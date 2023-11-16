Яндекс представил умную колонку с экраном! Это Станция Дуо Макс, которую вы поставите на кухню

Сегодня состоялась ежегодная презентация Yet another Conference 2023, которая по традиции последних лет прошла в онлайн-формате. На ней Яндекс представил новую Станцию Миди, а также еще один, возможно, даже более интересный продукт — Яндекс Станцию Дуо Макс. Это устройство, объединяющее в себе функции планшета и умной колонки. Разберемся, что еще умеет Яндекс Станция с экраном, а также, когда и за сколько ее получится купить.

Яндекс Станция с экраном

Когда мы говорим о Яндекс Станции с дисплеем, то подразумеваем Станцию Мини 2 с часами или Станцию Макс. Эти колонки обладают LED-экраном с ограниченным набором функций. Матрица здесь монохромная, а для вывода доступна лишь информация о времени и погоде с парой дополнительных анимаций. То есть совершенно не то, чем является новая Яндекс Станция Дуо Макс.

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Нечто похожее на Яндекс Станцию с экраном, позволяющей смотреть кино и потреблять другой контент, российская компания уже выпускала. Достаточно вспомнить умный дисплей Xiaomi с Алисой, вышедший в начале осени. Но это тоже был другой продукт. Все-таки умный экран — разработка Xiaomi, а Яндекс лишь адаптировал устройство под российские реалии, оснастив его своей оболочкой. Плюс ко всему на звук упор совсем не делался, и куда рациональнее выглядела покупка обычного планшета. С Яндекс Станцией Дуо Макс ситуация совсем иная.

Что такое Яндекс Станция Дуо Макс

«Дуо» в названии как бы намекает, что мы имеем дело с гибридным устройством. Новая Яндекс Станция — это экран и колонка в одном лице. В отличие от продукта Xiaomi, дисплей умеет менять положение без подставки. Даже планшет так не может.

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Экран Яндекс Станции Дуо Макс сенсорный. То есть с ним можно взаимодействовать не только голосом, но и тактильно. Кроме того, дисплей оснащен камерой. Значит, можно совершать видеозвонки. Тоже здорово! Наконец, умная колонка с экраном поддерживает протокол Zigbee для управления умным домом без подключения к интернету.

Характеристики Яндекс Станции Дуо Макс

Увы, Яндекс не опубликовал подробные характеристики своего устройства. Мы знаем о разрешении экрана (FullHD), а также примерно понимаем, какой звук у колонки (заявлена общая мощность динамиков 60 Вт). Раскрыть все секреты обещают в день старта продаж Яндекс Станции Дуо Макс.

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С относительной уверенностью можно говорить лишь про оболочку. Судя по маркетинговым изображениям, здесь установлено то же ПО, что и на умном экране Xiaomi с локализацией Яндекса. В этом кроется главный недостаток продукта. У Яндекса закрытая система без возможности установить сторонний софт без танцев с бубном. Придется ограничиться сервисами российской компании, а также видеохостингом YouTube. Он был в умном дисплее Xiaomi, и Яндекс Станция Дуо Макс вряд ли его лишится.

Дата выхода и цена Яндекс Станции Дуо Макс

Яндекс Станция Дуо Макс выйдет 28 ноября. В этот день компания откроет предзаказы. Тогда же будет объявлена цена Яндекс Станции Дуо Макс, а пока мы можем только строить предположения.

Умный дисплей Xiaomi стоил 21 990 ₽. Очевидно, что раз уж Яндекс Станция Дуо Макс помимо дисплея предлагает полноценную колонку с поддержкой Zigbee, то и стоить она будет больше. Насколько — вопрос открытый. Скорее всего, стоимость новинки окажется на уровне Яндекс Станции Макс, которая сейчас продается за 33 990 ₽.

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В таком случае продукт будет как минимум спорным, но давайте все-таки дождемся старта продаж Станции Дуо Макс и сделаем окончательные выводы постфактум. Пока лишь отметим, что экосистема Яндекса продолжает расти, и появление новинок — свидетельство прогресса, заслуживающего похвалы.