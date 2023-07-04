Новые изображения показали, каким будет Nothing Phone (2)

В прошлом году мы увидели телефон, который многие назвали самым необычным за последнее время. Речь о Nothing Phone (1). Уже тогда многие начали ждать и гадать каким же будет второе поколение телефона. И вот время его выхода все ближе, а значит и слухов о новинке становится все больше. Самым большим разочарованием будет сохранение его дизайна в неизменном виде, но, похоже, можно расслабиться — обновления дизайна все же будут. Давайте обсудим то, что мы сейчас знаем об этом устройстве.

Каким будет новый Nothing Phone

За последний месяц появилось несколько CAD-рендеров грядущего Nothing Phone (2). Однако, поскольку официальный дизайн не был раскрыт компанией, мы не можем с точностью утверждать, каким именно будет телефон и точно ли эти рендеры отражают дизайн устройства. В недавно выпущенном тизере говорилось, что оно может быть оснащено системой с двумя камерами, как и его предшественник. Просочившийся постер, появившийся в сети, более детально показал форму модуля камеры на задней стенке и общий дизайн задника, с которым нам предстоит иметь дело.

Просочившееся изображение Nothing Phone (2), опубликованное информатором Парасом Гуглани, демонстрирует вертикальную двойную камеру, аналогичную его предшественнику. Дизайн очень похож на CAD-рендеры известного источника OnLeaks, которые ранее были опубликованы на SmartPrix.

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Телефон, похожий на iPhone

К сожалению, внешний вид это все, о чем нам говорит показанный рендер. Никаких дополнительных характеристик нам это не дает. По картинке мы не можем узнать ни разрешение камеры, ни другие особенности ее конструкции.

Также появившееся изображение в очередной раз показывает плоские грани телефона, которые были и в прошлом году. Это основополагающая деталь для телефона с плоским экраном и логично, что от такого решения отказываться никто не будет.

Кроме этого, мы можем видеть двойную светодиодную вспышку, в отличие от одинарной, которая была в прошлом году. Из этого можно сделать вывод, что в новом поколении камера будет лучше отрабатывать в темноте с вспышкой. Делать ее максимально яркой нет никакого смысла. А вот реализовать полноценную поддержку оттенков свечения, чтобы лицо получалось более естественным, это отличная идея.

Интересно, что двойная вспышка не вызывает вопросов у разных источников. Зато боковые грани кто-то хочет видеть скругленными. Зато форма вспышки подозрительно совпадает на разных рендерах.

Nothing может выпустить складной телефон. Это будет самая красивая «раскладушка».

Когда выйдет Nothing Phone (2)

Поскольку до запуска Nothing Phone (2) остается около недели, похоже, что компания скоро выпустит больше тизеров, чтобы показать его дизайн. Один из недавних показал, что Nothing Phone (2) будет оснащен дисплеем с отверстием по центру. Это отличается от того, какое расположение для камеры было выбрано в прошлом году — сбоку в отверстии.

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Из технических характеристик новинки можно отметить то, что смартфон получит 6,7-дюймовый AMOLED-дисплей с разрешением FHD+. Частота обновления будет 120 ГЦ с возможностью принудительного уменьшения этой частоты до 60 Гц.

Устройство будет оснащено батареей емкостью 4700 мАч. Скорость проводной зарядки будет не самой высокой и уступит некоторым китайским моделям. Беспроводная зарядка тоже будет, а место расположения катушки отлично обыграют особенностями дизайна.

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Прозрачный телефон

На задней панели телефона будет улучшенная версия интерфейса Glyph. Многоцветной подсветки мы не получим. Зато найдется пара мест, где разместят RGB светодиоды. Это позволит реализовать систему уведомлений, которая когда-то активно развивалась в кнопочных телефонах 15 лет назад, но так и не нашла своего применения в мире смартфонов.

В завершение о новинке можно сказать, что смартфон оснастят чипсетом Snapdragon 8 Plus Gen 1, а работать он будет на Android 13 с фирменной оболочкой Nothing OS 2.0. Прочность и премиальность обеспечат за счет алюминиевой боковой рамки.