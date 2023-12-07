Стоит ли покупать смарт-часы Amazfit GTR 2 в 2023 году и где это можно сделать по самой выгодной цене

В 2021 году я отказался от iPhone и перешел на Андроид. Это решение вынудило меня сменить облачное хранилище, некоторые привычные приложения, а заодно и умные часы. Вместе с Айфоном я пользовался Apple Watch, но они не работают с Андроидом, поэтому пришлось их продавать и искать альтернативу. В тот момент выбор пал на Amazfit GTR 2 — умные часы с круглым циферблатом. С тех пор уже 2,5 года я пользуюсь этим устройством каждый день и был очень удивлен, что в 2023 на АлиЭкспресс можно найти совершенно новые Amazfit GTR 2 по очень привлекательной цене, а самое главное, что они пользуются большим спросом.

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Я решил собрать все плюсы и минусы этих умных часов и поделиться ими с вами, чтобы вы точно могли понимать, стоит ли покупать Amazfit GTR 2 в 2023 году или лучше посмотреть на другие устройства от той же компании. Могу точно сказать, что эти смарт-часы — одна из лучших моих покупок за все годы.

Круглые умные часы

В первую очередь хочется рассказать про внешний вид Amazfit GTR 2. Часы выполнены в круглом алюминиевом корпусе черного или бежевого цвета. Раньше была еще стальная модель. Она была глянцевой, однако сейчас я найти такую версию в продаже не смог. Экран-циферблат прикрыт стеклом. Причем никакого выступающего безеля, как в устройствах Huawei или более поздних часах Amazfit, здесь нет. Поэтому любое неаккуратное движение рукой — и вы можете ударить экраном об стену или дверной косяк. Поэтому сразу после покупки рекомендую закрыть экран пленкой. По ободку стекла располагаются насечки, по которым очень удобно определять время, когда часы находятся в режиме Always On Display и на дисплее отображаются только стрелки.

Сразу хочу предостеречь от той ошибки, которую совершил я. В момент покупки я остановился на версии в черном корпусе, и это единственное, о чем я жалею. Их приходится часто чистить и мыть, так как любые следы от рук и пота на них заметны, мягко говоря, очень хорошо. Так что если вы планируете покупку, то советую смотреть на бежевую версию. Хотя надо отдать должное, черный экран Amazfit GTR 2 с черным корпусом смотрится очень круто. Но тогда надо быть готовым регулярно приводить их в порядок.

Для чего нужны смарт-часы

С точки зрения функций к Amazfit GTR 2 у меня нет никаких претензий. Во-первых, на выбор есть огромное количество как официальных, так и неофициальных циферблатов. Большинство их них даже имеют свою версию для Always On Display, а если ее нет, то включится стандартная, которая свою основную задачу — показ времени — выполняет на 100%. Во-вторых, часы без каких-то проблем фиксируют пульс, шаги, тренировки и мониторят сон. Благодаря им я определил, в какой промежуток времени какая фаза сна у меня наступает, грамотно подстроил свой распорядок дня, стал лучше высыпаться и более продуктивно работать в течение дня. В-третьих, стандартное часовое крепление открывает вам доступ к безграничному количеству ремешков. Заходите в любой часовой магазин, выбираете браслет или ремешок шириной 22 мм и можете устанавливать его на Amazfit GTR 2.

Однако не обошлось здесь без минусов. Как мне показалось, если не активирована тренировка, то часы немного некорректно считают потраченные калории. По крайней мере, с Apple Watch данные не совпадали. В итоге каждый раз, отправляясь на прогулку, я просто включаю одноименную тренировку, и все рассчитывается как надо. Еще у Amazfit GTR 2 есть проблема с подсчетом шагов, если вы гуляете с коляской или санками. Часам требуется, чтобы вы двигали рукой, на которую они надеты. Но вы же везете малыша, а значит, делать это не выйдет. Поэтому шаги с такой прогулки просто могут пройти мимо вас. Ну и немного поворчу по поводу пульсоксиметра в Amazfit GTR 2. Он работает и демонстрирует весьма точные измерения, но тратит на это много времени.

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Сразу после покупки при получении входящих уведомлений часы идентифицировали совсем небольшой количество приложений, и приходилось гадать, из какой программы пришло то или иное оповещение. К концу 2023 года из тех, которыми я пользуюсь и от которых регулярно получаю уведомления, осталось только два неидентифицированных — Тинькофф и Самокат. Телеграм, Ватсап, ВКонтакте и другие популярные программы отображаются как надо. Ну и обновлениями добавили большое количество поддерживаемых эмодзи, так что все больше сообщений можно прочитать от начала и до конца.

Какие умные часы лучше выбрать

А вот что после Apple Watch действительно повергло в шок, так это время работы Amazfit GTR 2. Я ношу их с 7 утра до 8 вечера ежедневно, за исключением выходных, когда я надеваю их только для выхода из дома. Часы отрабатывают ежедневно около 200 уведомлений, включено определение активности, мониторинг пульса каждые 10 минут, отслеживание сна и дыхания. А еще в момент, когда часы надеты у меня на руке, включается Always On Display и работает до момента снятия в умном режиме. При таком использовании я заряжаю их раз в неделю. Это вообще топ. Огорчает только то, что если зарядку потеряешь, то придется искать провод от такой же модели, потому что у других Amazfit контакты могут располагаться немного шире, а поддержки QI здесь нет. Но большая ли это проблема? За 2,5 года я нигде не забыл зарядку, хоть и возил ее с собой и на дачу, и на отдых.

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Как видите, плюсы в Amazfit GTR 2 однозначно перевешивают минусы и я искренне советую эти часы к покупке. Тем более что на AliExpress можно взять купон продавца и заказать Amazfit GTR 2 всего за 6780 рублей. За эти деньги вы получите шикарного ассистента для себя, не пропустите никакое важное уведомление и всегда будете в курсе основных показателей здоровья. Главное, когда гуляете, двигайте рукой, чтобы все шаги пошли вам в зачет.

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