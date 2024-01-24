Xiaomi выпустила наушники мечты. Redmi Buds 5 прокачали так, что твоим ушам не устоять

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Герман Вологжанин

Компания Xiaomi ударно начала 2024 год. 11 января вышли свежие смартфоны POCO, а под конец месяца китайцы приготовили еще одну порцию новинок, но теперь уже от Redmi. Одна из них — беспроводные наушники Redmi Buds 5, доступные в базовой версии и модификации с приставкой «Pro». Хотя обе модели являются недорогими, они предлагают топовые характеристики по более чем демократичной цене. Давайте разберемся, в чем секрет наушников Redmi Buds 5 и Redmi Buds 5 Pro, которые поступили в продажу 24 января.

Xiaomi выпустила наушники мечты. Redmi Buds 5 прокачали так, что твоим ушам не устоять. Redmi Buds 5 (справа) и Redmi Buds 5 Pro (слева) — наушники с хорошим звуком и крутыми функциями. Фото: De Tranquis. Фото.

Redmi Buds 5 (справа) и Redmi Buds 5 Pro (слева) — наушники с хорошим звуком и крутыми функциями. Фото: De Tranquis

Недорогие наушники Redmi Buds 5

Это базовая модель в линейке. Цена Redmi Buds 5 на старте продаж составляет ~ 2 800 ₽. Но данное предложение будет действительно только несколько дней, после чего стоимость вырастет.

Купить Redmi Buds 5

Несмотря на то, что Redmi Buds 5 относятся к бюджетному сегменту, они имеют флагманскую фишку — анимацию подключения наушников. Всплывающее окно появляется на экране смартфона Xiaomi, как только пользователь открывает кейс. Оно не очень информативное, однако есть приложение Xiaomi Earbuds, где можно и заряд посмотреть, и наушники на Андроид настроить.

Недорогие наушники Redmi Buds 5. У наушников есть фирменное приложение Xiaomi Earbuds. Фото: Простые Технологии. Фото.

У наушников есть фирменное приложение Xiaomi Earbuds. Фото: Простые Технологии

И все-таки интересны Redmi Buds 5 совсем не анимацией при подключении, а функциями. В частности, беспроводные наушники Xiaomi поддерживают активное шумоподавление, позволяющее отсечь внешние звуки громкостью вплоть до 46 дБ. Причем поддерживается не только гибко настраиваемый через приложение шумодав, но и режим прозрачности. Он доступен в трех вариантах:

  • обычный;
  • акцент на голос;
  • акцент на окружающие звуки.

Кстати, о звуке. За него здесь отвечают 12,4-миллиметровые динамики с титановой диафрагмой. Это, как заявляют представители суббренда Xiaomi, позволяет добиться идеального баланса между высокими и низкими частотами. А при необходимости Redmi Buds 5 можно дополнительно настроить через приложение Xiaomi Earbuds, выбрав один из нескольких пресетов.

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Емкости встроенного аккумулятора достаточно для прослушивания музыки на протяжении 10 часов без чехла и 40 часов с ним при условии, что функция активного шумоподавления отключена. Также заявлена функция быстрой зарядки через порт USB Type-C.

Redmi Buds 5 Pro — наушники с кодеком LDAC

Redmi Buds 5 Pro — наушники с кодеком LDAC. Кейс черной версии выполнен из экокожи. Фото: Польза NET. Фото.

Кейс черной версии выполнен из экокожи. Фото: Польза NET

Наушники Redmi Buds 5 Pro стоят дороже. Их предлагают купить примерно за 5 000 ₽ с учетом купона продавца. Он будет действовать на протяжении нескольких дней с момента старта продаж.

Купить Redmi Buds 5 Pro

Более высокая стоимость объясняется несколькими особенностями модели. Во-первых, при разработке Redmi Buds 5 Pro был сделан упор на дизайн. Ножка наушников имеет сенсорную панель с мраморной текстурой, а кейс в случае с черной версией гарнитуры выполнен из экокожи. Это большая редкость для Bluetooth-наушников.

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Во-вторых, и в-главных, наушники Redmi Buds 5 Pro ориентированы на тех, кто ценит не только комфорт при ношении, но и качество звучания. С этой целью Pro-версия получила:

  • поддержку кодека LDAC от компании Sony, обеспечивающую передачу звукового потока с битрейтом вплоть до 990 Кб/с при частоте дискретизации 96 кГц;
  • сертификацию по стандарту Hi-Res Audio Wireless, улучшающую детализацию звука, что позволяет расслышать каждый музыкальный инструмент;
  • функцию иммерсивного звучания, для создания концертного эффекта во время прослушивания музыки, а также эффекта кинотеатра при просмотре фильмов.

Кроме того, среди отличий Redmi Buds 5 и Redmi Buds 5 Pro стоит выделить более мощное шумоподавление (до 52 дБ) у прошки, а также наличие сразу 3-х микрофонов у каждого из наушников и датчика приближения для автопаузы.

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При этом гарнитура Redmi Buds 5 Pro поддерживает и анимацию при подключении наушников, и гибкую настройку через приложение Xiaomi Earbuds, которое есть в Google Play.

Какие наушники Redmi купить

Какие наушники Redmi купить. Обычные пользователи выбирают Redmi Buds 5, а меломаны — Redmi Buds 5 Pro. Фото: De Tranquis. Фото.

Обычные пользователи выбирают Redmi Buds 5, а меломаны — Redmi Buds 5 Pro. Фото: De Tranquis

Наушники Redmi Buds 5 и Redmi Buds 5 Pro имеют четкое разграничение. Обе модели ориентированы на удобство и комфорт, но по-настоящему детализированным звучанием готова похвастать только версия с приставкой «Pro».

Купить Redmi Buds 5

Купить Redmi Buds 5 Pro

Если вы ищете наушники для музыки, а ваш смартфон поддерживает кодек LDAC, то лучше купить Redmi Buds 5 Pro. В то же время тем, кто не считает себя истинным меломаном, нет смысла переплачивать за «прошку» и можно ограничиться недорогими Redmi Buds 5.

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