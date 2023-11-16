Яндекс представил умную колонку с экраном! Это Станция Дуо Макс, которую вы поставите на кухню

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Герман Вологжанин

Сегодня состоялась ежегодная презентация Yet another Conference 2023, которая по традиции последних лет прошла в онлайн-формате. На ней Яндекс представил новую Станцию Миди, а также еще один, возможно, даже более интересный продукт — Яндекс Станцию Дуо Макс. Это устройство, объединяющее в себе функции планшета и умной колонки. Разберемся, что еще умеет Яндекс Станция с экраном, а также, когда и за сколько ее получится купить.

Яндекс представил умную колонку с экраном! Это Станция Дуо Макс, которую вы поставите на кухню. Умная колонка и мультимедийный экран в одном устройстве. Фото.

Умная колонка и мультимедийный экран в одном устройстве

Яндекс Станция с экраном

Когда мы говорим о Яндекс Станции с дисплеем, то подразумеваем Станцию Мини 2 с часами или Станцию Макс. Эти колонки обладают LED-экраном с ограниченным набором функций. Матрица здесь монохромная, а для вывода доступна лишь информация о времени и погоде с парой дополнительных анимаций. То есть совершенно не то, чем является новая Яндекс Станция Дуо Макс.

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Нечто похожее на Яндекс Станцию с экраном, позволяющей смотреть кино и потреблять другой контент, российская компания уже выпускала. Достаточно вспомнить умный дисплей Xiaomi с Алисой, вышедший в начале осени. Но это тоже был другой продукт. Все-таки умный экран — разработка Xiaomi, а Яндекс лишь адаптировал устройство под российские реалии, оснастив его своей оболочкой. Плюс ко всему на звук упор совсем не делался, и куда рациональнее выглядела покупка обычного планшета. С Яндекс Станцией Дуо Макс ситуация совсем иная.

Что такое Яндекс Станция Дуо Макс

Что такое Яндекс Станция Дуо Макс. Как думаете, не легче ли просто подключить планшет к колонке? Фото.

Как думаете, не легче ли просто подключить планшет к колонке?

«Дуо» в названии как бы намекает, что мы имеем дело с гибридным устройством. Новая Яндекс Станция — это экран и колонка в одном лице. В отличие от продукта Xiaomi, дисплей умеет менять положение без подставки. Даже планшет так не может.

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Экран Яндекс Станции Дуо Макс сенсорный. То есть с ним можно взаимодействовать не только голосом, но и тактильно. Кроме того, дисплей оснащен камерой. Значит, можно совершать видеозвонки. Тоже здорово! Наконец, умная колонка с экраном поддерживает протокол Zigbee для управления умным домом без подключения к интернету.

Характеристики Яндекс Станции Дуо Макс

Характеристики Яндекс Станции Дуо Макс. Механизм, позволяющий менять положение экрана. Фото.

Механизм, позволяющий менять положение экрана

Увы, Яндекс не опубликовал подробные характеристики своего устройства. Мы знаем о разрешении экрана (FullHD), а также примерно понимаем, какой звук у колонки (заявлена общая мощность динамиков 60 Вт). Раскрыть все секреты обещают в день старта продаж Яндекс Станции Дуо Макс.

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С относительной уверенностью можно говорить лишь про оболочку. Судя по маркетинговым изображениям, здесь установлено то же ПО, что и на умном экране Xiaomi с локализацией Яндекса. В этом кроется главный недостаток продукта. У Яндекса закрытая система без возможности установить сторонний софт без танцев с бубном. Придется ограничиться сервисами российской компании, а также видеохостингом YouTube. Он был в умном дисплее Xiaomi, и Яндекс Станция Дуо Макс вряд ли его лишится.

Дата выхода и цена Яндекс Станции Дуо Макс

Яндекс Станция Дуо Макс выйдет 28 ноября. В этот день компания откроет предзаказы. Тогда же будет объявлена цена Яндекс Станции Дуо Макс, а пока мы можем только строить предположения.

Дата выхода и цена Яндекс Станции Дуо Макс. В верхней рамке устройства прячется камера для видеозвонков. Фото.

В верхней рамке устройства прячется камера для видеозвонков

Умный дисплей Xiaomi стоил 21 990 ₽. Очевидно, что раз уж Яндекс Станция Дуо Макс помимо дисплея предлагает полноценную колонку с поддержкой Zigbee, то и стоить она будет больше. Насколько — вопрос открытый. Скорее всего, стоимость новинки окажется на уровне Яндекс Станции Макс, которая сейчас продается за 33 990 ₽.

Читайте также: что такое Яндекс Станция Миди, и чем она отличается от других колонок Яндекса

В таком случае продукт будет как минимум спорным, но давайте все-таки дождемся старта продаж Станции Дуо Макс и сделаем окончательные выводы постфактум. Пока лишь отметим, что экосистема Яндекса продолжает расти, и появление новинок — свидетельство прогресса, заслуживающего похвалы.

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