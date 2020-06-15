В России начались продажи Xiaomi Mi Band 4 с NFC. Как платить

Всего за четыре года своего существования Mi Band от Xiaomi стал именем нарицательным, который многие используют для обозначения вообще любых фитнес-браслетов. Сказалась высокая популярность трекеров китайского производителя, по сути, ничем не уступавших не в пример более дорогим решениям Fitbit и большинству смарт-часов на Wear OS. В результате дошло до того, что Mi Band смогли на равных конкурировать с Apple Watch, которые сегодня хоть и являются лидером рынка носимых устройств, сильно уступают детищу Xiaomi своей ценой. Ну, а релиз Mi Band 4 с NFC и вовсе сделал фитнес-браслеты китайского бренда недосягаемыми для всех остальных.

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В минувшие выходные в продажу на российский рынок поступил Xiaomi Mi Band 4 с NFC для бесконтактных платежей. Купить Xiaomi Mi Band 4 с NFC можно как в официальном интернет-магазине Xiaomi, так и в крупных торговых сетях. Несмотря на то что Xiaomi уже давно оснащает свои фитнес-браслеты модулем ближнего поля, они никогда не выходили за пределы местного рынка. Вернее, выходить-то они выходили, но вот пользоваться ими по назначению было нельзя. Однако теперь китайцы решили сделать исключение для нашего рынка и таки вывели в продажу долгожданную версию с NFC.

Как работает Xiaomi Mi Band 4 с NFC

Я не буду задерживать вас и тратить время на описание характеристик Mi Band 4, которые вам, во-первых, скорее всего, неинтересны, а, во-вторых, вы уже могли их видеть неоднократно где-то ещё. Поэтому предлагаю сосредоточиться только на самых важных аспектах новинки – бесконтактных платежах и некоторых, наиболее важных отличиях от оригинальной версии браслета. Тем более что поговорить здесь действительно есть о чём.

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Xiaomi Mi Band 4 с NFC стоит 3999 рублей, то есть в 2,5 раза дороже, чем сегодня можно купить Mi Band без поддержки NFC;

Отличить Mi Band 4 с NFC несложно – достаточно посмотреть на кнопку под экраном: у версии с NFC она U-образная, а у версии без NFC – круглая;

несложно – достаточно посмотреть на кнопку под экраном: у версии с NFC она U-образная, а у версии без NFC – круглая; Xiaomi Mi Band 4 с NFC не поддерживает ни один из известных нам сервисов оплаты вроде Google Pay или Mi Pay;

Все транзакции Xiaomi Mi Band 4 с NFC осуществляет посредством встроенного инструмента передачи платёжных данных;

Привязать карту к Mi Band 4 с NFC можно только от MasterCard, тогда как Visa, American Express, AliPay и Мир не принимаются;

можно только от MasterCard, тогда как Visa, American Express, AliPay и Мир не принимаются; Привязка производится в приложении Mi Fit, где появился специальный раздел для внесения платёжных данных;

В отличие от Apple Watch, Xiaomi Mi Band 4 с NFC платить без смартфона не позволяет – при этом сам смартфон NFC может не поддерживать.

Как настроить Mi Band 4 с NFC

По неизвестной причине Xiaomi не говорит, какие банки поддерживает Mi Band 4 с NFC, ограничиваясь только платёжной системой – MasterCard. С чем именно это связано, сказать сложно. Возможно, прямо сейчас компания находится на заключительном этапе переговоров сразу с большим количеством банков, которые вот-вот будут поддерживать бесконтактную оплату при помощи фитнес-браслета. Однако уже сейчас можно сказать, что пока поддерживаются не все банки. Некоторые пользователи, которые купили новинку, уже жалуются, что Mi Band 4 с NFC выдаёт ошибку 54006, обозначающую отказ в регистрации карты.

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Чтобы привязать карту к Mi Band 4 с NFC , запустите приложение Mi Fit (скачать);

, запустите приложение Mi Fit (скачать); Перейдите в «Настройки» и откройте раздел «Банковская карта»;

Введите платёжные данные своей банковской карты и подтвердите регистрацию кодом из SMS;

Перед оплатой разбудите браслет, найдите в меню иконку банковской карты, нажмите на неё и поднесите к терминалу.

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Как платить Mi Band 4 с NFC

После активации функции оплаты браслет будет способен совершить транзакцию в течение одной минуты. Просто поднесите его к терминалу и дождитесь подтверждающего сигнала. Однако для повторной оплаты придётся «перезаряжать» заново. Несмотря на кажущуюся примитивность метода оплаты, применяемого Xiaomi Mi Band 4 с NFC, он не менее защищён, чем транзакции, совершаемые через Apple Pay и Google Pay. Во-первых, данные платежа тщательно шифруются, подменяясь на уникальный токен, а, во-вторых, на оплату можно поставить пин-код, который придётся вводить каждый раз перед тем как поднести браслет к терминалу.