Некоторые наушники Samsung получили звук 360 градусов. Что это и как настроить

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Артем Сутягин 0

Наушники давно вышли за границы того, что надевалось на голову с перемычкой-оголовьем и могло только воспроизводить музыку по проводу. Постепенно появлялись новые форматы, звук становился лучше, появилось стерео, наушники становились меньше, меньше, меньше, еще меньше… И несколько лет назад мы получили массовое распространение TWS, некоторые из которых сейчас можно купить меньше, чем за 1000 рублей. Казалось, что это предел, и мы не получим ничего более интересного, но мы ошибались. Теперь у нас есть пространственное аудио, и вот, что это такое.

Наушники

Ждали чего-то нового? Вот оно.

Новая функция для наушников Samsung

Samsung Galaxy Buds Pro, выпущенные в прошлом году, имели функцию, аналогичную технологии Apple Spatial Audio, позволяющую звуку реагировать на движения головы. Эта функция получила название 360 Audio. Логично было предположить, что идея будет развиваться и все новые модели будут получать ее поддержку. Теперь ее получили выпущенные недавно Galaxy Buds2. Функция стала доступна их пользователям с выходом обновления. Так же подобную возможность получили владельцы Galaxy Buds Live. Об этом сообщает GSMArena.

Обновление для наушников Samsung

Обновление прошивки R177XXU0AVC8 имеет размер 3 МБ и в журнале изменений упоминается улучшение качества связи и стабильности Bluetooth, а также появление функции 360 Audio. С первыми двумя все понятно и иногда кажется, что даже если ничего не изменилось, такая запись все равно появится. Все из-за того, что это дежурное улучшение. А вот с 360-градусным аудио все намного более интересно.

Обновление

Достаточно обновить наушники и функция появится сама собой.

Чем Audio 360 отличается от Spatial Audio

При этом не стоит путать новую функцию с тем, что мы уже видели в AirPods. Там подобная функция называется Spatial Audio. 360 Audio от Samsung предназначена для работы со звуком из большинства приложений и просто меняет положение аудиоканалов в зависимости от движений вашей головы. То есть, если вы повернули голову, то вам покажется, что источники звука поменяли свое место положение. Это что-то вроде того, что вы сидите за компьютером, у вас звучит музыка из колонок и кто-то позвал вас сзади. Вы обернулись, а звук стал в одном ухе (повернутом к колонкам) громче, в во втором (отвернутом назад) — тише и немного с задержкой.

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Такой эффект позволяет получить пространственную картину при прослушивании обычной музыки или видео. Apple изначально пошла немного дальше. Ее система не работает с любым звуком. Ее преимущества можно ощутить только в подготовленном треке или аудиодорожке. Зато это полноценная работа со звуком 360. Если можно так сказать, это AR в мире звука. Особенно эпично это ощущается, когда вы смотрите видео на большом экране, где есть общение персонажей, которое расходится по ушам. А если в этот момент вы повернете голову, ощущение присутствия будет просто фантастическим. Я пробовал это, просматривая фильмы в AppleTV+ через наушники AirPods Max. Мне очень понравился такой опыт.

На данный момент Galaxy Buds2 являются самыми новыми наушниками южнокорейского бренда. Они не получили много обновлений относительно первого поколения, но некоторые возможности, вроде Audio 360, у них все же есть. А еще новшества позволили Buds2 работать с приложением Samsung Galaxy Buds для Windows.

Наушники

Приятно, когда покупаешь наушники, а через некоторое время для низ выходят новые функции.

Как обновить наушники Samsung

Получить доступ к новой функции на Galaxy Buds2 можно, скачав обновление на наушники. Оно должно иметь номер R177XXU0AVC8. Если вы еще его не получили, попробуйте выполнить сопряжение с Galaxy Buds2, запустить приложение Galaxy Wearable, выбрать ”Настройки наушников” и коснуться обновления программного обеспечения наушников.

Для Galaxy Buds Live процедура получения обновления аналогична, но номер обновления будет другим — R180XXU0AVC2. Если по какой-то причине его пока нет, подождите и попробуйте через некоторое время. Оно должно будет появиться, хотя наиболее вероятно, что оно уже готово для вас.

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