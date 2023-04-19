Недорогая Bluetooth-колонка с приложением — обзор HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker

Как же много в моей жизни было портативных колонок! Одни были большими, другие — с подсветкой, а третьи просто вешались на рюкзак. Именно с маленьких моделей я и начал свое знакомство с этим направлением аудиотехники. Они недорогие, удобные и ими можно пользоваться буквально везде — хоть дома, хоть на улице. Конечно, если вам не нужен максимально громкий звук — так, чтобы кроты прятались по норкам, а белки в панике убегали в свое дупло. Недавно к нам в руки попала портативная колонка HONOR CHOICE, которая сначала привлекла мое внимание только внешним видом, но потом я взял ее на выходные и открыл для себя много нового.

Новая колонка HONOR CHOICE

Колонка продается в небольшой вытянутой коробке, на которой нарисован сам продукт, и сразу становится понятно, как она выглядит. При этом, что редкость, производитель сразу показал оба цвета — черный и красный. У нас оказалась красная, которая выглядит намного симпатичнее. Хотя, наверное, она больше подойдет для домашнего использования. На природе, уронив ее в грязь, вы ее не сломаете, но выглядеть так сочно она уже не будет. Большие колонки я предпочитаю строгих темных цветов, но компактные решения отлично смотрятся именно в таком ярком оттенке.

Гаджет оснастили разъемом USB Type-C для зарядки. Зарядный кабель входит в комплект, хоть и запрятан в недра коробки так, что его не очень просто найти. Адаптер питания, предсказуемо, не включили в поставку. Сейчас его к телефонам-то не всегда кладут, не то что к недорогим портативным гаджетам. Зато это перестало быть проблемой. Так я, например, в последнее время все заряжаю кабелем от ноутбука — телефон, сам ноутбук, планшет, наушники и эту колонку тоже.

Портативная колонка с защитой от воды

Колонка имеет защиту от воды по стандарту IP67. То есть ее можно даже окунать в воду. Под дождем ее можно оставлять вообще без каких-либо сомнений. Но, как я уже сказал выше, для таких сценариев использования лучше выбирать черную модель. Хотя я и не рекомендую такие экстремальные процедуры, как купание с колонкой. Этот уровень защиты говорит о том, что колонка прошла строгие испытания и выдержала долгое погружения в воду, но лучше не рисковать лишний раз. Да и зачем погружать ее в воду, если ее все равно не будет слышно из-под воды? Впрочем, с таким уровнем защиты колонку можно мыть под водой, если она сильно запачкалась. Просто почистите ее щеткой, но без фанатизма.

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Кнопки управления находятся сверху и сбоку. И те, и другие удобно нажимать вне зависимости от того, стоит колонка или лежит. На верхней скругленной грани находятся три кнопки управления воспроизведением и громкостью. Сбоку расположились еще две кнопки — включения/выключения и Bluetooth-сопряжения. Там же находится светодиодный индикатор работы. Для сопряжения с обычным телефоном, надо будет нажать на кнопку c логотипом Bluetooth. Если у вас HONOR под управлением Magic UI 6 и новее, то при включении колонки рядом с телефоном вам будет предложено подключить ее в одно касание.

Сколько стоит Bluetooth-колонка HONOR

Несмотря на то, что это относительно недорогой гаджет с ценой всего 3000 рублей, у него есть возможность работы с фирменным приложением HONOR AI Space. Через него можно настроить режим эквалайзера, выбрав ”Default”, ”Bass Boost” и ”Treble Boost”, а также обновить программное обеспечение.

Для связи используется Bluetooth 5.3. Внутри установлен аккумулятор на 1000 мАч, а время автономной работы на средней громкости составляет примерно 10 часов. Это нормальный средний показатель для такого форм-фактора, как и у большинства других моделей на рынке. К сожалению, возможности проводного подключения нет.

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Качество звука HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker

Внутри этой малютки установлен двухмагнитный динамик мощностью 5 Вт и диаметром 43 мм. Для обеспечения более басовитого звука с ним в паре работает пассивный низкочастотный излучатель. Описывать звук словами довольно сложно, но в целом он неплохой. Если вы работаете и поставите колонку рядом с собой, то сможете негромко слушать музыку. Для подкастов она подойдет еще лучше. А в качестве бонуса вы получите функцию громкой связи, чтобы можно было говорить по телефону, не беря его в руки и не мучая его крохотный динамик.

Если вы купили две таких колонки, или она есть у кого-то из друзей, вы сможете объединить их в стереопару. В этом случае такая связка будет звучать громче, а сам звук станет более объемным. То есть, будет громче, даже когда до физического максимума будет еще далеко.

Если все же выкрутить громкость колонки на максимум, то начинает сказываться ее небольшой размер. Но она будет бороться до последнего. В моем случае она покрыла все мои ожидания. Для вылазки за город у меня есть пара больших колонок, но для своих негромких целей она подходит идеально. Так скажем, для прослушивания в обычном режиме, когда она лежит рядом и работает фоном, а не пытается озвучить дискотеку. Подкасты, ролики с YouTube и тому подобное и вовсе можно смотреть так, что захочется сделать потише.

Небольшой размер и вес всего 225 грамм особенно ощущаются, когда берешь в руки работающую колонку. Она ощутимо вибрирует. Хотя на качестве звука это не сказывается. Когда HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker находится на столе, от вибраций ее защищают резиновые вставки. Они есть как для лежачего, так и для стоячего положения.

Отдельно еще пару слов скажу про петлю на боковой грани. Вешать за нее колонку получится, только если у вас есть отдельный карабин или если он является частью рюкзака. Это просто петля, которую никак нельзя разомкнуть. Зато ее можно повесить на палец, ветку, дверную ручку или другие места.

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Стоит ли покупать колонку HONOR

Сама колонка мне понравилась, особенно с оглядкой на ее цену и яркий внешний вид. Ее можно поставить, положить и повесить. Она неплохо звучит для такого размера и имеет универсальный зарядный разъем. Если у вас телефон HONOR, вы получите бонус в виде быстрого сопряжения. А еще она работает долго и ее можно взять с собой куда угодно.

Если вам не нужна громкая музыка, а важнее внешний вид или возможность взять колонку с собой и/или использовать ее в качестве альтернативы встроенных динамиков телефона при просмотре видео — HONOR CHOICE Portable Bluetooth Speaker при ее сложном названии отлично вам подойдет.