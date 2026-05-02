Появившись на рынке всего пару месяцев назад, POCO X8 Pro моментально стал одним из лучших смартфонов 2026 года. Секрет его успеха оказался прост: разработчики сделали акцент на производительность, сэкономив на других характеристиках. Идеально для геймеров, о чем мы говорили в большом обзоре POCO X8 Pro, но не очень здорово для рядового пользователя. Но что купить вместо? А выбрать альтернативу я предлагаю среди других смартфонов до 30 000 рублей.

REDMI Note 15 Pro+ — лучший REDMI в 2026 году

Если не POCO, то в первую очередь предлагаю рассмотреть смартфон REDMI Note 15 Pro+. Это топовая модель другого суббренда Xiaomi, которая делает акцент на балансе характеристик без перекоса в одну сторону. Камера на 200 МП, добротный процессор Snapragon 7s Gen 4 тянет все, пускай и не на «ультрах», а батарея емкостью 6500 мАч с зарядкой на 100 Вт — прям вишенка на торте.

Цена: от 22 584 ₽

Выглядит смартфон стильно, а еще намекает на премиум. Тут тебе и защитное стекло Gorilla Glass Victus 2, и полноценная влагозащита, и поддержка eSIM.

Интересный смартфон Nothing Phone (3a) Pro

Nothing Phone (3a) Pro еще больше подкупает балансом цены и предлагаемых характеристик, однако при беглом взгляде обращаешь внимание именно на его дизайн. Он необычный, как и положено устройству с британской родословной. Понравится не каждому, но кому-то точно зайдут светящиеся глифы на спинке устройства. Это красиво.

Цена: от 23 312 ₽

С точки зрения начинки здесь тоже полный порядок, прямо как у лучших смартфонов до 30 000 рублей в 2026 году. Шустрый процессор для быстродействия системы, продвинутая камера с оптическим приближением и собственная оболочка, которая не перегружена лишними функциями, в отличие от предложений «китайцев».

Мощный смартфон realme GT 7T

Сопоставимую с POCO X8 Pro мощь готов предложить смартфон realme GT 7T, ведь работает он на базе чипсета Dimensity 8400, выдавая производительность субфлагманского уровня. Запаса его прочности хватит на несколько лет вперед, а плюсом в сравнении с POCO станет аккумулятор аж на 7000 мАч. Это очень солидно даже в 2026 году.

Цена: от 25 452 ₽

К тому же в базовой версии смартфон предлагает 12 ГБ оперативной памяти, что в эпоху кризиса ценится особенно сильно. Приложения вылетать не будут, а отсутствие лагов дополнится продвинутой оболочкой без встроенной рекламы, в отличие от надоевшей всем HyperOS.

Недорогой камерофон vivo V70

Смартфон vivo V70 совсем не похож на POCO X8 Pro. Если представитель лагеря Xiaomi ориентирован на производительность, то эта модель — на камеры. И среднебюджетный vivo — полноценный камерофон с крутым перископом, обеспечивающим 100-кратное приближение, прямо как мой флагманский vivo X300.

Цена: от 27 496 ₽

Фоткать на vivo V70 — сплошной кайф, хотя можно присмотреть себе и альтернативный камерофон за небольшие деньги из нашей подборки. На фоне POCO устройство vivo не выдает такую мощь, однако Snapdragon 7 Gen 4 — все равно очень производительное решение, которого хватит за глаза.

Xiaomi 15T — смартфон с камерой Leica

Наконец, классной альтернативой POCO X8 Pro в 2026 году является Xiaomi 15T. Смартфон позиционирует себя как премиальное устройство с полноценной влагозащитой и флагманскими фишками вроде коллаборации с немецким производителем фототехники Leica. Звучит многообещающе.

Цена: от 30 994 ₽

При этом за счет процессора Dimensity 8400 и производительность здесь на схожем уровне. Смартфон тянет реально все и обеспечивает запас мощности на годы вперед. Лишь бы таких моделей появлялось больше, и тогда мы обязательно расскажем о них на страницах канала AndroidInsider.ru в MAX.