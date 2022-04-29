Huawei показала новое поколение своего лучшего умного браслета

Вчера Huawei провела в Китае презентацию, посвященную складному смартфону Mate Xs 2. О нем мы рассказали в отдельной статье, которая уже вышла на нашем сайте. Но компании редко ограничиваются одним представленным продуктом и показывают сразу много всего интересного помимо хедлайнера презентации. Им в этот раз и стал новый смартфон, но кроме него, мы узнали о новых умных браслетах — Huawei Band 7. Это продолжение знаменитой линейки, которая пользовалась хорошим спросом, поэтому давайте подробнее рассмотрим новый смарт-браслет от китайского технологического гиганта.

Новый умный браслет Huawei

Преемник Band 6, новое носимое устройство, имеет толщину 9,99 мм и весит всего 16 граммов. Он оснащен 1,47-дюймовым AMOLED-дисплеем с разрешением 194 x 368 пикселей. Наличие AMOLED-дисплея дает часам доступ к функции «Всегда на экране». Вы всегда будете видеть некоторое количество информации, включая время, но при этом не будете расходовать очень много заряда.

На правой грани находится кнопка управления устройством. Она включает или выключает его, а заодно отвечает за управление гаджетом. Huawei Band 7 также оснащен несколькими датчиками, такими как акселерометр, гироскоп и датчик сердечного ритма. В нем даже установлен датчик SpO2, помогающий пользователям обнаружить признаки апноэ во сне. Делается это за счет отслеживания уровня кислорода в крови во время сна.

Кроме этого, есть несколько специфических функций, позволяющих следить за женским здоровьем с функцией напоминаний.

Функции Huawei Band 7

Новый браслет имеет 96 спортивных режимов, включая плавание, и может отслеживать количество калорий, сожженных пользователем во время тренировок и занятий спортом. Естественно, при разной активности расход будет разным, и часы должны это учитывать, но точность работы этой функции надо проверять в деле. Пока мы можем ориентироваться только на то, что нам рассказали со сцены, и на то, что мы видели в предыдущем поколении браслета. Там все работало довольно точно для непрофессионального гаджета.

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Браслет хорошо защищен от воды и с ним можно плавать. Рейтинг IP ему не присвоили, но дали пометку, что защита от воды на уровне 5ATM. Обычно говорят, что с такими часами можно плавать или нырять на небольшую глубину, но многие утверждают, что с такой защитой можно заниматься дайвингом. Но я бы рекомендовал не испытывать трекер под такими нагрузками.

Huawei утверждает, что на одной зарядке батарея продержится до 14 дней, но это в лучшем случае при умеренном использовании. Включение любой функции сократит это время. Например, включение какой-либо тренировки уменьшит время работы. Это же относится и к функции «Всегда на экране». Сказать точно, сколько проработает трекер в таком режиме, сложно, но можно рассчитывать примерно на неделю.

Зато часы имеют широчайшие возможности кастомизации. Вы сможете выбрать один из более чем 7000 циферблатов, созданных специалистами и любителями. Также доступна версия часов с поддержкой NFC.

Цены и доступность Huawei Band 7

Стандартный вариант Huawei Band 7 стоит 269 юаней (примерно 2 900 рублей по курсу), а вариант NFC в Китае стоит 309 юаней (примерно 3 400 рублей по курсу). Смарт-браслет доступен для предварительного заказа и поступит в продажу 5 мая.

Он поставляется в четырех цветовых вариантах: дикий зеленый, огненно-красный, черный обсидиан и розовая туманность.

Какой умный браслет купить

Если вы не хотите ждать, пока гаджет появится в продаже и доедет до России, вы можете уже сейчас купить что-то вместо него. Первое, что приходит в голову, это Xiaomi Mi Band 6. Он стоит дешевле, имеет широкие возможности, но проигрывает из-за небольшого экрана и более компактного размера.

Есть так же предыдущее поколение самого Huawei Band. Оно тоже имеет широкие возможности, о которых мы рассказывали ранее, но есть в наличии даже на TMall. Выбирайте, что нравится, а если хотите быть в курсе последних новинок с AliExpress, заходите в Telegram-канал ”Сундук Али-Бабы”. Там только лучшие товары, отобранные вручную, с самым высоким рейтингом.

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