлиять на развитие технологии новых сетей в целом. Тем более, что все сильно зависит от положения дел на политическом фоне. Пока США ведет довольно агрессивную политику в отношении Китая. С приходом нового руководства ситуация может поменяться и компаниям из Поднебесной будет проще развиваться. Но в любом случае, какое бы руководство не было в США, оно будет стремиться к лидерству в технологической отрасли.

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Какими будут сети 6G

Что касается самих сетей шестого поколения, то пока есть только перспективные технологии и концепции. Говорить о конечном виде готового продукта пока рано, но есть версия, что он будет основан на принципах спутниковой связи. С одной стороны, это дороже, но с другой, в том числе и благодаря SpaceX, вывод спутников на орбиту становится все более доступным.

Так постепенно ситуация может прийти к тому, что будет намного выгоднее запустить один спутник, чем расставлять по земле сотни и тысячи базовых станций. Тем более, что технологии связи тоже будут развиваться и оборудования одного спутника будет достаточно для обеспечения огромного количества людей сетью. Кроме этого, никто не мешает пользоваться комбинированным вариантом, когда спутники не противоречат размещению на земле вышек.

В очередной раз мы видим, что будущее несет нам много интересного. Пока до новых сетей остается еще слишком много времени, но мы же знаем, как быстро пролетят эти десять лет. Пишите, что по вашему мнению может ускорить этот процесс?