Google представит новый Android и многое другое 11 мая

  2. Темы
  3. Это интересно
Артем Сутягин 0

Каждый год компания Google проводит свое традиционное мероприятие для разработчиков. Для простого пользователя это звучит скучно, но на этом мероприятии нам официально показывают новую версию Android и говорят, когда начнется публичное бета-тестирование.  Обычно Google I/O проходит в мае. Не будет исключением и этот год. Компания назвала дату проведения и продолжительность конференции, а заодно дала понять, в каком формате она пройдет. Переоценить важность этого мероприятия для пользователей Android сложно. Поэтому давайте разберемся, что нам от него ждать.

Android 13

Android 13 для разработчиков уже выпустили. На очереди публичная бета-версия.

Когде презентация Android 13

Конференция начнется 11 мая и продлится два дня. Как и в прошлые два года, предстоящее мероприятие будет полностью виртуальным. Так Google лишила нас надежды на то, что проводимые мероприятия скоро вернутся к привычному формату, когда со сцены представители компании выступают для собравшихся людей, а не для оператора с камерой.

Однако Google проведет мероприятие в амфитеатре Shoreline. Так что, возможно, это уже на один шаг ближе к традиционному формату, если сравнивать с прошлым годом. Это дает некоторую надежду на то, что с 2023 года мы снова будем видеть мероприятия такими, какими они и должны быть.

Google запустила официальный сайт конференции I/O. Но на данный момент смотреть там нечего. Зато это то место, куда можно будет обращаться за информацией в будущем. В конце статьи я расскажу, для чего сайт может понадобиться сейчас.

Google I/O

Раньше мероприятия были многолюдными, но сейчас их нет.

В каком формате пройдет Google I/O 2022

Хотя виртуальное мероприятие может быть не таким захватывающим, как личное присутствие на нем, но на него допущены далеко не все желающие. Google говорит о том, что все они будут сотрудниками компании или входить в число партнеров, с которыми поисковой гигант будет совместно проводить это мероприятие.

Это означает, что для всех остальных, включая журналистов и блогеров, просмотр будет организован онлайн. Если вы хотите сделать это, освобождайте вечер 11 мая и готовьтесь смотреть мероприятие на YouTube.

На данный момент Google не упомянула никаких подробностей о том, чего ожидать от конференции. Но можно со стопроцентной уверенностью сказать, что мы увидим официальное представление Android 13, версия которого для разработчиков уже существует с начала этого года.

Google

Новинки будут показаны в подобном формате.

Что покажут на презентации Google

Так же нам могут показать некоторые устройства, которые будут выпускаться самой Google или ее партнерами. Среди них могут оказаться новинки Nest, Fitbit и Wear OS. Наверняка будут показаны новые функции и возможности Chrome, Gmail и других сервисов. А еще, пусть и маловероятно, нам могут показать новые Pixel Watch, о которых было уже предостаточно слухов, и даже Pixel 6a, но сильно рассчитывать на это я бы не стал. Скорее всего, эти два гаджета нам придется ждать дольше, чем 55 дней, которые остались до конференции.

Что такое Petal Search, что он может и заменит ли он Google.

Пасхалки Google

На официальном сайте Google I/O обычно можно найти интересные головоломки. Может показаться, что в них нет никакого смысла, но это не так, и часто Google прячет в них ключи, которые в конечном итоге приводят к появлению интересной информации. Это могут быть пасхалки или прямые ответы на то, чего нам стоит ждать.

Google

Тут явно что-то зашифровано

Вот только ждать их появления стоит лишь через некоторое время. Пока на сайте красуется только таймер обратного отсчета, который показывает, сколько времени осталось до начала конференции.

Так же, перейдя по ссылке, можно увидеть вращающиеся часы. Возможно, это уже какой-то намек на то, что нам покажут. Вы можете нажать на все точки в четырех кольцах, которые соответствуют дням, часам, минутам и секундам до начала события.

Как быстро перенести файлы с Google Диска на Яндекс.Диск.

Если вы допускаете, что такое возможно, попробуйте разгадать эту загадку. Если получится, пишите в комментариях, а если не получится, можете спросить совета в нашем Telegram-чате. Возможно, вместе мы поймем, что это значит. А еще подписывайтесь на наш Дзен. Там выходит много эксклюзива, которого нет на сайте.

Теги
Лонгриды для вас
Телефоны
Опросил друзей. Вот почему все любят iOS больше, чем Android

Тема обсуждения выбора телефона между iPhone и Android стара, как мир. Даже до появления Android в тот короткий промежуток времени, пока существовал только iPhone, многие спорили, надо его покупать или лучше выбрать Simbian и тому подобное. Постепенно все ”кнопочные” операционные системы перестали быть массовым явлением и спор закрепился в поле ”iOS/Android”. Вот только аргументы часто сводятся к непечатным словам, характеризующим одну или другую операционную систему, как что-то мягкое и коричневое. Свои аргументированные мнения мы, авторы AndroidIsider, уже высказывали. Теперь я решил расширить список мнений, собрав несколько независимых. Вот, что у меня получилось.

Читать далее
Почему на смартфоны с новым Android нельзя установить Google Camera

В последнее время камера на смартфоне стала чуть ли не главным параметром при покупке. Пользователи готовы смириться с мелкими подлагиваниями или отсутствием топового процессора, лишь бы снимал как надо. При этом многие из них знают, что после покупки можно будет серьезно прокачать возможность фотографирования с помощью программных алгоритмов, которые и предоставляет Google Camera. Все бы ничего, да вот только некоторые смартфоны на Android 12 уже отключили возможность использования сторонних программ.

Читать далее
Как смартфоны меняют современные автомобили

Современные автомобили напичканы электроникой. Одних датчиков там десятки, а что говорить про современное оборудование: Bluetooth-модули, освещение и прочее. Этой начинкой автомобили напоминают смартфоны: они становятся умнее, распознают объекты на неосвещенных участках дорог. Производители даже умеют блокировать определенные функции автомобилей в зависимости от комплектации. В общем, с уверенностью можно сказать, что автомобили потихоньку превращаются в смартфоны.

Читать далее
Новый комментарий