Обои еще не вышедшего Nothing Phone (2) уже можно скачать на любой телефон

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Артем Сутягин

До выхода второго поколения нашумевшего прозрачного телефона осталось совсем немного времени. Поэтому тизеры и утечки сыпятся с пугающей частотой. На очередное подтверждение характеристик, о которых мы уже писали, обращать внимания не стоит, но у нес есть кое-что не менее интересное. Так, сейчас в нашем распоряжении появились обои нового смартфона, которыми поделились наши коллеги из иностранных изданий. Сказать, что они какие-то необычные нельзя, ведь они выполнены в фирменном стиле, знакомом нам по первому поколения Nothing Phone. Но кое-что новое все же есть. Поэтому, давайте разбираться.

Обои еще не вышедшего Nothing Phone (2) уже можно скачать на любой телефон. Внешний вид пока до конца не раскрыт. Ждем…. Фото.

Внешний вид пока до конца не раскрыт. Ждем…

Скачать обои Nothing Phone 2

Источником изображений, которые у нас сейчас появились, является Камила Войцеховска, которая поделилась ими в Twitter (социальная сеть, запрещенная в Российской Федерации). Этот же источник ранее делился спецификациями камеры и дисплея Nothing Phone 2.

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Набор из 20 обоев Nothing Phone 2 включает в себя несколько знакомых изображений, перенесенных из Phone 1, и несколько новых абстрактных изображений. Примеры некоторых из них можно посмотреть ниже, а скачать все новые обои и установить на свой телефон вы можете по этой ссылке.

Скачать обои Nothing Phone 2. Это только часть доступных обоев. Фото.

Это только часть доступных обоев.

Скачать обои Nothing Phone (2) для любого телефона

Как установить обои на телефон

Когда вы загрузите предложенные обои, вы сможете установить их на свой телефон. Для этого перейдите в «Галерею» или другое приложение, которое отображает картинки, хранящиеся в памяти телефона. Выберите нужное изображение, откройте его и нажмите на иконку с тремя точками в верхнем правом углу. Появится меню действий, где вы сможете установить обои всего лишь парой кликов.

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В этом меню выберите «Установить, как обои» и ответьте на вопросы, заданные вашим телефоном. Вам предложат установить картинку только на рабочий стол, только на экран блокировки или одновременно на оба экрана. На некоторых смартфонах вам будет показано превью рабочего стола. Если вас все устраивает, подтвердите свое согласие нажатием кнопки.

Готово! Теперь ваш телефон выглядит как новый Nothing Phone 2, о котором мы рассказывали в отдельной статье. Хотя у нас уже есть много слухов, сами по себе новые обои говорят о подходе компании к дизайну этого устройства — он не поменяется.

Почему стоит менять обои на телефоне

В мире современных технологий мобильные устройства, такие как смартфоны, стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. Одной из функций, которая может существенно повлиять на наше эмоциональное состояние и визуальный опыт, является возможность изменять обои на экране телефона. Причин поменять обои как минимум несколько и все они могут положительно сказаться на нашем настроении.

Почему стоит менять обои на телефоне. Он не совсем прозрачный, но смотрится круто. Фото.

Он не совсем прозрачный, но смотрится круто.

Рутинная монотонность одних и тех же обоев на экране телефона может вызывать чувство усталости и скучности. Одни и те же изображения изо дня в день могут подавлять наше воображение и ограничивать креативность. Поэтому надо время от времени что-то менять. А еще, наши телефоны стали своего рода отражением нашей индивидуальности. Выбор обоев на экране может быть заметным выражением нашего настроения и характера. Ну, и конечно, красивые и вдохновляющие обои на экране телефона могут помочь нам пробудить нашу творческую энергию и стимулировать воображение. Пейзажи, фотографии природы или искусство могут служить источником вдохновения. Особенно для творческих людей.

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Что известно о Nothing Phone 2

Телефон Nothing Phone 2 поступит в продажу 11 июля. Он продолжает язык дизайна своего предшественника с прозрачной задней панелью и интерфейсом Glyph, хотя и с некоторыми изменениями. На этот раз аппаратное обеспечение получит значительное обновление, а в качестве чипсета будет использоваться Snapdragon 8 Plus Gen 1.

Новые изображения показали, каким будет Nothing Phone (2).

Утечки также показали, что устройство будет иметь 12 ГБ оперативной памяти и не менее 128 ГБ встроенной памяти. Ожидается, что Nothing Phone 2 будет оснащен 50 Мп датчиком Sony IMX890 и 50 Мп сверхширокоугольным датчиком Samsung JN1. Говорят, что фронталка получит разрешение 32 Мп и сенсор Sony IMX615.

Ранее мы уже рассказывали более подробно об этом телефоне. Вы можете найти все имеющиеся слухи и подтвержденную информацию в этом материале.

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