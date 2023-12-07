Стоит ли покупать смарт-часы Amazfit GTR 2 в 2023 году и где это можно сделать по самой выгодной цене

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Кирилл Пироженко

В 2021 году я отказался от iPhone и перешел на Андроид. Это решение вынудило меня сменить облачное хранилище, некоторые привычные приложения, а заодно и умные часы. Вместе с Айфоном я пользовался Apple Watch, но они не работают с Андроидом, поэтому пришлось их продавать и искать альтернативу. В тот момент выбор пал на Amazfit GTR 2 — умные часы с круглым циферблатом. С тех пор уже 2,5 года я пользуюсь этим устройством каждый день и был очень удивлен, что в 2023 на АлиЭкспресс можно найти совершенно новые Amazfit GTR 2 по очень привлекательной цене, а самое главное, что они пользуются большим спросом.

Стоит ли покупать смарт-часы Amazfit GTR 2 в 2023 году и где это можно сделать по самой выгодной цене. Смотрятся Amazfit GTR 2 современно даже в 2023 году. Фото.

Смотрятся Amazfit GTR 2 современно даже в 2023 году

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Я решил собрать все плюсы и минусы этих умных часов и поделиться ими с вами, чтобы вы точно могли понимать, стоит ли покупать Amazfit GTR 2 в 2023 году или лучше посмотреть на другие устройства от той же компании. Могу точно сказать, что эти смарт-часы — одна из лучших моих покупок за все годы.

Круглые умные часы

В первую очередь хочется рассказать про внешний вид Amazfit GTR 2. Часы выполнены в круглом алюминиевом корпусе черного или бежевого цвета. Раньше была еще стальная модель. Она была глянцевой, однако сейчас я найти такую версию в продаже не смог. Экран-циферблат прикрыт стеклом. Причем никакого выступающего безеля, как в устройствах Huawei или более поздних часах Amazfit, здесь нет. Поэтому любое неаккуратное движение рукой — и вы можете ударить экраном об стену или дверной косяк. Поэтому сразу после покупки рекомендую закрыть экран пленкой. По ободку стекла располагаются насечки, по которым очень удобно определять время, когда часы находятся в режиме Always On Display и на дисплее отображаются только стрелки.

Круглые умные часы. Будьте готовы регулярно снимать ремешок и вычищать вот эти места. Фото.

Будьте готовы регулярно снимать ремешок и вычищать вот эти места

Сразу хочу предостеречь от той ошибки, которую совершил я. В момент покупки я остановился на версии в черном корпусе, и это единственное, о чем я жалею. Их приходится часто чистить и мыть, так как любые следы от рук и пота на них заметны, мягко говоря, очень хорошо. Так что если вы планируете покупку, то советую смотреть на бежевую версию. Хотя надо отдать должное, черный экран Amazfit GTR 2 с черным корпусом смотрится очень круто. Но тогда надо быть готовым регулярно приводить их в порядок.

Для чего нужны смарт-часы

Для чего нужны смарт-часы. Можно выбрать циферблат с большим количеством полезной информации. Фото.

Можно выбрать циферблат с большим количеством полезной информации

С точки зрения функций к Amazfit GTR 2 у меня нет никаких претензий. Во-первых, на выбор есть огромное количество как официальных, так и неофициальных циферблатов. Большинство их них даже имеют свою версию для Always On Display, а если ее нет, то включится стандартная, которая свою основную задачу — показ времени — выполняет на 100%. Во-вторых, часы без каких-то проблем фиксируют пульс, шаги, тренировки и мониторят сон. Благодаря им я определил, в какой промежуток времени какая фаза сна у меня наступает, грамотно подстроил свой распорядок дня, стал лучше высыпаться и более продуктивно работать в течение дня. В-третьих, стандартное часовое крепление открывает вам доступ к безграничному количеству ремешков. Заходите в любой часовой магазин, выбираете браслет или ремешок шириной 22 мм и можете устанавливать его на Amazfit GTR 2.

Для чего нужны смарт-часы. Вот так выглядит вариант моего циферблата для Always On Display. Фото.

Вот так выглядит вариант моего циферблата для Always On Display

Однако не обошлось здесь без минусов. Как мне показалось, если не активирована тренировка, то часы немного некорректно считают потраченные калории. По крайней мере, с Apple Watch данные не совпадали. В итоге каждый раз, отправляясь на прогулку, я просто включаю одноименную тренировку, и все рассчитывается как надо. Еще у Amazfit GTR 2 есть проблема с подсчетом шагов, если вы гуляете с коляской или санками. Часам требуется, чтобы вы двигали рукой, на которую они надеты. Но вы же везете малыша, а значит, делать это не выйдет. Поэтому шаги с такой прогулки просто могут пройти мимо вас. Ну и немного поворчу по поводу пульсоксиметра в Amazfit GTR 2. Он работает и демонстрирует весьма точные измерения, но тратит на это много времени.

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Сразу после покупки при получении входящих уведомлений часы идентифицировали совсем небольшой количество приложений, и приходилось гадать, из какой программы пришло то или иное оповещение. К концу 2023 года из тех, которыми я пользуюсь и от которых регулярно получаю уведомления, осталось только два неидентифицированных — Тинькофф и Самокат. Телеграм, Ватсап, ВКонтакте и другие популярные программы отображаются как надо. Ну и обновлениями добавили большое количество поддерживаемых эмодзи, так что все больше сообщений можно прочитать от начала и до конца.

Какие умные часы лучше выбрать

Какие умные часы лучше выбрать. В Amazfit GTR 2 можно спокойно спать и не переживать, что на следующий день они разрядятся. Изображение: zdnet.com. Фото.

В Amazfit GTR 2 можно спокойно спать и не переживать, что на следующий день они разрядятся. Изображение: zdnet.com

А вот что после Apple Watch действительно повергло в шок, так это время работы Amazfit GTR 2. Я ношу их с 7 утра до 8 вечера ежедневно, за исключением выходных, когда я надеваю их только для выхода из дома. Часы отрабатывают ежедневно около 200 уведомлений, включено определение активности, мониторинг пульса каждые 10 минут, отслеживание сна и дыхания. А еще в момент, когда часы надеты у меня на руке, включается Always On Display и работает до момента снятия в умном режиме. При таком использовании я заряжаю их раз в неделю. Это вообще топ. Огорчает только то, что если зарядку потеряешь, то придется искать провод от такой же модели, потому что у других Amazfit контакты могут располагаться немного шире, а поддержки QI здесь нет. Но большая ли это проблема? За 2,5 года я нигде не забыл зарядку, хоть и возил ее с собой и на дачу, и на отдых.

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Как видите, плюсы в Amazfit GTR 2 однозначно перевешивают минусы и я искренне советую эти часы к покупке. Тем более что на AliExpress можно взять купон продавца и заказать Amazfit GTR 2 всего за 6780 рублей. За эти деньги вы получите шикарного ассистента для себя, не пропустите никакое важное уведомление и всегда будете в курсе основных показателей здоровья. Главное, когда гуляете, двигайте рукой, чтобы все шаги пошли вам в зачет.

Купить Amazfit GTR 2

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