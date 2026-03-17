Два гаджета UGREEN, которые пригодятся в дороге и на работе

  2. Темы
  3. Гаджеты
Артем Сутягин

Бренд UGREEN уже давно перестал ассоциироваться с недорогими кабелями, которые можно купить на AliExpress. Компания последовательно выстраивает экосистему качественных аксессуаров, выпуская всё новые и новые товары, которые с каждым разом прибавляют в качестве. У неё даже есть свой узнаваемый фирменный стиль, а две её новинки — хаб Revodok CM886 и павербанк PB552 на 25 000 мАч — отлично показывают, куда движется бренд. На первый взгляд это просто хаб и павербанк, но если присмотреться, становится ясно, что оба устройства спроектированы людьми, которые сами ими пользуются. Разберёмся, за что их стоит взять, а где придётся пойти на компромисс.

Это больше чем просто два аксессуара.

UGREEN Revodok 12-in-1 CM886 — лучший хаб для ноутбука

Идея, положенная в основу UGREEN Revodok 12-in-1, проста и элегантна: вы подключаете один USB-C кабель к ноутбуку и получаете полноценный рабочий стол со всем необходимым. Никаких переходников, никаких разбросанных проводов — просто один хаб на столе и чистота вокруг. В самой идее ничего нового нет, но важно то, что это не очередной ширпотребный хаб.

Корпус выполнен из алюминия, который не только приятно выглядит, но и выполняет функцию пассивного радиатора: под нагрузкой устройство ощутимо греется, но не до тревожных температур. Это честное инженерное решение, куда лучше пластика, который держит тепло внутри, увеличивая риск неприятных последствий. Это может быть что угодно: от быстрого выхода из строя до замыкания и даже возгорания.

Корпус металлический.

Набор портов очень хорошо продуман, а не набран по принципу «чем больше, тем лучше». Два HDMI и один DisplayPort позволяют подключить сразу три монитора: одиночный экран поддерживается в режиме 4K 144 Гц, два дисплея одновременно — 4K 60 Гц, а три — 4K 30 Гц. Это полезно для видеомонтажа или работы с большим количеством окон, хотя 30 Гц на третьем мониторе — скорее «работает», чем «приятно работается».

Одна сторона.

Другая сторона

Для тех, кто активно перемещает файлы, предусмотрены два порта USB-C 3.2 Gen2 со скоростью передачи данных до 10 Гбит/с, пара портов USB-A 3.0 и два USB-A 2.0 для периферии попроще, вроде мышек и клавиатуры.

Отдельно стоит отметить гигабитный Ethernet, слоты для карт SD и microSD со скоростью до 104 МБ/с, аудиовыход 3,5 мм с поддержкой 192 кГц/24 бит и порт Power Delivery на 100 Вт, из которых до 85 Вт достаются ноутбуку, а остального достаточно для питания подключённых устройств.

Скорость зарядки очень важна. Многие хабы привирают насчёт мощности зарядки, теряя 20–30 Вт на собственные нужды и просто нагрев как побочный эффект работы, здесь же потери минимальны. На практике Ethernet работает стабильно и без обрывов даже при длительных видеоконференциях, а все USB-устройства определяются без задержек при подключении.

Через всего один USB-C можно подключить очень много всего.

Главный нюанс, который нужно знать заранее: порты USB-C для данных не поддерживают видеовывод и зарядку одновременно — исключительно передача данных. Для большинства пользователей это не критично, но если вы планировали использовать один из этих портов для второго монитора через переходник, придётся перестроить логику подключений. В остальном претензий к хабу нет — он делает ровно то, что обещает, и делает это надёжно.

Купить Хаб UGREEN Revodok 12-in-1 CM886 на AliExpress

UGREEN Nexode PB552 — внешний аккумулятор для всего

Внешний аккумулятор UGREEN Nexode PB552 — это устройство для тех, кто устал таскать с собой отдельный блок питания для ноутбука и при этом не хочет выбирать между зарядом ноутбука и смартфона. Ёмкость составляет 25 000 мАч, а максимальная суммарная мощность — 165 Вт, что позволяет одновременно заряжать ноутбук, смартфон и планшет без каких-либо компромиссов.

Главная фишка PB552 — два встроенных кабеля USB-C с магнитной фиксацией. Первый поддерживает до 100 Вт, второй — до 65 Вт. Это решает вечную проблему забытого кабеля. Такой внешний аккумулятор полностью самодостаточен, и не нужно шарить по карманам в поисках провода.

Два кабеля уже встроены в корпус.

Помимо встроенных кабелей, есть полноценный порт USB-C с поддержкой до 140 Вт, ещё один USB-C на 20 Вт и USB-A на 22,5 Вт — итого четыре выхода одновременно, но суммарно всё равно не больше 165 Вт. В любом случае этого достаточно для того, чтобы при желании запитать ноутбук, телефон, планшет и наушники разом, и никто не останется обделённым. Зарядить сам аккумулятор от нуля до 100% можно примерно за два часа через USB-C вход на 100 Вт. Главное — иметь мощный адаптер питания, но они у многих уже есть, а если нет, то стоят недорого.

В сложенном состоянии один из кабелей можно использовать как ремешок. Но без фанатизма.

Внутри используются пять литий-ионных ячеек 21700, которые обладают лучшим ресурсом по сравнению со стандартными 18650, встречающимися в большинстве бюджетных конкурентов. Защиты от перегрева, перегрузки и короткого замыкания присутствуют в полном наборе — всё как положено.

Для сравнения, рядом внешний аккумулятор на 20000 мАч и iPhone 13 Pro Max

Вес составляет 513 граммов при размерах 169 × 80,7 × 26,7 мм: не рекордно лёгкий, но вполне разумный для такой ёмкости и мощности. Брать с собой в однодневную поездку его не напряжно, в рюкзаке практически не ощущается. Зато он сможет зарядить все ваши гаджеты как минимум по одному разу, а если у вас только смартфон, то на 3–5 раз должно хватить.

Есть и режим зарядки маломощных устройств, который активируется удержанием кнопки три секунды, — полезно, если нужно зарядить TWS-наушники или смарт-часы, не тратя заряд на поддержание высокой мощности вхолостую.

Нажатием кнопки можно включить экран и посмотреть остаток заряда.

Купить внешний аккумулятор UGREEN Nexode PB552 на AliExpress

Кому подойдут новые устройства UGREEN

Хаб CM886 и павербанк PB552 решают разные задачи, но идеально дополняют друг друга для человека, который часто работает вне офиса или регулярно выезжает в командировки. Хаб превращает стол в любом кафе или коворкинге в полноценное рабочее место с мониторами, проводным интернетом и периферией, а павербанк гарантирует, что ноутбук и смартфон останутся живыми даже в долгой поездке без розеток. Даже в том случае, если вы забыли провода.

Оба устройства сделаны добротно, без типичных для бюджетного сегмента хитростей с завышенными характеристиками и срезанными углами по качеству материалов. Это не самая дешёвая техника, и на AliExpress можно найти что-то дешевле. Но хочется ли вам экономить пару тысяч рублей на своём комфорте и безопасности техники? Тем более хорошие аксессуары проработают дольше, а значит в итоге окажутся даже дешевле.

Если у вас много устройств на рабочем месте и часто надо что-то заряжать в дороге, такой набор для вас. Но их можно покупать и по одному.

В последнее время я понял, что покупаю UGREEN потому, что уверен: это один раз и очень надолго. Спросите у моего заросшего пылью хаба, десятка кабелей, нескольких GaN-зарядок и внешнего аккумулятора, который всегда со мной, — они подтвердят.

Теги
