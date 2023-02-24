Xiaomi не умеет делать софт и никогда не догонит iPhone. Смотрите сами

Почти два года назад я решил уйти из почти десятилетнего рабства, продал свой старый iPhone X и приобрел Xiaomi Mi 10T Pro. На тот момент смартфон был оснащен флагманским процессором Snapdragon 865, отличным набором камер, имел большой экран с хорошей диагональю и высокой частотой обновления 144 Гц. По железу к аппарату претензий нет до сих пор. Все работает быстро и плавно, фотографии получаются отличными. А что еще надо для счастливой жизни?

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И вот, почти два года спустя, я могу сказать, чего мне ужасно не хватает. Внимания к мелочам в программном обеспечении. Из-за его отсутствия очень сильно портится восприятие в целом отличного смартфона. В этом материале рассказываю, почему Xiaomi не умеет делать софт и что необходимо предпринять компании, чтобы это исправить.

Как вернуться в начало страницы

Самое первое, от чего мне пришлось отвыкать при переходе с iPhone на Android — это невозможность вернуться в начало страницы одним касанием. Да, вы не ослышались. На дворе 2023 год, а я до сих пор не могу, находясь в самом низу настроек, просто тапнуть на одну кнопку и переместиться на самый верх. И даже в предустановленном Google Chrome такой возможности нет! А это уже форменное издевательство.

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Раньше я думал, что это ерунда и я могу спокойно без этого прожить. Но то ли по долгу службы, то ли просто приходится регулярно возвращаться к началу и этой возможности мне очень не хватает. Сейчас, наверняка в комментариях начнется, что можно поставить сторонний софт, сделать скрипт и так далее. Ребята, стоп! Я не хочу тратить свое время на танцы с бубнами. Сделайте как Apple: коснулся статус бара — и ты уже наверху. Стоково. Без каких-то настроек.

Режим “Не беспокоить” на Xiaomi

И если переход к началу страницы — это для кого-то небольшая потеря, то вот режим “Не беспокоить” из 2012 просто поставил меня в ступор. Купив Xiaomi, я, как нормальный человек, думал, что смогу гибко настроить допуск вызовов, уведомлений от приложений и расписание. Но каково было мое удивление, когда я понял, что могу установить только график его работы и разрешить звонки от избранных контактов. И на этом все заканчивается. Xiaomi, ты серьезно? Никаких других настроек. Это не операционка, это какой-то хлам.

Просто посмотрите, что предлагает Apple: я могу задать индивидуально каждый контакт, который дозвонится до меня в режиме «Не беспокоить», могу отдельно настроить приложения, которые могут отправлять мне уведомления. А самое главное — здесь настраиваются даже отображаемые рабочие столы. И это не говоря про дополнительные фильтры, которые позволяют отсеять ненужную информацию. Кто-то называет себя китайской Apple, а на выходе получается какая-то подвальная Apple с телевизором и пятью симкартами.

Календарь Xiaomi

А знаете, что при активации нового Xiaomi меня больше всего удивило? Отсутствие стандартного приложения календарь. Нет, была программа Календарь, но она Гугловская, и иконка у нее не динамическая. То есть она не отображает текущую дату и день недели. Как-то на Айфоне я к этому привык и решил найти альтернативу. Ну а зачем ходить далеко, если можно скачать из Google Play фирменный календарь от Xiaomi. Я его установил и получил вот это:

Классно? Мне кажется, что это апогей. Ну понимаете вы, что ничего не входит, так зачем пихать? Apple просто ужимает название дня недели до двух-трех букв. И понятно, и смотрится эстетично. А здесь просто позор. Но надо отдать должное на Xiaomi 11 Lite 5G NE, которым пользуется моя жена, во-первых, стоковый календарь был на месте, а во-вторых, дни недели всегда входят в иконку. Возможно, что это проблема только моя, но факт в том, что она есть и меня это просто бесит.

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Но вопрос текста и его размера — это проблема не только иконки календаря. Диагональ экрана моего смартфона позволяет легко пользоваться сеткой 5х6. Здорово! — подумал я и включил ее. Вернулся на рабочий стол и из глаз просто полилась кровь. Вместо калькулятора на экране было приложение “Калькулят ор”. А кинопоиск стал “Кинопоис к”. После такой подставы я вернул все как было и не стал искать от добра добра. Ребята, поучитесь у Apple, если название папки или приложения не входит, оно просто заканчивается многоточием.

Приложение “Команды” на Андроид

Чего действительно не хватает на Xiaomi и аналогов по качеству в Google Play просто нет, так это приложения “Команды” от Apple. Да, есть MacroDroid, но он настолько недружелюбен к пользователям, что настраивать что-то через него будут только энтузиасты. А “Команды”, как минимум имеют библиотеку уже готовых быстрых команд и позволяют легко и понятно даже для новичка создать свою собственную автоматизацию. В шаблонах MacroDroid надо как следует покопаться прежде, чем что-то начать использовать.

Можно еще попробовать команды Google Ассистента, но это тоже все не то. Очень жаль, что китайская компания не работает в этом направлении. Очень многие пользователи с удовольствием создавали бы свои скрипты. Но нет необходимого инструмента. Лучше бы занялись разработкой, чем клепали по 10 одинаковых смартфонов с разным названием. И вот из таких мелочей и складывается восприятие системы в целом. Здесь недописали, там недорисовали, тут недоустановили. И радует хоть, что система более-менее стабильна и хорошо работает.

А вот такие недочеты просто отталкивают от дальнейшей покупки смартфонов компании. Да, Apple тоже не безгрешна, и иногда бывают косяки и просадки производительности, но вот таких явных проблем в iOS нет. Если и попадается криво перенесенное слово, то точно не на рабочем столе. Пока Xiaomi не начнет решать такие проблемы, пользователи будут продолжать бежать от нее, что уже демонстрируют продажи. Доведите MIUI до ума, наладьте вот такие простые вещи — и отбоя не будет от желающих купить новый Xiaomi. Ну а я пока воздержусь.