Эти стильные смарт-часы с функцией звонка порвут OZON в 2024 году: яркий экран, GPS и низкая цена

  2. Темы
  3. Гаджеты
Герман Вологжанин

Лето — то время года, когда производители со всего мира анонсируют новые смарт-часы. Не осталась в стороне и компания Mibro, представившая модель Mibro Lite3 Pro. Это недорогие умные часы, которые, несмотря на свою низкую цену, предлагают по-настоящему флагманский набор функций. На что они способны, сколько стоят и где продаются — все ответы получите в нашем материале.

Эти стильные смарт-часы с функцией звонка порвут OZON в 2024 году: яркий экран, GPS и низкая цена. Новые часы уже можно заказать на OZON. Фото.

Новые часы уже можно заказать на OZON

Уже сейчас купить Mibro Lite3 Pro можно на OZON. На российском маркетплейсе новые часы стоят порядка 6 500 ₽, но по промокоду SMRTC74ECB5A предоставляется дополнительная скидка. За счет нее цена становится еoе ниже, однако нас в большей степени интересует не столько стоимость, сколько возможности умных часов.

Заказать Mibro Lite3 Pro

Круглые смарт-часы Mibro Lite3 Pro

Mibro Lite3 Pro — это круглые смарт-часы, что многим наверняка понравится. Однако дизайн — вещь крайне субъективная, в отличие от материалов корпуса. Часы выполнены из металла, защищены от попадания влаги и дополняются ремешком из экокожи, а не силикона, как в случае с другими моделями в данном ценовом сегменте.

Круглые смарт-часы Mibro Lite3 Pro. Часы отлично смотрятся даже на тонком запястье. Фото.

Часы отлично смотрятся даже на тонком запястье

В комплекте, кстати, лежит дополнительных силиконовый ремешок. А сами часы доступны в трех цветах: темно-зеленом, хаки и розовом золоте. Размер устройства при этом составляет 45 мм, что делает их универсальной моделью как для мужчин, так и для женщин. Оптимальные габариты на любое запястье: устройство и не слишком большое, и не слишком маленькое.

❗ Поделись своим мнением или задай вопрос в нашем телеграм-чате

Умные часы с ярким экраном

На лицевой панели часов Mibro Lite3 Pro располагается большой 1.32-дюймовый AMOLED-экран круглой формы с разрешением 466×466 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он отличается не только своими размерами и четкостью изображения, но и высокой пиковой яркостью: вплоть до 1000 нит.

Умные часы с ярким экраном. Яркость экрана Mibro Lite3 Pro такая же, как у Apple Watch Series 8. Фото.

Яркость экрана Mibro Lite3 Pro такая же, как у Apple Watch Series 8

Если для экрана смартфонов такая яркость не является рекордной, то в категории умных часов она сопоставима с самыми топовыми моделями. Так, те же 1000 нит заявлены для Apple Watch Series 8, чья цена, не секундочку, выше в 5-6 раз.

⚡ Подпишись на AndroidInsider в Telegram, где оперативно публикуются новости из мира Android

Смарт-часы с функцией звонка

Одной из главных функциональных фишек Mibro Lite3 Pro является возможность совершать звонки. С этой целью часы оснастили динамиком и микрофоном. Теперь, если настроить сопряжение носимого устройства с Android или iOS, для ответа на звонок не нужно доставать смартфон из кармана. Достаточно нажать кнопку на экране часов, чтобы сразу начать разговор если вы, к примеру, находитесь за рулем.

Смарт-часы с функцией звонка. Да, через эти часы можно даже разговаривать по телефону. Фото.

Да, через эти часы можно даже разговаривать по телефону

Все происходит за счет подключения смарт-часов к телефону по протоколу беспроводной связи Bluetooth 5.3. За счет этого они стабильно держат коннект на расстоянии до двух десятков метров и спокойно пробивают несколько стен, позволяя разговаривать даже в том случае, если устройства находятся в разных уголках помещения.

🔥 Загляни в телеграм-канал Сундук Али-Бабы, где мы собрали лучшие товары с АлиЭкспресс

Другие функции Mibro Lite3 Pro

Тот факт, что Mibro Lite3 Pro представляют собой часы с функцией звонка, — это, конечно, хорошо. Однако одними звонками функциональность устройства не ограничивается. Также среди фишек Mibro Lite3 Pro стоит выделить:

  • 150+ тренировочных режимов;
  • подробный анализ тренировок с использованием навигации по спутникам GPS и ГЛОНАСС;
  • возможность безопасного погружения в воду на глубину до 50 метров;
  • плавная работа за счет экрана 60 Гц и мощного процессора вкупе с 8 МБ оперативной и 512 МБ постоянной памяти на борту;
  • поддержка режима Always-on-display и автоматическая регулировка яркости экрана;
  • определение частоты пульса и уровня SpO2;
  • анализ качества сна и уровня стресса с подробным отчетом и рекомендациями по улучшению здоровья;
  • поддержка управления двойным тапом, как на новых Apple Watch.

Функции Mibro Lite3 Pro можно назвать безграничными, разве что бесконтактная оплата через них не работает. Впрочем, с 2022 года это — проблема едва ли не всех умных часов в России.

Время работы умных часов

Время работы умных часов. В основных аспектах эти часы не хуже Apple Watch. Фото.

В основных аспектах эти часы не хуже Apple Watch

Несмотря на широкие возможности, Mibro Lite3 Pro очень долго работают на одном заряде. Имея под капотом аккумулятор на 350 мАч, они выдают 15 дней автономности в обычном режиме и до 50 суток в режиме энергосбережения.

Купить Mibro Lite3 Pro

Такой автономностью не могут похвастать ни Apple Watch, ни Galaxy Watch. Поэтому, если вы ищете недорогие смарт-часы с функцией звонка и всеми базовыми фитнес-возможностями, присмотреться к Mibro Lite3 Pro нужно обязательно. Ведь вдруг их быстро раскупят…

Теги
Лонгриды для вас
Soocas Nova Pro
Ни в коем случае не покупайте Dyson. Soocas Nova Pro — фен-стайлер, который и круче, и дешевле

Что может быть банальнее, чем фен? Наверное, ничего. Обычный нагревательный прибор, совмещенный с вентилятором для направленного обдува и сушки волос, который есть у всех. Казалось бы, чем он проще, тем лучше. Но не тут-то было. Ведь недаром Dyson завоевал такую популярность в мире. Все дело в способности правильно и, что самое главное, безопасно сушить волосы, сохраняя их жизненную красоту, естественный блеск и легкость расчесывания. Но Дайсон - это штука слишком дорогая и, я бы сказал, опасная, поскольку найти сегодня оригинал практически невозможно. То ли дело Soocas Nova Pro.

Читать далее
Xiaomi выпустила топовые смарт-часы 2024 года: 3 модели на любой вкус

В конце прошлой недели состоялась большая презентация Xiaomi, главными героями которой стали смартфоны Xiaomi 14. Вместе с тем на мероприятии были показаны и другие устройства компании. В частности, умные часы Xiaomi. Причем каждая модель получилась на редкость уникальной. Тут и продвинутый фитнес-браслет, и часы с функцией звонка, и даже смарт-часы, поддерживающие бесконтактные платежи. Посмотрим по порядку, какие деньги и за что просят китайцы.

Читать далее
Крутые, но безумно полезные мелочи с АлиЭкспресс, которые можно купить по цене чашки кофе

Многие рассматривают АлиЭкспресс, в первую очередь, как место покупки различной техники, совершенно забывая, за счет чего прославился маркетплейс в момент появления. Конечно же, речь о различных полезных мелочах, за которые просят какие-то смешные деньги, зато пользы от них - нереально много. Решили напомнить вам об этом и собрали максимально практичные товары с АлиЭкспресс по смешной цене: им не нужны ни скидки, ни распродажи, ни реклама, ведь о них и так почти все знают. Но почему-то забывают купить, а надо.

Читать далее