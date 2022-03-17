Google представит новый Android и многое другое 11 мая

Каждый год компания Google проводит свое традиционное мероприятие для разработчиков. Для простого пользователя это звучит скучно, но на этом мероприятии нам официально показывают новую версию Android и говорят, когда начнется публичное бета-тестирование. Обычно Google I/O проходит в мае. Не будет исключением и этот год. Компания назвала дату проведения и продолжительность конференции, а заодно дала понять, в каком формате она пройдет. Переоценить важность этого мероприятия для пользователей Android сложно. Поэтому давайте разберемся, что нам от него ждать.

Когде презентация Android 13

Конференция начнется 11 мая и продлится два дня. Как и в прошлые два года, предстоящее мероприятие будет полностью виртуальным. Так Google лишила нас надежды на то, что проводимые мероприятия скоро вернутся к привычному формату, когда со сцены представители компании выступают для собравшихся людей, а не для оператора с камерой.

Однако Google проведет мероприятие в амфитеатре Shoreline. Так что, возможно, это уже на один шаг ближе к традиционному формату, если сравнивать с прошлым годом. Это дает некоторую надежду на то, что с 2023 года мы снова будем видеть мероприятия такими, какими они и должны быть.

Google запустила официальный сайт конференции I/O. Но на данный момент смотреть там нечего. Зато это то место, куда можно будет обращаться за информацией в будущем. В конце статьи я расскажу, для чего сайт может понадобиться сейчас.

В каком формате пройдет Google I/O 2022

Хотя виртуальное мероприятие может быть не таким захватывающим, как личное присутствие на нем, но на него допущены далеко не все желающие. Google говорит о том, что все они будут сотрудниками компании или входить в число партнеров, с которыми поисковой гигант будет совместно проводить это мероприятие.

Это означает, что для всех остальных, включая журналистов и блогеров, просмотр будет организован онлайн. Если вы хотите сделать это, освобождайте вечер 11 мая и готовьтесь смотреть мероприятие на YouTube.

На данный момент Google не упомянула никаких подробностей о том, чего ожидать от конференции. Но можно со стопроцентной уверенностью сказать, что мы увидим официальное представление Android 13, версия которого для разработчиков уже существует с начала этого года.

Что покажут на презентации Google

Так же нам могут показать некоторые устройства, которые будут выпускаться самой Google или ее партнерами. Среди них могут оказаться новинки Nest, Fitbit и Wear OS. Наверняка будут показаны новые функции и возможности Chrome, Gmail и других сервисов. А еще, пусть и маловероятно, нам могут показать новые Pixel Watch, о которых было уже предостаточно слухов, и даже Pixel 6a, но сильно рассчитывать на это я бы не стал. Скорее всего, эти два гаджета нам придется ждать дольше, чем 55 дней, которые остались до конференции.

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Пасхалки Google

На официальном сайте Google I/O обычно можно найти интересные головоломки. Может показаться, что в них нет никакого смысла, но это не так, и часто Google прячет в них ключи, которые в конечном итоге приводят к появлению интересной информации. Это могут быть пасхалки или прямые ответы на то, чего нам стоит ждать.

Вот только ждать их появления стоит лишь через некоторое время. Пока на сайте красуется только таймер обратного отсчета, который показывает, сколько времени осталось до начала конференции.

Так же, перейдя по ссылке, можно увидеть вращающиеся часы. Возможно, это уже какой-то намек на то, что нам покажут. Вы можете нажать на все точки в четырех кольцах, которые соответствуют дням, часам, минутам и секундам до начала события.

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Если вы допускаете, что такое возможно, попробуйте разгадать эту загадку. Если получится, пишите в комментариях, а если не получится, можете спросить совета в нашем Telegram-чате. Возможно, вместе мы поймем, что это значит. А еще подписывайтесь на наш Дзен. Там выходит много эксклюзива, которого нет на сайте.