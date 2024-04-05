Им все мало! Samsung может выпустить свой самый дорогой смартфон

Уже некоторое время мы слышим о готовящейся более дешевой модели Galaxy Fold 6. Однако подробностей о том, как может называться это более доступное устройство и как Samsung планирует снизить его цену, было очень мало. Теперь же у нас есть данные, которые говорят о том, что Samsung готовит более дорогую модель Galaxy Z Fold 6 с приставкой ”Ultra». Казалось бы, куда уже дороже, ведь складной смартфон Samsung и так стоит очень немало, но , оказывается нынешняя цена является далеко не пределом и сейчас мы разберемся, что именно готовят для нас южнокорейцы.

Новый складной Samsung

Samsung Galaxy Z Fold 6 Ultra, если он действительно будет, станет первым случаем, когда компания выпустит складной телефон с приставкой «Ultra». Название также указывает на то, что стоит он будет дороже Galaxy Z Fold 5, который оценивался в 1799 долларов. В Россий цена постоянно менялась из-за того, что устройство не поставляется на российский рынок официально.

Galaxy Club сообщает, что Samsung работает над устройством с номером модели SM-F958, схожим с номером модели Galaxy S24 Ultra — SM-S928. По данным издания, именно восьмерка в конце номеров моделей обозначает причастность к линейке Ultra. Для справки, номер модели Galaxy Z Fold 5 — SM-F946, а обычный Z Fold 6, как ожидается, будет поставляться с номером SM-F956. Исходя из этого все становится очень логичным.

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Можно ли будет купить Galaxy Z Fold 6 в России

Более того, в отчете также говорится о том, что релиз Galaxy Z Fold 6 Ultra может быть ограничен Южной Кореей. На данный момент SM-F958, судя по всему, разрабатывается только для родной страны Samsung, сообщает издание. Его существование пока не подтверждается ни для Европы, ни для США, ни, тем более, для России, куда Samsung пока не планирует начинать официальные поставки.

Хотя логично предположить, что обнаруженный номер модели Galaxy Z Fold 6 указывает на более премиальный вариант телефона, это само по себе не является достаточным доказательством существования устройства. Нам придется подождать новых фактов или других утечек, чтобы подтвердить, что Galaxy Z Fold 6 Ultra действительно увидит мир, а те, кто готов заплатить за телефон больше двух тысяч долларов, смогут это сделать.

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Самый дорогой смартфон Samsung

Кроме того, стоит отметить, что стремление Samsung к инновациям в области складных телефонов не новость. Рынок складных устройств быстро развивается, и компания, очевидно, ищет способы укрепить свои позиции на нем, предлагая модели для разных сегментов пользователей. Создание модели Ultra в линейке Galaxy Z Fold может быть частью стратегии Samsung по привлечению внимания более требовательных покупателей, которые ищут эксклюзивность и наивысшее качество.

Возможно, для снижения стоимости производства и предложения устройства по более низкой цене Samsung может оптимизировать некоторые характеристики Galaxy Z Fold 6 Ultra, не «выставляя» их на максиму. Хотя, уникальную модель надо выпускать в титановом корпусе и с прочими дорогими атрибутами. Ведь характеристики и так будут максимальными, а чем-то создавать более внушительный ценник все же нужно.

С другой стороны, возможно, компания рассмотрит стратегии по снижению затрат, такие как локализация производства или оптимизация логистики для удержания хоть сколько-то адекватной цены. Возможно, именно поэтому новинка может продаваться только на внутреннем рынке. Но даже в этом случае, желающие купить ее в России вполне смогут это сделать чуть ли не в первые дни продаж.

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Нужно ли покупать складной смартфон

Тем не менее, пока что эти сведения остаются предположениями, и реальные характеристики и стратегия ценообразования для Galaxy Z Fold 6 Ultra будут зависеть от множества факторов, включая рыночные тренды, спрос и конкуренцию. Важно также учитывать, что введение модели Ultra может повлиять на восприятие потребителями всей линейки складных телефонов Samsung, поднимая планку качества и инноваций.

По мере приближения даты выпуска Galaxy Z Fold 6 Ultra ожидается, что Samsung предоставит более подробную информацию о технических характеристиках, ценах и доступности устройства. До тех пор сообщество будет внимательно следить за любыми утечками и официальными объявлениями от компании. А мы будем рассказывать об этом на нашем сайте. Чтобы ничего не пропустить, подписывайтесь на наш Telegram-канал.