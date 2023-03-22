Хватит гнаться за фенами Дайсон! Soocas Airfly P1 мощнее, умнее и намного дешевле

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Герман Вологжанин

Фен для волос — бытовой прибор, присутствующий в каждом доме. Люди, которые пользуются подобными устройствами, делятся на два типа: для одних главной задачей устройства является исключительно сушка, а для вторых помимо прочего — здоровье волос. Если вы относитесь ко второму типу покупателей, а после того, как узнали, сколько стоит Дайсон, опустили руки, не мечтая купить профессиональный фен, то у нас для вас обнадеживающие новости. С 20 по 26 марта вы сможете приобрести высокоскоростной фен Soocas Airfly P1 всего за $139 или примерно 11 000 ₽, и за эти деньги он способен удивить.

Хватит гнаться за фенами Дайсон! Soocas Airfly P1 мощнее, умнее и намного дешевле. Soocas Airfly P1 — стильный и полезный прибор для вашего дома. Фото.

Soocas Airfly P1 — стильный и полезный прибор для вашего дома

Распродажа Soocas Airfly P1

Soocas — бренд, зарегистрировавший более 500 патентов и выпускающий различные устройства для личной гигиены от зубных щеток до электрических бритв. Фенам для волос в линейке продуктов Soocas уделяется особое внимание. Ведь они не только технологичные, но и стильные.

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Soocas Airfly P1 — красивый фен

Дизайн компактного фена Soocas Airfly P1 разработан студией F.A. Porsche, которая реализовала визуальное сходство головки устройства с колесами автомобиля Porsche. Что ж, выглядит аппарат действительно стильно, но помимо прочего радует и его сборка.

Soocas Airfly P1 — красивый фен. Да это не фен, а настоящий суперкар! Фото.

Да это не фен, а настоящий суперкар!

Корпус выполнен из алюминиевого сплава, отличающегося устойчивостью к появлению царапин. При этом ручка сделана из тактильно приятного пластика, обеспечивающего крепкий хват при использовании по-настоящему профессионального фена.

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Профессиональный фен для волос

Несмотря на свою компактность (57х116х237 мм) и скромный вес (394 грамма), фен Soocas Airfly P1 обладает просто невероятной мощностью. Его двигатель Maglev вращается со скоростью 100 тысяч оборотов в минуту, порой превышая показатели схожих по конструкции моделей в 5 раз. Со скоростью подачи воздуха 70 м/с можно за минуту высушить короткие волосы, за 3 минуты — средние, а за 5 — длинные. При этом уровень издаваемого шума не превышает 75,2 дБ.

Профессиональный фен для волос. Наглядная демонстрация мощности Soocas Airfly P1. Фото.

Наглядная демонстрация мощности Soocas Airfly P1

Глядя на такую впечатляющую мощь, не стоит переживать относительно сохранности волос. Благодаря технологии NTC Smart Temperature Control, фен Soocas Airfly P1 поддерживает температуру на безопасном уровне 70°C. Специально для этого микропроцессор считывает информацию 100 раз в секунду, чтобы не допустить избыточного нагрева волос во время сушки и уж тем более жжение кожи головы по окончании процедуры.

Все характеристики Soocas Airfly P1

Фен с ионизацией

Soocas Airfly P1 неслучайно был назван профессиональным устройством, ведь это фен с ионизатором, который убивает вредные бактерии, предотвращает появление статического электричества, а также делает выпускаемый воздух более влажным.

Фен с ионизацией. Всего за 14 дней вы восстановите естественную красоту волос. Фото.

Всего за 14 дней вы восстановите естественную красоту волос

Согласно данным исследования британской экспертной комиссии Intertek, 14 дней использования Soocas Airfly P1 после обычного фена увеличивают гладкость волос в 3,62 раза, блеск почти на 18%, а естественную насыщенность цвета — более чем в два раза.

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Как пользоваться насадками для фена

Soocas Airfly P1 — фен с насадками. В комплекте с ним помимо самого устройства вы найдете:

  • концентратор, создающий узконаправленную струю воздуха для более точного воздействия;
  • диффузор, необходимый для создания прикорневого объема.

За счет этих насадок Soocas Airfly P1 превращается в отличный фен для укладки волос. Его концентратор подает узкую струю воздуха, благодаря чему вы можете выпрямить волосы или завить локоны. Разумеется, для этого вам также понадобится круглая расческа. В процессе сушки укладывайте волосы от корней к кончикам, чтобы чешуйки волос оставались закрытыми.

Как пользоваться насадками для фена. Пара насадок поможет сделать профессиональную укладку. Фото.

Пара насадок поможет сделать профессиональную укладку

Диффузор для фена играет немного иную роль. Он не сужает воздушный поток, а распределяет его по всей площади чаши. Эта насадка подойдет для сушки и укладки волнистых волос. Но и обладателям прямых локонов диффузор тоже будет полезен, так как он позволит создать объем у корней, да и эффект легких волн вам тоже наверняка не помешает.

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Какой фен лучше купить

Цена фена для волос играет определяющую роль для большинства покупателей. Soocas Airfly P1, выполненный в компактном корпусе, представляет из себя профессиональное устройство, позволяющее одновременно обеспечить и быструю сушку, и повседневных уход за волосами. Его прямой аналог Dyson Supersonic HD01 с более шумным, но не более мощным мотором стоит приблизительно 30 тысяч рублей, в то время как купить Soocas Airfly P1 можно всего за $139, что по текущему курсу AliExpress составляет 11 120 ₽.

Купить Soocas Airfly P1

Обратите внимание: данное предложение актуально с 20 по 26 марта 2023 года. До этого момента и после цена на странице товара будет выше. Так что есть смысл поторопиться купить фен для волос, пока карета не превратилась в тыкву.

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