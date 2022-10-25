Чем Pixel Watch отличаются от Apple Watch Ultra. Странное, но интересное сравнение

Возможно, такое сравнение может многим показаться не самым логичным, ведь Pixel Watch и Apple Watch Ultra — это два совершенно разных устройства. Мало того, что между ними есть существенная разница в цене, они еще отличаются и опытом компаний, которые их производят. Скоро будет уже 10 лет, как Apple выпускает свои часы. Но это не значит, что сравнивать Pixel Watch можно только с первым поколением Apple Watch. Это обе модели современных часов, которые выпущены одновременно и с использованием передовых технологий. А то, что они относятся к разным категориям, так только интереснее сравнивать их между собой.

Внешний вид умных часов

С точки зрения дизайна элегантность Pixel Watch больше соответствует умным часам Apple из нержавеющей стали. Их конструкция в сочетании с экраном Gorilla Glass 5, безусловно, является более элегантным вариантом в этом сравнении. Стремясь создать прочный носимый гаджет, Apple использовала титан для корпуса и рамы Watch Ultra. Часы также получили дисплей из сапфирового стекла, а снизу находится сочетание керамики и сапфирового стекла в нижней части.

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Еще одно важное различие между ними заключается в фактическом циферблате и дисплее. Pixel Watch имеют круглую форму, что придает им ощущение «классических часов». Его диагональ 1,2 дюйма с изогнутыми краями, а плотность пикселей 320 точек на дюйм. Apple придерживается своего прямоугольного дизайна, используя 1,92-дюймовый экран и плотность 338 пикселей. Но Apple Watch Ultra также являются первыми часами компании с плоским дисплеем, в котором отсутствуют изогнутые края. Это сделано для того, чтобы повысить уровень механической защиты. Если нет выступающих стеклянных граней, то и разбиваться часы при ударах будут намного меньше.

Как управлять смарт-часами

Еще кое-что, что Apple добавила впервые в своей истории, — это третья кнопка на левой стороне корпуса. Это кнопка действия и служит для быстрого доступа к избранным тренировкам или другим избранным функциям Крутящаяся заводная головка и стандартная боковая кнопка никуда не делись.

Между тем, Google пошла по другому пути в Pixel Watch, включив в конструкцию вращающуюся заводную головку, которая также служит кнопкой. Дополнительную кнопку можно найти над короной, которая либо предоставит вам список ваших недавно использованных приложений, либо может активировать Google Assistant долгим нажатием. Собственно, как на обычных Apple Watch. А зачем менять хорошую, проверенную годами схему? Тут даже не получается обвинить компанию в копировании — это просто реализация самой удачной концепции. Мы же не говорим о том, что все новые производители копируют кого-то, выпуская прямоугольные, а, скажем, не круглые телефоны.

Сменные ремешки для умных часов

И Apple, и Google решили использовать проприетарные ремешки, но Apple в основном сохранила размер ремешка прежним даже с Watch Ultra и его 49-миллиметровым корпусом. Это важно, так как у пользователей со стажем накопилась приличная коллекция недешевых ремешков. Правда, в обоих случаях можно установить любой ремешок, просто использовав небольшой адаптер, который, кстати, используется во многих кожаных ремешках.

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Какие часы самые прочные

Когда дело доходит до защиты, тут сравнения становятся почти неуместными. Во-первых, Watch Ultra имеют сертификат IPX6, а также водонепроницаемость до 100 метров (WR100) и даже имеют сертификат защиты от плавания EN13319. Кроме того, Apple зашла так далеко, что сертифицировала гаджет по стандарту MIL-STD 810H. Все это делает их идеальным вариантом для дайверов, туристов или всех, кто регулярно сталкивается с суровыми условиями активного отдыха.

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Pixel Watch не имеют официального рейтинга IP. И хотя они сертифицированы для погружения на глубину до 50 метров с рейтингом 5ATM, если вам нужны более надежные часы, лучше поискать что-то еще.

Какой процессор в умных часах

В Pixel Watch основная мощность обеспечивается процессором Exynos 9110, который впервые появился в оригинальных часах Samsung Galaxy Watch. Но в паре с ним работает дополнительный процессор для обработки данных здоровья и различных датчиков.

С Watch Ultra вы найдете Apple S8 «SiP», который, по сути, представляет собой модифицированную версию того же чипа, что и в Watch Series 6 и Watch Series 7. Общее в них — двухъядерная компоновка. Однако это в полной мере относится к Series 8, но Apple может заявить об использовании нового чипа с Watch Ultra благодаря дополнительному и улучшенному акселерометру и гироскопу.

Что касается ОЗУ и хранилища, это одна из немногих областей, в которых оба гаджета равны. И Watch Ultra, и Pixel Watch оснащены 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенной памяти. Для Pixel Watch это максимум, что вы найдете в умных часах на базе Wear OS 3. Apple тоже не стремится делать больше памяти. Да и нужно ли это для часов?

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Как часто надо заряжать часы

Одной из самых больших жалоб на Apple Watch на протяжении многих лет было время автономной работы. Про все часы Apple говорит, что они работают до 18 часов без подзарядки. Apple Watch Ultra немного шагнули вперед в этом смысле. Они оснащены аккумулятором емкостью 542 мАч, который рассчитан на 36 часов работы без подзарядки. Но можно включить режим экономии энергии и время еще увеличится. Всего можно выжать из них до 60 часов работы.

Pixel Watch предлагает «всего» 24 часа без подзарядки. Вы сможете воспользоваться встроенным режимом экономии заряда батареи, чтобы выжать немного дополнительного сока. Есть также функция Battery Defender, которая призвана продлить срок службы вашей батареи. Она оптимизирует процесс зарядки батареи, чтобы та не находилась на зарядке слишком долго.

Что касается зарядки, это еще одна история о проприетарности, поскольку и Apple, и Google используют свои собственные зарядные устройства для каждых смарт-часов. Использовать его с другими часами или взять зарядку от них не получится. Между поколениями она совместима, но с другими производителями — нет. И пусть она беспроводная, но совместимости с QI нет. Зато время зарядки обоих часов примерно одинаковое.

Показатели активности на часах

Сравнение функциональности часов с точки зрения отслеживания показателей тоже будет на в пользу решения от Google. Watch Ultra просто включают в себя больше датчиков, чем Pixel Watch. С Pixel Watch Google сильно опирается на интеграцию с Fitbit, о чем свидетельствует тот факт, что вам нужно будет установить как приложение Pixel Watch, так и приложение Fitbit, чтобы следить за различными показателями. Apple также использует подход с двумя приложениями, так как вам понадобятся как приложение Watch, так и приложение Health, которые предустановлены на каждом новом iPhone.

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Даже если забыть о количестве показателей, то Apple Watch вырываются вперед благодаря тому, что вам не придется беспокоиться об оплате подписки для доступа ко всем вашим данным. Она нужна только в приложении Apple Fitness+, но это вообще отдельная тема с персональными тренировками. Все остальное бесплатно.

Google и Fitbit пытаются компенсировать некоторые опасения, предлагая шесть месяцев подписки Fitbit Premium на каждые часы Pixel Watch. Это то же предложение, которое есть у Fitbit в отношении гаджетов, выпускаемых под ее брендом.

Работают ли часы Google с iPhone, а Apple Watch c Android

Некоторые из нас все еще мечтают о том дне, когда можно будет использовать Apple Watch с телефоном Android, но этого не произойдет. Pixel Watch под управлением Wear OS 3.5 Google используют аналогичный подход, поскольку вы не можете использовать Pixel Watch с iPhone.

Это было немного неожиданно, учитывая, что предыдущие носимые устройства Wear OS 2 были совместимы с iOS, но теперь Google предоставляет каждому производителю умных часов решать, хотят ли они, чтобы их носимые устройства работали с iPhone. Например, Montblanc Summit 3 за 1290 долларов будут работать с iPhone, а многие другие модели нет.

Кроме того, что касается Apple Watch Ultra, вы получаете watchOS 9.0 из коробки, а также поддержку Siri и возможность загружать приложения из App Store. При этом часы не привязаны к iPhone. У них есть собственный доступ к магазину приложений Apple.

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Pixel Watch работают под управлением Wear OS 3.5 — последней текущей версии платформы Google для носимых устройств. Это дает несколько дополнительных преимуществ для пользователей Android, так как есть совершенно новое приложение Google Home для управления домашними устройствами, а также специальное приложение Google Maps. А встроенный магазин Google Play позволяет загружать приложения для умных часов и обновлять их прямо на запястье.

Даже если бы мы жили в идеальном мире, где Apple Watch работали с Android, а Pixel Watch — с iOS, мы все равно рекомендовали бы Pixel Watch. Да, это может быть немного затруднено из-за количества датчиков отслеживания здоровья, и вам придется решить, стоит ли Fitbit Premium того через шесть месяцев.

Сколько стоят умные часы

Самая главная разница между часами в цене. Проще всего привести ее в долларах, чтобы обойти искажения, вносимые импортерами в России. Pixel Watch стоят 349 долларов, а Ultra — 799 долларов. Даже если вы посмотрите на LTE Pixel Watch и их цену в 399 долларов, это все равно будет в два раза дешевле часов от Apple.

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Объективно, обе эти модели умных часов невероятны сами по себе. Google действительно ворвалась в этот мирок, создав хорошо спроектированные умные часы для своей первой попытки. Между тем, Watch Ultra дает Apple возможность немного поиграть мускулами, представив умные часы, которые отклоняются от нормы, к которой привыкли владельцы Apple Watch в течение долгих лет.

По сути, все сводится к личным предпочтениям и тому, есть ли у вас iPhone или вы пользуетесь Android. А если откинуть эти ограничения и предположить, что все часы могут работать со всеми телефонами, какие вы выбрали бы для себя? Расскажите об этом в комментариях или в нашем Telegram-чате.