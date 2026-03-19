Тотальный слив пылесосов Roborock на AliExpress. Их отдают в 2 раза дешевле

Весной многие начинают генеральную уборку, и именно в этот момент становится понятно, сколько времени уходит на поддержание чистоты. Поэтому все больше пользователей переходят на умную технику, которая берет часть работы на себя. Сейчас как раз удачный момент обновить домашние устройства, потому что компания Roborock запустила большую сезонную распродажу со скидками до 54% на популярные модели роботов-пылесосов и беспроводных пылесосов. В акции участвуют сразу несколько устройств для разных задач — от ежедневной уборки до полноценной чистки всей квартиры.

Какие пылесосы Roborock продаются со скидкой

В рамках весенней акции подешевели сразу несколько популярных устройств, среди которых есть и роботы-пылесосы, и вертикальные модели. Это позволяет выбрать технику под любую квартиру и любой бюджет. Со скидкой сейчас доступны:

Все эти модели отличаются по мощности, уровню автоматизации и возможностям уборки, поэтому ниже разберем каждую отдельно.

Roborock F25 ALT — мощный вертикальный пылесос

Roborock F25 ALT рассчитан на глубокую очистку квартиры, когда в доме накапливается больше пыли и грязи. Пылесос получил мощность всасывания до 27 000 Па, благодаря чему справляется даже со сложными загрязнениями.

Главная особенность — микропенная технология очистки. Во время работы создаются миллионы микропузырьков, которые проникают в микротрещины покрытия и помогают удалить грязь, которую обычная щетка не захватывает. Двойной моторный привод автоматически регулирует мощность в зависимости от типа поверхности.

Аккумулятора хватает примерно на 70 минут работы, поэтому можно убрать всю квартиру за один цикл. В комплекте есть несколько насадок для ковров, плинтусов и труднодоступных мест.

Roborock F25 LT — легкий вертикальный пылесос

Если нужна более компактная модель, подойдет Roborock F25 LT. Он легче, но при этом сохраняет высокую мощность всасывания — около 25 000 Па. Такой вариант удобен для регулярной уборки, особенно весной, когда в дом попадает больше уличной пыли.

Система автоматически определяет тип поверхности и увеличивает мощность при переходе на ковер. Контейнер для мусора легко очищается одной рукой, а полного заряда хватает примерно на час работы. Еще один плюс — небольшой вес, поэтому пылесосом удобно пользоваться даже при длительной уборке.

Roborock Q8 Max Pro+ — робот-пылесос со станцией

Если не хочется убираться вручную, лучше выбрать робот-пылесос. Roborock Q8 Max Pro+ рассчитан на большие квартиры и дома, потому что умеет строить маршрут и обходить препятствия без помощи пользователя.

Мощность всасывания достигает 5500 Па, чего достаточно для уборки пыли, шерсти и мелкого мусора. Робот использует систему навигации с камерами, которая распознает препятствия и прокладывает оптимальный путь.

В комплекте идет станция самоочистки с большим контейнером, поэтому пылесос может работать неделями без обслуживания. Это удобно, если не хочется чистить контейнер после каждой уборки.

Roborock S8 Pro — моющий робот-пылесос

Roborock S8 Pro понравится тем, кто хочет робот-пылесос с функцией влажной уборки, но без переплаты за флагманские функции. Устройство умеет не только пылесосить, но и мыть пол, причем при сложных загрязнениях частота вибрации увеличивается автоматически.

Робот распознает препятствия и аккуратно объезжает провода, игрушки и другие предметы на полу. Также он умеет увеличивать мощность на коврах и снижать ее на деликатных покрытиях. Через приложение можно задать расписание уборки, запретные зоны и режимы работы для разных комнат.

Roborock Qrevo C — лучший робот-пылесос

Самая технологичная модель в списке — Roborock Qrevo C. Этот робот отличается тем, что во время влажной уборки постоянно подает чистую воду и отдельно собирает грязную. Благодаря этому пол не размазывается, а действительно очищается.

Мощность всасывания достигает 7000 Па, поэтому робот справляется даже с сильными загрязнениями. Также используется система защиты от наматывания волос и шерсти, что особенно полезно, если дома есть животные.

При заезде на ковер моющий модуль автоматически поднимается, и робот переключается на сухую уборку. Станция умеет очищать и сушить элементы, поэтому устройство требует минимум внимания.

Почему стоит купить пылесос на весенней распродаже

Сезонные акции — один из лучших моментов для покупки техники, потому что скидки распространяются сразу на несколько моделей. Сейчас можно выбрать как простой вертикальный пылесос, так и полностью автоматический робот-пылесос, который будет убирать квартиру без участия владельца.

Весенняя распродажа Roborock ограничена по времени, поэтому популярные модели быстро заканчиваются. Если вы планировали обновить технику для уборки, сейчас как раз тот случай, когда это можно сделать заметно дешевле обычной цены.