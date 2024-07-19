Эти стильные смарт-часы с функцией звонка порвут OZON в 2024 году: яркий экран, GPS и низкая цена

Лето — то время года, когда производители со всего мира анонсируют новые смарт-часы. Не осталась в стороне и компания Mibro, представившая модель Mibro Lite3 Pro. Это недорогие умные часы, которые, несмотря на свою низкую цену, предлагают по-настоящему флагманский набор функций. На что они способны, сколько стоят и где продаются — все ответы получите в нашем материале.

Уже сейчас купить Mibro Lite3 Pro можно на OZON. На российском маркетплейсе новые часы стоят порядка 6 500 ₽, но по промокоду SMRTC74ECB5A предоставляется дополнительная скидка. За счет нее цена становится еoе ниже, однако нас в большей степени интересует не столько стоимость, сколько возможности умных часов.

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Круглые смарт-часы Mibro Lite3 Pro

Mibro Lite3 Pro — это круглые смарт-часы, что многим наверняка понравится. Однако дизайн — вещь крайне субъективная, в отличие от материалов корпуса. Часы выполнены из металла, защищены от попадания влаги и дополняются ремешком из экокожи, а не силикона, как в случае с другими моделями в данном ценовом сегменте.

В комплекте, кстати, лежит дополнительных силиконовый ремешок. А сами часы доступны в трех цветах: темно-зеленом, хаки и розовом золоте. Размер устройства при этом составляет 45 мм, что делает их универсальной моделью как для мужчин, так и для женщин. Оптимальные габариты на любое запястье: устройство и не слишком большое, и не слишком маленькое.

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Умные часы с ярким экраном

На лицевой панели часов Mibro Lite3 Pro располагается большой 1.32-дюймовый AMOLED-экран круглой формы с разрешением 466×466 пикселей и частотой обновления 60 Гц. Он отличается не только своими размерами и четкостью изображения, но и высокой пиковой яркостью: вплоть до 1000 нит.

Если для экрана смартфонов такая яркость не является рекордной, то в категории умных часов она сопоставима с самыми топовыми моделями. Так, те же 1000 нит заявлены для Apple Watch Series 8, чья цена, не секундочку, выше в 5-6 раз.

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Смарт-часы с функцией звонка

Одной из главных функциональных фишек Mibro Lite3 Pro является возможность совершать звонки. С этой целью часы оснастили динамиком и микрофоном. Теперь, если настроить сопряжение носимого устройства с Android или iOS, для ответа на звонок не нужно доставать смартфон из кармана. Достаточно нажать кнопку на экране часов, чтобы сразу начать разговор если вы, к примеру, находитесь за рулем.

Все происходит за счет подключения смарт-часов к телефону по протоколу беспроводной связи Bluetooth 5.3. За счет этого они стабильно держат коннект на расстоянии до двух десятков метров и спокойно пробивают несколько стен, позволяя разговаривать даже в том случае, если устройства находятся в разных уголках помещения.

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Другие функции Mibro Lite3 Pro

Тот факт, что Mibro Lite3 Pro представляют собой часы с функцией звонка, — это, конечно, хорошо. Однако одними звонками функциональность устройства не ограничивается. Также среди фишек Mibro Lite3 Pro стоит выделить:

150+ тренировочных режимов;

подробный анализ тренировок с использованием навигации по спутникам GPS и ГЛОНАСС;

возможность безопасного погружения в воду на глубину до 50 метров;

плавная работа за счет экрана 60 Гц и мощного процессора вкупе с 8 МБ оперативной и 512 МБ постоянной памяти на борту;

поддержка режима Always-on-display и автоматическая регулировка яркости экрана;

определение частоты пульса и уровня SpO2;

анализ качества сна и уровня стресса с подробным отчетом и рекомендациями по улучшению здоровья;

поддержка управления двойным тапом, как на новых Apple Watch.

Функции Mibro Lite3 Pro можно назвать безграничными, разве что бесконтактная оплата через них не работает. Впрочем, с 2022 года это — проблема едва ли не всех умных часов в России.

Время работы умных часов

Несмотря на широкие возможности, Mibro Lite3 Pro очень долго работают на одном заряде. Имея под капотом аккумулятор на 350 мАч, они выдают 15 дней автономности в обычном режиме и до 50 суток в режиме энергосбережения.

Купить Mibro Lite3 Pro

Такой автономностью не могут похвастать ни Apple Watch, ни Galaxy Watch. Поэтому, если вы ищете недорогие смарт-часы с функцией звонка и всеми базовыми фитнес-возможностями, присмотреться к Mibro Lite3 Pro нужно обязательно. Ведь вдруг их быстро раскупят…